Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Komerční sdělení
Přemýšlíte, jak snížit náklady na energie, správně zateplit nebo připravit střechu na fotovoltaiku? Odpovědi na tyto i další otázky nabídne 27. ročník veletrhu STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru | foto: Střechy Praha s.r.o.

Nejvýznamnější oborová událost v regionu střední Evropy se uskuteční ve dnech 12.–14. února 2026 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Veletrh představí nejnovější technologie, materiály a trendy v oblasti střech a úsporného bydlení. Na souběžných akcích se budou prezentovat vystavovatelé z oblasti nízkoenergetických, pasivních staveb a dřevostaveb, přičemž nedílnou součástí je také oblíbený Festival dřeva a nářadí.

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Lídři trhu míří do Prahy

Prezentovat se budou klíčoví výrobci a dodavatelé, kteří představí své nejžhavější produktové novinky. Návštěvníci uvidí kompletní přehled střešních krytin a střešních oken, dále nabídku izolací, doplňků, nářadí i strojů – vše přehledně na jednom místě. Nebudou chybět expozice zelených střech a střešní fotovoltaiky.

Generálním partnerem veletrhu je Tondach ze skupiny wienerberger. Hlavním partnerem se stala firma Rockwool. Partnery veletrhu jsou Satjam, Fakro, TopKraft, Velux a Aliance taškových střech.

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Technologie, nářadí i živé ukázky

Jedním z hlavních lákadel veletrhu jsou praktické prezentace moderní techniky a digitálních nástrojů, které zásadně mění způsob práce na stavbách i v dílnách. Zájemci si budou moci vyzkoušet profesionální nářadí i špičkové stroje přímo na místě.

Vedle nejnovějších trendů však dostanou prostor také tradiční řemeslné postupy, které i v době digitalizace zůstávají nepostradatelnou součástí stavební praxe.

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Konference Izolace

První veletržní den se uskuteční již 27. ročník odborné celodenní konference Izolace, tentokrát na téma „Co nás trápí nejen v izolacích: praxe, rizika, novinky“. Obsah se tradičně bude věnovat všemu od střechy, přes fasádu až po spodní stavbu, od projektové přípravy až po koordinaci prací na stavbě.

Fórum Dostupné bydlení

Problematikou výstavby dostupného bydlení se bude zabývat konference s názvem „Dostupné bydlení podle ČKAIT“ připravená odborníky z České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Diskutovat se bude nad otázkami, jak se liší dostupné bydlení od trhu s byty, jak správně připravit zadání pro výstavbu dostupného bydlení, jaké jsou časté opakující se vady bytových domů, jaké jsou cenové předpoklady a jak zajistit kvalitní realizaci. Nebudou chybět ukázky dobré praxe – vzorové příklady dostupného bydlení. Fórum cílí především na zástupce měst a obcí, bytových družstev, i další zájemce o toto palčivé téma.

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Craft Days – řemeslo v akci!

Nově bude v prostorách veletrhu probíhat řemeslný workshop „Craft Days – Řemeslo v akci“ určený pro žáky druhého stupně základních škol, kteří se začínají rozhodovat o své profesní dráze nebo si jen chtějí vlastnoručně řemeslné práce vyzkoušet. Zapojit se ale budou moci i ostatní návštěvníci veletrhu.

Zábavnou a bezpečnou formou si zájemci na více než 15 modelech zkusí profese, jako jsou pokrývač, klempíř, tesař, truhlář, sklenář, svářeč a další. Vše s profi nářadím a pod odborným vedením zástupců Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů a mistrů odborného výcviku. Pořadatelé věří, že to pro všechny bude skvělý zážitek, děti si možná odnesou domů svůj první výrobek a možná i první impuls, že právě řemeslo, dnes již plné chytrých nástrojů a dobře ohodnocené, nabízí perspektivní budoucnost.

Uspořádání workshopu podpořily formou partnerství společnosti Betonpres, Bramac, Evromat, Fakro, Prefa Aluminiumprodukte, Roofix, Satjam, Střechy Comax, Velux a Tondach ze skupiny wienerberger.

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Poradenská centra a individuální konzultace

Součástí veletrhu budou i odborná poradenská centra, kde návštěvníci získají kompletní informace k výstavbě a rekonstrukcím, k volbě technologií pro vytápění a úsporu energií, instalacím FVE nebo k využití aktuálních dotačních programů.

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO je jedinou akcí svého druhu v České republice i na Slovensku, která na jednom místě soustředí nejnovější technologie, materiály a odborníky z oblasti střech, solární energetiky a řemesel. Takto ucelený přehled novinek jinde nenajdete. Veletrh navíc nabídne i soutěže o hodnotné ceny, včetně střechy na rodinný dům. Nepropásněte příležitost být u toho.

Praktické informace

  • Kdy: 12.–14. 2. 2026, čt a pá 10–18 h, so 10–17 h
  • Kde: PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, Praha 9
  • Zlevněná vstupenka: k zakoupení nawww.strechy-praha.cz

Nejčtenější

Dřevo použité na výstavě Expo 2025 bude mít další využití

Komerční sdělení
Letecká fotografie zachycuje demolici areálu výstaviště Osaka-Kansai Expo na...

Dřevo použité v Grand Ring na výstavě Expo 2025 v Ósace poputuje do městečka Namie v prefektuře Fukušima, které bylo značně poškozeno velkým zemětřesením ve východním Japonsku v roce 2011. Část...

Cesta k AVE ARTU

Komerční sdělení
Cesta k AVE ARTU

Jaroslav Prokop stojí už více než dvě desetiletí v čele Vyšší odborné, střední a základní umělecké školy AVE ART v Ostravě. Cestu k umění našel přes přátele, divadlo i fotografii, které se věnuje od...

Za sněhem do Krušných hor pohodlně a bez starostí s DÚK

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Jarní prázdniny se postupně rozbíhají ve všech regionech. Doprava Ústeckého kraje (DÚK) i letos nabízí cestujícím pohodlné spojení do Krušných hor.

Stavební odvlhčovač DEK vám pomůže udržet vlhkost stavby pod kontrolou

Komerční sdělení

Nadměrná vlhkost dokáže na stavbě nebo i v domácnosti napáchat mnoho škod. Zpomaluje vysychání omítek, prodlužuje technologické přestávky, komplikuje pokládku podlah a může vést ke vzniku plísní.

Vlastní online obsluha zákazníkům pomůže šetřit za elektřinu a plyn

Komerční sdělení
Vlastní online obsluha zákazníkům pomůže šetřit za elektřinu a plyn

E.ON zavádí plně digitální produkt.

Špindlerův Mlýn láká v únoru a březnu na sport i kulturu

Komerční sdělení
večerní lyžování Hromovka

Ať už milujete zimní sporty, horskou atmosféru nebo après-ski, nadcházející měsíce ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nabízí perfektní lyžařské podmínky i bohatý program. Těšit se můžete na...

10. února 2026

Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Komerční sdělení
Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Zveme vás na šumavský Špičák v sobotu 14. 2. 2026. Celý den bude nabitý skialpovou tématikou. Můžete testovat skialpovou výbavu špičkových značek, zúčastnit se workshopů pořádaných horskou službou a...

10. února 2026

Můžou lodě ulevit pražské dopravě?

Komerční sdělení
Jedna loď nahradí desítky kamionů v pražské dopravě

Kolony, uzavírky a přetížené křižovatky patří k běžnému obrazu Prahy. Vedle osobních aut a MHD zatěžuje městské silnice i nákladní doprava, bez níž se město neobejde. Právě u zásobování a přepravy...

10. února 2026

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Komerční sdělení
Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Přemýšlíte, jak snížit náklady na energie, správně zateplit nebo připravit střechu na fotovoltaiku? Odpovědi na tyto i další otázky nabídne 27. ročník veletrhu STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO.

10. února 2026

Veletrh v Drážďanech potvrdil zájem o turistické cíle

Komerční sdělení
Reisemesse Dresden je jedním z nejnavštěvovanějších veletrhů cestovního ruchu v...

Ústecký kraj prezentoval nabídku cestovního ruchu na jednom z největších, nejpopulárnějších a nejnavštěvovanějších veletrhů cestovního ruchu v Sasku – na Reisemesse Dresden.

10. února 2026

Nové vzdělávací centrum DPO. Ročně jím projde na čtyři tisíce lidí

Komerční sdělení
Nové vzdělávacím centrum DPO

Ve zmodernizovaném vzdělávacím centru DPO v centru města absolvují budoucí řidiči kurzy k získání řidičských oprávnění na autobusy, ale i průkazů způsobilosti k řízení tramvají a trolejbusů.

9. února 2026

Už 10 let vás máme rádi - Aupark slaví výročí, ale dárky získáte vy

Komerční sdělení
Už 10 let vás máme rádi - Aupark slaví výročí, ale dárky získáte vy

Deset let je dlouhá doba na to, aby vznikl vztah. A právě jeden důvěrný si s návštěvníky vybudoval Aupark, který chce teď svým zákazníkům poděkovat. Proto v únoru, měsíci lásky, spouští novou mobilní...

9. února 2026

Týdenní přehled: co nového vyšlo na webu projektu Realiťák roku

RR20260206

Pro veřejnost, která řeší bydlení, i pro profesionály z realitního trhu připravuje projekt Realiťák roku průběžně obsah, který pomáhá lépe se orientovat v prodeji, koupi i nájmu – a hlavně snižovat...

7. února 2026  7:32

Zařízený, nebo nezařízený: Co je lepší z pohledu pronajímatele i nájemníka?

Komerční sdělení
Zařízený nebo nezařízený byt?

Máte byt, který chcete pronajímat, ale nejste si jistí, jestli ho nabízet s nábytkem, nebo bez něj? Ať už jste na straně pronajímatele či nájemce, nedá se jednoznačně říct, zda je zařízený či...

6. února 2026  9:43

Nové podmínky hypoték v roce 2026: Zpřísnění pro investiční nemovitosti

Komerční sdělení
ČSOB

Od dubna 2026 se mění pravidla pro získání hypotéky na investiční nemovitosti. ČNB totiž doporučila bankám, aby byly přísnější. Pokud si ale chcete pořídit své první bydlení, nemusíte se novinek bát...

6. února 2026  9:09

Jak odstranit vlhkost a plísně v domácnosti

Komerční sdělení
Vlhkost a plísně v domácnosti.

Vlhkost a plísně v domácnosti nejsou jen estetickým problémem, ale představují i vážné zdravotní riziko. Dlouhodobý pobyt v prostředí s vysokou vlhkostí může vést k respiračním problémům, alergiím či...

6. února 2026

Top manažer CSG: Na olympiádu chystáme pecku. Nechte se překvapit

Komerční sdělení
Olympijská myšlenka a sport obecně mají vlastnosti, které jsou s podnikáním...

Stane se v Praze, a bude to jednoho večera v průběhu zimních her, prozrazuje v rozhovoru pro ČTK Connect David Chour, místopředseda představenstva a výkonný ředitel skupiny CSG, která je generálním...

6. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.