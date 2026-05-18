Vezměte celou rodinu na festival Mezi ploty

Loutkové i činoherní pohádky, výtvarné dílny, hry, soutěže či mazlení s pejsky – a k tomu muzikanti mířící na mladé a nejmladší posluchače – od Kašpárka v rohlíku po Pam Rabbit a Adama Mišíka. Celkem na deseti festivalových scénách zazáří více než stovka účinkujících.
Tak si nezapomeňte včas koupit vstupenky na nejlepší rodinný víkend letošního května.
Mezi ploty je festival unikátní tím, jak myslí na děti a jejich dospělé. Takže žádný dětský minikoutek, ale bohatý program pro malé návštěvníky rozesetý na mnohá scénách. Na jakou nabídku tedy můžete narazit, když budete s celou rodinou putovat po rozsáhlém festivalovém areálu?
MUZIKA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Kašpárek v rohlíku
Nejoblíbenější bejbypanková kapela vesmíru, ve které se pro děti rozhodli hrát členové řady populárních hudebních skupin. Vznikla v roce 2007 pro loutkohru Jihočeského divadla a od té doby okouzluje „bejbypankáče“ nejen svými hity, ale také pozoruhodným vzhledem.
PANDA BANDa
Dětská, pubertální i dospělácká bubnovací kapela z Kladna pod vedením skladatele Jaroslava Vaculíka z divadla Sklep. Kdo zažije energii jejich hry na bubny djembe či šamanský buben, nutně propadne nadšení.
Podobný entuziasmus ovšem u dětí i dospělých vyvolá také bubenická show Tam Tam Batucada, v tomto případě v brazilském střihu, kterou má na svědomí ansámbl vedený univerzálním hudebníkem Milošem Vacíkem. Anebo soubor Bubeníci a přátelé, kterému k bubnování stačí poklička, igelit či popelnice.
Na své si však přijdou taky větší a dorůstající děti. Novou generaci české hudební špičky totiž budou v Bohnicích reprezentovat takové osobnosti jako Pam Rabbit, Adam Mišík, Berenika Kohoutová nebo Kateřina Marie Tichá.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Anebo chcete zažít spíše pohádkové odpoledne? Ani v tom případě nebudete vědět, kam mezi ploty festivalového areálu dřív skočit…
Damúza: Pluto
Dva vypravěči, jedna loutka a příběh o tom, jak daleko může jeden dojít, když se chce dostat zpátky. Příběh plný humoru a fantazie v podání souboru, který v roce 1999 založili studenti DAMU a od té doby se stal tvůrčí platformou, která slaví úspěchy doma i v zahraničí.
Divadlo Radar: Pohádky do kapsy
Kdo bloudí pohádkou se šťastným koncem, ten má rád bludné kořeny! Se souborem Divadla Radar a jeho kapesním atlasem pohádek se můžete vydat na procházku světem fantazie, který se vejde do dlaně.
Divadlo Debut: Chrobák Hugo
Půlhodina plná smíchu, napětí a kouzel. V příběhu, kterým provede upovídaná žížala, se děti dozvědí, co se stane, když brouček Hugo zjistí, že válení kuliček ke štěstí nestačí.
Dismanův rozhlasový dětský soubor: Pepito, (ne)plivej! aneb On the road
Ano, na festivalu Mezi ploty hrají také děti pro děti. Tohle představení vychází ze skutečného zážitku skautů, kteří v roce 1945 objevili zatoulanou velbloudici. Vědí, že musí zvíře zachránit. A tak začíná 100 km dlouhá pěší pouť do pražské ZOO, plná nástrah a překážek.
Do pohádkového světa ovšem můžete vstoupit i s hrami Z pohádky do pohádky divadla OUKEJ, Kouzelné dary souboru Ještě chvilku a mnoha dalšími. Spolek Loutky v nemocnici pak bude mít nejen představení na Divadelní scéně radosti, ale taky vlastní stan, ve kterém uvidíte neuvěřitelných 16 loutkových pohádek.
TVOŘÍME A HRAJEME SI
Ani pohádkovými příběhy to však v Bohnicích nekončí. Kdybyste totiž chtěli projít a vyzkoušet všechny hry, workshopy, výtvarné dílny a další zábavné aktivity, které tenhle dvoudenní festival nabízí, nestačil by vám na to celý týden. No tak se podívejme alespoň na některé z nich:
Bude se tvořit ze dřeva a dalších přírodních materiálů, budou se vyrábět panenky pro radost, placky anebo lapače snů. Budou se hrát vzdělávací hry, které podporují kritické myšlení. Chybět nebudou oblíbené workshopy s africkou tematikou, deskové hry, malování na obličej ani filmové kvízy. A velkým eldorádem se tentokrát Ploty stanou pro rodiny, které mají rády pejsky. Uvidíte třeba ukázky canisterapie a psího výcviku i práce záchranářských psů – a dokonce si s sebou můžete vzít vlastního psího parťáka a vyzkoušet si oblíbený sport „agility“. A to jsme ani nezmínili řadu zajímavých debat a přednášek, které se letos budou týkat především duševní pohody dětí.
No a když se vaše ratolesti vyřádí a trochu unaví, určitě se s vámi rády vrátí k některé z velkých hudebních scén, kde na vás čekají headlineři jako Lucie, Divokej Bill, Martina Pártlová, Xindl X, Poletíme? nebo Tomáš Klus.
Tak na poslední květnový víkend nehledejte hlídání. Na pohodový festival Mezi ploty můžete jít s celou rodinou!