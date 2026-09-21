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Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR

Komerční sdělení
Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR

Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR | foto: ASEKOL a.s.

Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR
Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR
Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR
Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR
14 fotografií

Komerční sdělení

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V odpadovém hospodářství jsme si zvykli měřit úspěch především v tunách, což má svoji logiku. Bez sběru elektroodpadu není recyklace a elektrospotřebič, který skončí ve směsném komunálním odpadu nebo zůstane deset let zapomenutý ve sklepě, se těžko stane druhotnou surovinou.

Podle posledního Global E-waste Monitoru vzniklo na světě v roce 2022 rekordních 62 milionů tun elektroodpadu, přičemž pouze 22,3 % bylo prokazatelně sebráno a recyklováno environmentálně šetrným způsobem. Do roku 2030 má produkce vzrůst až na 82 milionů tun. Elektroodpadu tedy nepřibývá jen rychle – jeho produkce roste výrazně rychleji než schopnost světa jej kontrolovaně recyklovat.

Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR

Dostupnost sběru je také environmentální parametr

V České republice jsme v tomto ohledu urazili velký kus cesty. Kolektivní systém ASEKOL v roce 2025 zajistil sběr a předání k recyklaci rekordních 71,2 tisíce tun elektroodpadu a splnil zákonnou kvótu sběru ve všech kategoriích. Dnes provozuje více než 17 500 sběrných míst a jen červených pouličních kontejnerů na drobné elektro je více než 4 000. Každý si může jednoduše dohledat svůj nejbližší kontejner na www.cervenekontejnery.cz.

Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR

Právě dostupnost je možná trochu podceňovanou součástí cirkulární ekonomiky. V případě drobného elektroodpadu totiž platí jednoduché pravidlo: čím menší předmět, tím jednodušší je zbavit se jej špatně. Nabíječku, elektronickou hračku nebo elektrický kartáček nikdo nepoveze deset kilometrů autem na sběrný dvůr. Pokud ale stojí červený kontejner několik minut od domu, pravděpodobnost správného vytřídění výrazně roste.

Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR

Podobnou bariéru řeší ASEKOL u větších spotřebičů mobilním svozem. V Praze a ve Středočeském kraji si může domácnost prostřednictvím aplikace nebo telefonu objednat bezplatný odvoz elektrospotřebiče přímo z domu. Z pohledu odpadového hospodářství nejde pouze o komfortní službu. Pro seniory, občany se sníženou pohyblivostí nebo domácnosti bez automobilu může být právě odnos a doprava pračky či televize zásadním usnadněním.

Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR

Nejlepší recyklace může být ta, ke které ještě nemusí dojít

Pokud je elektrospotřebič stále funkční nebo jej lze bezpečně znovu použít, mělo by mít opětovné použití přednost před materiálovou recyklací. Zajímavým příkladem je projekt, jehož partnerem je ASEKOL, realizovaný Centrem věcí pro druhou šanci v Třebíči ve spolupráci se společností ESKO-T. Funkční drobné elektrospotřebiče zde před dalším prodejem kontroluje kvalifikovaný elektrotechnik. Jen od září do prosince 2025 tak našlo nového majitele 121 fénů, žehliček, kuchyňských spotřebičů, rádií či elektro budíků. Výtěžek navíc podporuje místní útulek pro opuštěná zvířata. Sto dvacet jedna spotřebičů je ve srovnání se 71 tisíci tunami elektroodpadu statisticky téměř neviditelné číslo. Nicméně i takové menší projekty dávají velký smysl, jelikož ukazují na snahu dodržovat hierarchii nakládání s odpady. Stále totiž platí, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne.

Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR

Od kilogramů k datům

V dnešní době je už zcela nutné umět skutečný přínos recyklace měřit. ASEKOL dlouhodobě využívá metodiku Life Cycle Assessment (LCA). Díky této metodě lze odhadnout, že 71,2 tisíce tun elektroodpadu zpracovaného v roce 2025 představuje environmentální úsporu 300 914 tun CO₂, 292 070 MWh elektrické energie, 2,95 milionu m³ vody a více než 52 tisíc tun primárních surovin. Jen úspora vody představuje přibližně 1 180 olympijských bazénů. Nejde přitom jen o pěkná čísla do výroční zprávy. Kvalitní data umožňují zjistit, kde skutečně vznikají největší dopady a kde má smysl systém zlepšovat. Systém zpětného odběru elektrozařízení se v několika minulých letech posunuje od kvantity ke kvalitě, tedy od prostého vykazování tun ke kvalitě zpracování, environmentálnímu efektu a sledování skutečných materiálových toků

Po více než dvaceti letech fungování systému zpětného odběru už tedy není hlavní otázkou pouze to, kolik elektroodpadu dokážeme sebrat. Stejně důležité je umožnit lidem odevzdat jej co nejjednodušeji, dát funkčnímu výrobku šanci na další život a teprve následně z něj kvalitní recyklací získat maximum využitelných materiálů.

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