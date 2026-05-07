Většina lidí si myslí, že žije zdravě. A často se plete

Podle odborníků bývá problém v tom, že lidé řeší především viditelné věci, ale přehlížejí ty zásadní principy.
Co se v těle skutečně děje
Jedním z často opomíjených faktorů je stav svalové hmoty. Ta přitom neovlivňuje jen fyzickou kondici, ale i metabolismus, regeneraci a celkové fungování organismu.
S přibývajícím věkem navíc svalová hmota přirozeně ubývá, aniž by si toho většina lidí všimla. „Lidé mají pocit, že dělají pro své zdraví maximum. Často ale chybí základní informace o tom, jak na tom jejich tělo skutečně je,“ shodují se odborníci.
Pocit nestačí, rozhodují konkrétní data
Právě práce s konkrétními daty je jedním z klíčových kroků ke změně. Místo odhadů a pocitů je důležité vědět, jak funguje tělo v realitě – kolik má člověk svalové hmoty, jak regeneruje nebo jaká je jeho celková kondice.
Bez těchto informací lidé často jen zkoušejí různé přístupy, aniž by věděli, jestli dávají smysl právě pro ně.
Veletrh, kde si to můžete ověřit
Na tento přístup se zaměřuje také Veletrh zdraví, který se uskuteční 16. května 2026 v Praze v prostorách Pragovka Art District.
Návštěvníci zde budou mít možnost absolvovat různá měření, získat konkrétní informace o svém stavu a konzultovat výsledky s odborníky. Součástí programu budou i přednášky zaměřené na prevenci a dlouhodobou péči o zdraví.
Cílem akce přitom není nabídnout univerzální řešení, ale pomoci lidem lépe porozumět vlastnímu tělu a najít směr, který bude fungovat právě pro ně.
Zdraví, které si můžete i ochutnat
Veletrh ale není jen o číslech a diagnostice. Má být i příjemným dnem, kdy člověk zpomalí, zkusí něco nového a prostě si to užije.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet například taiči nebo fly jógu a zároveň ochutnat nabídku zaměřenou na kvalitní výživu. K dispozici budou raw veganské dezerty bez lepku a laktózy, nesmažené zeleninové chipsy (například kasavové nebo cibulové) nebo přírodní snacky jako energy balls. Chybět nebudou ani granoly bez přidaného cukru.
Na své si přijdou i milovníci teplé kuchyně – od paelly ve více variantách přes pečené plněné krokety až po lehčí jídla jako poké bowl nebo indický dhál. Nabídku doplní káva, fresh džusy i ceremoniální kakao.
Proč dává smysl přijít osobně
„Informací je dnes obrovské množství, ale bez kontextu často nedávají smysl. Když má člověk k dispozici konkrétní data, dokáže se rozhodovat mnohem přesněji,“ dodávají odborníci.
Právě možnost získat vlastní výsledky a probrat je s odborníky na jednom místě je to, co dělá z podobných akcí praktický nástroj, ne jen inspiraci.
Praktické informace:
- Datum: sobota 16. května 2026
- Čas: 10:00–18:00, program 10:30 – 14:00 hodin
- Místo: PRAGOVKA, Kolbenova 923/34 A, Praha 9 – Vysočany
- Vstupné v předprodeji: 150 Kč / 50 Kč (senioři)
- Vstupné na místě: 250 Kč / 150 Kč (senioři)
- Předprodej: veletrhzdravi.deertone.cz/e/veletrh-zdravi
- Web: www.veletrhzdravi.cz