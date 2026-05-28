Viladomy Voborského: komorní rezidence v modřanské vilové čtvrti

Komorní projekt Viladomy Voborského vzniká v modřanské čtvrti v Praze Kolaudace projektu je plánována na 4. čtvrtletí letošního roku.
„Projekt Viladomy Voborského jsme navrhli s důrazem na soukromí, kvalitní architekturu a přirozené propojení s okolní zelení Modřan. Cílem bylo vytvořit klidné rodinné bydlení s vysokým standardem a dlouhodobou hodnotou,“ říká Tomáš Fetters, jednatel společnosti FETTERS management. Společnost se dlouhodobě zaměřuje na projektové řízení, rozvíjí ale také vlastní developerské projekty.
Rezidence se skládá ze dvou domů o třech a čtyřech nadzemních podlažích. Celkem nabízí 12 bytů, vybírat lze z dispozic 3+kk a 4+kk s plochou od 78 do 116 m2. Jednotky jsou prostorné, vhodné pro rodinné bydlení. Aktuálně je polovina bytů prodána.
Pro návrh interiérů spolupracoval developer s renomovaným architektonickým studiem LOXIA. Cílem bylo propojit nadčasovou estetiku s funkčností a praktičností každodenního bydlení. Výsledkem jsou prosvětlené interiéry s efektivně využitou obytnou plochou i dostatkem úložných prostor. Samozřejmostí jsou kvalitní dřevěné podlahy. Ke každé jednotce náleží terasa, balkon nebo zahrada. Velkoformátová okna jsou vybavena venkovními elektricky ovládanými žaluziemi. Důraz byl kladen také na kvalitu použitých materiálů. Dřevěný masiv se objevuje u okenních prvků, balkonů, teras i detailů oplocení. Součástí každé jednotky je sklep a parkovací stání v podzemní garáži.
Kvalita projektu se odráží také ve vysokých standardech vybavení. Videotelefony a moderní kamerové i čipové systémy zajistí bezpečnost a klidný spánek všech rezidentů. Pozornost je věnována i bezprostřednímu okolí, areál rezidence je plně oplocen. Přístupové chodníky jsou řešeny ze skládaného kamene, zahrada je doplněna o sadové úpravy. Rezidence reflektuje charakter čtvrti a zapadá tak do klidné okolní rodinné zástavby.
Viladomy Voborského se nacházejí v přímém dosahu přírody. Na procházky lze vyrazit do Modřanské rokle, podél Lhoteckého potoka, na Modřanskou vinici nebo do oblasti Kamýku. Břeh Vltavy je vzdálen pouze pět minut chůze. V pěším dosahu jsou školy, školky, poliklinika i pestrá nabídka obchodů a restaurací, lokalita je tak plně občansky vybavena. Cesta do centra metropole zabere kolem 15 minut jízdy, díky tomu lze využít i veškeré výhody velkoměsta. Projekt zaujme zejména ty, kteří hledají klidné bydlení v zeleni s důrazem na soukromí, bezpečnost a komfort, zároveň však s dobrou dostupností pracovních příležitostí.
Společnost FETTERS management v Praze 4 realizuje také rezidenční projekt Panorama Braník. V nabídce jsou byty 1+kk až 5+kk s výhledy na Prahu, v prodeji jsou navíc obchodní jednotky v přízemí s výnosem až 6 % p.a. Celkem 77 bytů nabízí širokou škálu dispozic od garsonek s výměrou okolo 30 m² až po největší byty s obytnou plochou do 120 m². Polyfunkční dům se 14 nadzemními podlažími společnost realizuje na pomezí vilové čtvrti a zeleně v Braníku. Předpokládaný termín dokončení je začátkem roku 2027. V současné době probíhá jarní zvýhodněná nabídka na vybrané byty, prodáno je již 70 % bytů.