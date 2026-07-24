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Westfield Černý Most zve na zábavnou Spider-Man zónu i na Adama Mišíka

Komerční sdělení

Westfield Černý Most zve na zábavnou Spider-Man zónu i na Adama Mišíka | foto: CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s.

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Vstupte do světa oblíbeného pavoučího hrdiny. U příležitosti premiéry nového letního trháku Spider-Man: Zbrusu nový den vyrostla ve Westfield Černý Most unikátní interaktivní zóna, která do 2. srpna nabídne aktivity plné rodinné zábavy, kreativních workshopů a dobrodružných soutěží.

Hlavním hřebem programu bude úterní slavnostní premiéra v multikině CineStar a zábavný víkendový program po oba víkendy. Oslavy příchodu nového filmu vyvrcholí o víkendu 1. a 2. srpna a přinesou také setkání s Adamem Mišíkem.

Westfield Černý Most zve na zábavnou Spider-Man zónu i na Adama Mišíka

Zažijte atmosféru pavoučího hrdiny na vlastní kůži

Central Plaza ve Westfield Černý Most se proměnila v autentické prostředí rozestavěného New Yorku, které vás okamžitě vtáhne do filmového děje. Spider-Manův svět je rozdělen do několika aktivit, které nadchnou nejednoho návštěvníka, přičemž celá zóna bude pro členy Westfield Club přístupná zcela zdarma.

Jedním z největších lákadel celého programu je unikátní laserová místnost Laser Maze. V této tajuplné zatemněné místnosti s hustou sítí laserových paprsků si soutěžící mohou na čas otestovat hbitost hodnou skutečného superhrdiny a každý den soutěžit o skvělé ceny. Ten nejrychlejší z nich získá každý den stavebnici LEGO se Spider-Manem, lístky na očekávanou filmovou premiéru a k tomu dárkovou kartu Westfield v hodnotě 500 Kč. Jako bonus se kvalifikuje do velkého finále, které proběhne 1. srpna, kde se utká o hlavní výhru celé akce v podobě letenky do New Yorku, kde může zažít to pravé pavoučí dobrodružství.

Westfield Černý Most zve na zábavnou Spider-Man zónu i na Adama Mišíka

Své bleskové reflexy si pak návštěvníci mohou otestovat na moderní interaktivní rychlostní stěně nazvané Test pavoučích smyslů. Také na tomto stanovišti bude denně probíhat otevřená výzva s možností postupu do sobotního velkého finále 1. srpna. I v této disciplíně vyhraje nejrychlejší soutěžící každého dne stavebnici LEGO, lístky na filmovou premiéru a dárkovou kartu Westfield v hodnotě 500 Kč.

Pro menší odvážné návštěvníky bude připravena dobrodružná prolézačka, která je zavede až ke speciálnímu fotopointu. Na jeho konci na děti čeká legendární Spider-Manova scéna, kde si vyzkouší oblíbený pavoučí kousek při zavěšení na laně a odnesou si domů perfektní akční fotografii na památku. V zóně bude k dispozici také unikátní foto- a videopoint v podobě fotoobrazovky, kde si návštěvníci mohou vytisknout svoji fotografii vedle Spidermana, a Glamrobot, robotické rameno, které zájemce natočí ve speciálním LED osvětleném tunelu.

Westfield Černý Most zve na zábavnou Spider-Man zónu i na Adama Mišíka

Každodenní program v zóně navíc doplní kreativní dílny, v nichž si malí zájemci vyrobí vlastní Spider-Manovu masku, nebo speciální Spider-Twister, což je zábavná verze oblíbené společenské hry s pavoučími symboly namísto klasických barevných polí. Skvělým zážitkem bude také možnost nechat si pomocí umělé inteligence vytvořit své vlastní originální Spider-Manovo tetování. K příjemné relaxaci pak poslouží odpočinková zóna. Zóna je přístupná ve všední dny od 13.00 do 19.00 a o víkendu od 10.00 do 18.00.

Westfield Černý Most zve na zábavnou Spider-Man zónu i na Adama Mišíka

Světový den Spider-Mana s Adamem Mišíkem

Oslavy příchodu nového filmu vyvrcholí o víkendu 1. a 2. srpna na hlavním pódiu v Central Plaza. Právě na sobotu 1. srpna totiž připadá Světový den Spider-Mana. U příležitosti tohoto celosvětového svátku proběhne přímo uprostřed centra exkluzivní finále rychlostních soutěžích Laser Maze a Testu pavoučích smyslů. Sobotní odpoledne tak promění pódium v napínavou arénu, kde se odehraje finálový turnaj vítězů z týdenních výzev v laserové místnosti o letenku do New Yorku.

V neděli 2. srpna ve 14.30 pak program na pódiu vyvrcholí oblíbenou výzvou pro děti „Přijď v kostýmu Spider-Mana“. Na všechny návštěvníky oblečené v kostýmu oblíbeného hrdiny čeká malý dárek a možnost zapojit se do společného průvodu centrem. Nedělní program potom vyvrcholí setkáním s Adamem Mišíkem. Fanoušci budou mít od 15.30 jedinečnou příležitost poslechnout si rozhovor na pódiu a osobně se s hercem setkat během autogramiády a Meet & Greet.

Vstupte do hry s Cestou hrdiny

Nákupy s dětmi si návštěvníci mohou zpestřit také interaktivní hrou Cesta hrdiny. Stačí si do telefonu načíst online hrací kartu v aplikaci Westfield Club Pass a vydat se plnit úkoly na jednotlivých stanovištích na Central Plaza i mimo ni. Za úspěšné zvládnutí celého pavoučího tréninku čeká na každého malého hrdinu okamžitá menší odměna a zařazení do slosování o exkluzivní ceny.

Atmosféru během obou víkendů (25.–26. července a 1.–2. srpna) doplní moderovaná zábava, kvízy Marvel Movie Quiz, workshopy a losování nákupních účtenek Shopping Rewards Raffle.

Westfield Černý Most zve na zábavnou Spider-Man zónu i na Adama Mišíka

Slavnostní premiéra

Snímek oficiálně vstupuje do široké distribuce až 29. července, avšak již o den dříve, v úterý 28. července, bude Westfield Černý Most hostit exkluzivní premiéru. Slavnostního večera v multikině CineStar se zúčastní také samotný zpěvák a herec Adam Mišík, jehož hlas diváci uslyší v českém dabingu hlavní postavy.

V novém filmu bude Peter Parker alias Spider-Man opět chránit New York a čelit hned několika antihrdinům a výzvám. V hlavní roli se představí již počtvrté oblíbený britský herec Tom Holland, v roli MJ pak hercova partnerka, herečka Zendaya.

Přijďte si užít nezapomenutelnou dobrodružnou atmosféru a potkat svého oblíbeného superhrdinu! Podrobnější informace o programu naleznete na webových stránkách a sociálních sítích Westfield Černý Most.

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