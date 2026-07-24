Westfield Černý Most zve na zábavnou Spider-Man zónu i na Adama Mišíka

Hlavním hřebem programu bude úterní slavnostní premiéra v multikině CineStar a zábavný víkendový program po oba víkendy. Oslavy příchodu nového filmu vyvrcholí o víkendu 1. a 2. srpna a přinesou také setkání s Adamem Mišíkem.
Zažijte atmosféru pavoučího hrdiny na vlastní kůži
Central Plaza ve Westfield Černý Most se proměnila v autentické prostředí rozestavěného New Yorku, které vás okamžitě vtáhne do filmového děje. Spider-Manův svět je rozdělen do několika aktivit, které nadchnou nejednoho návštěvníka, přičemž celá zóna bude pro členy Westfield Club přístupná zcela zdarma.
Jedním z největších lákadel celého programu je unikátní laserová místnost Laser Maze. V této tajuplné zatemněné místnosti s hustou sítí laserových paprsků si soutěžící mohou na čas otestovat hbitost hodnou skutečného superhrdiny a každý den soutěžit o skvělé ceny. Ten nejrychlejší z nich získá každý den stavebnici LEGO se Spider-Manem, lístky na očekávanou filmovou premiéru a k tomu dárkovou kartu Westfield v hodnotě 500 Kč. Jako bonus se kvalifikuje do velkého finále, které proběhne 1. srpna, kde se utká o hlavní výhru celé akce v podobě letenky do New Yorku, kde může zažít to pravé pavoučí dobrodružství.
Své bleskové reflexy si pak návštěvníci mohou otestovat na moderní interaktivní rychlostní stěně nazvané Test pavoučích smyslů. Také na tomto stanovišti bude denně probíhat otevřená výzva s možností postupu do sobotního velkého finále 1. srpna. I v této disciplíně vyhraje nejrychlejší soutěžící každého dne stavebnici LEGO, lístky na filmovou premiéru a dárkovou kartu Westfield v hodnotě 500 Kč.
Pro menší odvážné návštěvníky bude připravena dobrodružná prolézačka, která je zavede až ke speciálnímu fotopointu. Na jeho konci na děti čeká legendární Spider-Manova scéna, kde si vyzkouší oblíbený pavoučí kousek při zavěšení na laně a odnesou si domů perfektní akční fotografii na památku. V zóně bude k dispozici také unikátní foto- a videopoint v podobě fotoobrazovky, kde si návštěvníci mohou vytisknout svoji fotografii vedle Spidermana, a Glamrobot, robotické rameno, které zájemce natočí ve speciálním LED osvětleném tunelu.
Každodenní program v zóně navíc doplní kreativní dílny, v nichž si malí zájemci vyrobí vlastní Spider-Manovu masku, nebo speciální Spider-Twister, což je zábavná verze oblíbené společenské hry s pavoučími symboly namísto klasických barevných polí. Skvělým zážitkem bude také možnost nechat si pomocí umělé inteligence vytvořit své vlastní originální Spider-Manovo tetování. K příjemné relaxaci pak poslouží odpočinková zóna. Zóna je přístupná ve všední dny od 13.00 do 19.00 a o víkendu od 10.00 do 18.00.
Světový den Spider-Mana s Adamem Mišíkem
Oslavy příchodu nového filmu vyvrcholí o víkendu 1. a 2. srpna na hlavním pódiu v Central Plaza. Právě na sobotu 1. srpna totiž připadá Světový den Spider-Mana. U příležitosti tohoto celosvětového svátku proběhne přímo uprostřed centra exkluzivní finále rychlostních soutěžích Laser Maze a Testu pavoučích smyslů. Sobotní odpoledne tak promění pódium v napínavou arénu, kde se odehraje finálový turnaj vítězů z týdenních výzev v laserové místnosti o letenku do New Yorku.
V neděli 2. srpna ve 14.30 pak program na pódiu vyvrcholí oblíbenou výzvou pro děti „Přijď v kostýmu Spider-Mana“. Na všechny návštěvníky oblečené v kostýmu oblíbeného hrdiny čeká malý dárek a možnost zapojit se do společného průvodu centrem. Nedělní program potom vyvrcholí setkáním s Adamem Mišíkem. Fanoušci budou mít od 15.30 jedinečnou příležitost poslechnout si rozhovor na pódiu a osobně se s hercem setkat během autogramiády a Meet & Greet.
Vstupte do hry s Cestou hrdiny
Nákupy s dětmi si návštěvníci mohou zpestřit také interaktivní hrou Cesta hrdiny. Stačí si do telefonu načíst online hrací kartu v aplikaci Westfield Club Pass a vydat se plnit úkoly na jednotlivých stanovištích na Central Plaza i mimo ni. Za úspěšné zvládnutí celého pavoučího tréninku čeká na každého malého hrdinu okamžitá menší odměna a zařazení do slosování o exkluzivní ceny.
Atmosféru během obou víkendů (25.–26. července a 1.–2. srpna) doplní moderovaná zábava, kvízy Marvel Movie Quiz, workshopy a losování nákupních účtenek Shopping Rewards Raffle.
Slavnostní premiéra
Snímek oficiálně vstupuje do široké distribuce až 29. července, avšak již o den dříve, v úterý 28. července, bude Westfield Černý Most hostit exkluzivní premiéru. Slavnostního večera v multikině CineStar se zúčastní také samotný zpěvák a herec Adam Mišík, jehož hlas diváci uslyší v českém dabingu hlavní postavy.
V novém filmu bude Peter Parker alias Spider-Man opět chránit New York a čelit hned několika antihrdinům a výzvám. V hlavní roli se představí již počtvrté oblíbený britský herec Tom Holland, v roli MJ pak hercova partnerka, herečka Zendaya.
Přijďte si užít nezapomenutelnou dobrodružnou atmosféru a potkat svého oblíbeného superhrdinu! Podrobnější informace o programu naleznete na webových stránkách a sociálních sítích Westfield Černý Most.