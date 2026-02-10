Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Nejvýznamnější oborová událost v regionu střední Evropy se uskuteční ve dnech 12.–14. února 2026 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Veletrh představí nejnovější technologie, materiály a trendy v oblasti střech a úsporného bydlení. Na souběžných akcích se budou prezentovat vystavovatelé z oblasti nízkoenergetických, pasivních staveb a dřevostaveb, přičemž nedílnou součástí je také oblíbený Festival dřeva a nářadí.
Lídři trhu míří do Prahy
Prezentovat se budou klíčoví výrobci a dodavatelé, kteří představí své nejžhavější produktové novinky. Návštěvníci uvidí kompletní přehled střešních krytin a střešních oken, dále nabídku izolací, doplňků, nářadí i strojů – vše přehledně na jednom místě. Nebudou chybět expozice zelených střech a střešní fotovoltaiky.
Generálním partnerem veletrhu je Tondach ze skupiny wienerberger. Hlavním partnerem se stala firma Rockwool. Partnery veletrhu jsou Satjam, Fakro, TopKraft, Velux a Aliance taškových střech.
Technologie, nářadí i živé ukázky
Jedním z hlavních lákadel veletrhu jsou praktické prezentace moderní techniky a digitálních nástrojů, které zásadně mění způsob práce na stavbách i v dílnách. Zájemci si budou moci vyzkoušet profesionální nářadí i špičkové stroje přímo na místě.
Vedle nejnovějších trendů však dostanou prostor také tradiční řemeslné postupy, které i v době digitalizace zůstávají nepostradatelnou součástí stavební praxe.
Konference Izolace
První veletržní den se uskuteční již 27. ročník odborné celodenní konference Izolace, tentokrát na téma „Co nás trápí nejen v izolacích: praxe, rizika, novinky“. Obsah se tradičně bude věnovat všemu od střechy, přes fasádu až po spodní stavbu, od projektové přípravy až po koordinaci prací na stavbě.
Fórum Dostupné bydlení
Problematikou výstavby dostupného bydlení se bude zabývat konference s názvem „Dostupné bydlení podle ČKAIT“ připravená odborníky z České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Diskutovat se bude nad otázkami, jak se liší dostupné bydlení od trhu s byty, jak správně připravit zadání pro výstavbu dostupného bydlení, jaké jsou časté opakující se vady bytových domů, jaké jsou cenové předpoklady a jak zajistit kvalitní realizaci. Nebudou chybět ukázky dobré praxe – vzorové příklady dostupného bydlení. Fórum cílí především na zástupce měst a obcí, bytových družstev, i další zájemce o toto palčivé téma.
Craft Days – řemeslo v akci!
Nově bude v prostorách veletrhu probíhat řemeslný workshop „Craft Days – Řemeslo v akci“ určený pro žáky druhého stupně základních škol, kteří se začínají rozhodovat o své profesní dráze nebo si jen chtějí vlastnoručně řemeslné práce vyzkoušet. Zapojit se ale budou moci i ostatní návštěvníci veletrhu.
Zábavnou a bezpečnou formou si zájemci na více než 15 modelech zkusí profese, jako jsou pokrývač, klempíř, tesař, truhlář, sklenář, svářeč a další. Vše s profi nářadím a pod odborným vedením zástupců Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů a mistrů odborného výcviku. Pořadatelé věří, že to pro všechny bude skvělý zážitek, děti si možná odnesou domů svůj první výrobek a možná i první impuls, že právě řemeslo, dnes již plné chytrých nástrojů a dobře ohodnocené, nabízí perspektivní budoucnost.
Uspořádání workshopu podpořily formou partnerství společnosti Betonpres, Bramac, Evromat, Fakro, Prefa Aluminiumprodukte, Roofix, Satjam, Střechy Comax, Velux a Tondach ze skupiny wienerberger.
Poradenská centra a individuální konzultace
Součástí veletrhu budou i odborná poradenská centra, kde návštěvníci získají kompletní informace k výstavbě a rekonstrukcím, k volbě technologií pro vytápění a úsporu energií, instalacím FVE nebo k využití aktuálních dotačních programů.
Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO je jedinou akcí svého druhu v České republice i na Slovensku, která na jednom místě soustředí nejnovější technologie, materiály a odborníky z oblasti střech, solární energetiky a řemesel. Takto ucelený přehled novinek jinde nenajdete. Veletrh navíc nabídne i soutěže o hodnotné ceny, včetně střechy na rodinný dům. Nepropásněte příležitost být u toho.
Praktické informace
- Kdy: 12.–14. 2. 2026, čt a pá 10–18 h, so 10–17 h
- Kde: PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, Praha 9
- Zlevněná vstupenka: k zakoupení nawww.strechy-praha.cz