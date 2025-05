YDeální kariéra: Příležitost, která dává smysl

„Nejsme firma, kde by bylo všechno nalinkované od A do Z. Naopak – kdo má chuť něco tvořit, přijít s vlastním nápadem a zrealizovat ho, ten v YD najde ideální prostředí,“ říká investiční specialista Premium & Partner Lukáš Batík. Právě svoboda rozhodování a možnost ovlivnit směřování nejen vlastního týmu, ale i celé společnosti je tím, co YD odlišuje.

Ve firmě nefunguje neprostupná hierarchie, kde člověk může zajít pouze za svým přímým nadřízeným – každý, kdo chce, se může v YD zapojit do tvorby strategie i nových projektů. „Cítím, že mám reálný vliv na to, jak se věci vyvíjejí. A když přijdu s novým přístupem nebo nápadem, vedení mě vyslechne a podpoří. To se v korporacích jen tak nevidí,“ doplňuje Martin Šmatolán, investiční specialista Premium & Partner, který má více než 20 let zkušeností v bankovním sektoru, z toho přes 10 let v oblasti privátního a investičního bankovnictví.

Flexibilita a inovace nejsou v YD jen prázdná slova. Firma aktivně reaguje na nové příležitosti a trendy, což potvrzuje i Martin, který se zaměřuje na technologické investice: „Líbí se mi, že se tu rychle rozhoduje. Když vidíme zajímavou investiční příležitost, nemusíme čekat měsíce na schvalovací procesy. Máme prostor jednat a být vždy o krok napřed.“

„YD je skvělé místo pro růst a rozvoj lidského potenciálu. Je to prostředí plné inspirativních a úspěšných osobností, od kterých se můžete učit – ať už jde o zkušenosti, pohled na svět nebo byznys,“ říkají divizní ředitelé YD Invest Jan Hlavoň a Michal Beneš, ve firmě známí jako „H&M“.

Zároveň se YD Capital vyznačuje pozitivním přístupem k ženám na vedoucích pozicích. „Vůbec zde nepociťuji žádné předsudky vůči ženám. Firma ví, že potřebuje na vedoucích pozicích také ženy, které přinášejí jiný přístup a zkušenosti než muži, a chová se podle toho,“ říká Chief Operations Officer Karin Ottahelová.

V YD Capital platí, že úspěch týmu je stejně důležitý jako individuální růst. „Když jsem nastoupila, hned jsem cítila, že tu lidem opravdu záleží na tom, aby se nováčci rychle zapojili. Každý je ochotný pomoci, sdílet zkušenosti, poskytnout podporu. To vytváří skvělé prostředí, ve kterém se člověk může posouvat dál,“ uzavírá HR manažerka Monika Jošková.

YD Capital je místo, kde se sny o kariéře podle vlastních představ stávají skutečností. Svoboda, odpovědnost, inovace a férovost – to jsou hodnoty, na kterých firma stojí a které umožňují jejím lidem růst a uspět.