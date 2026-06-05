Ve Vlašimi se rozhodlo o postupu na fotbalový Svátek fotbalu

Stadiónem FC Sellier & Bellot zněly bubny a potlesk stovek fanoušků
Vystoupení mažoretek, hlasitá podpora ze strany rodičů, trenérů i učitelů, jejichž počty se daly počítat na stovky, transparenty, dunění bubnu, a především nespoutaná dětská radost z pohybu. Tak vypadalo krajské finále největšího fotbalového turnaje pro děti v České republice McDonald’s Cup, které se ve čtvrtek 14. května konalo na stadionu FC Sellier & Bellot ve Vlašimi. O postup se tu utkalo 20 týmů, které sehrály celkem 50 zápasů, během nichž padlo neuvěřitelných 293 gólů.
V nejmladší kategorii A si nakonec postup na celorepublikové ostravské finále zajistila ZŠ Benešov, Dukelská 1818, v kategorii B, v níž soutěží starší žáci prvního stupně, pak ZŠ Davle. V kategorii M určené pro malotřídky a menší školy postup slavila ZŠ Veltruby, okres Kolín. Aktuální novinky a výsledkové listiny jsou k dispozici na mcdonaldscup.cz.
Děti inspiroval Zdeněk Folprecht i reprezentant Lukáš Provod
Právě kategorie pro malotřídky poutala pozornost i týmem školy EDWIN, tvořeného hned šesticí dívek. I když tým nevyhrál, všichni si hru užili. Velké nadšení u dětí pak vyvolala přítomnost fotbalisty Zdeňka Folprechta, který přišel pogratulovat vítězům a předat ceny. Spolu s hráči Vlašimi pak vítězům i poraženým ochotně rozdávali podpisy nebo postávali pro společné focení.
„McDonald’s Cup byl už za mého dětství určitě nejlepší program, na který jsem se každý rok těšil víc a víc, protože akce byla vždy perfektně zorganizovaná. Pamatuju si, jak jsem vzhlížel k tehdejším patronům turnaje, mým fotbalovým idolům. Dnes je proto pro mě velká čest a obrovská zodpovědnost, být patronem a věřím tomu, že i já tak můžu být zase pozitivním vzorem pro dnešní kluky a holky,“ říká český fotbalový reprezentant a jeden z patronů McDonald’s Cupu Lukáš Provod.
Dívčí fotbal roste a šampióny z Davle čeká obhajoba
„Na každém dítěti bylo vidět, jak moc mu záleží na tom, co dělá. Mně osobně dělá radost sledovat, jak se do turnaje zapojuje stále více dívek. Fotbal dávno není jen pro kluky a McDonald’s Cup dává skvělou příležitost, aby radost ze hry zažili vedle sebe kluci i holky,“ komentovala průběh turnaje franšízantka patronátní restaurace McDonald’s Silvie Muranská.
Bylo nesmírně zajímavé sledovat, kam až to letos dotáhl vítěz kategorie B. Mladí fotbalisté a fotbalistky z Davle se totiž v uplynulých dvou letech stali celorepublikovými vítězi nejmladší kategorie A. Všichni byli zvědaví, zda v úspěšném tažení dokážou pokračovat i jako starší „béčko“.
Krajské šampiony následně čekalo celorepublikové finále známé jako Svátek fotbalu. Letos dva dny plné fotbalu hostila Ostrava. Vítězné týmy z krajských kol se tu sešly 1. a 2. června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zde si kromě bojů o celkové prvenství ve 27. ročníku turnaje McDonald’s Cupu mohly děti užít i tradiční exhibiční zápas osobností a setkání s fotbalovými idoly.
Více informací najdete na www.mcdonaldscup.cz.