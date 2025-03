Vaše nohy Vám poděkují. Little Shoes otevírá prodejnu bot v Praze

Zákazníkům z Prahy a okolí se od února rozšířila nabídka barefoot obuvi díky nové prodejně na pražském Smíchově, kterou zde otevřela společnost Little Shoes. Zájemci o barefoot obuv zde najdou nejširší sortiment jak dětských, tak dospělých bot pro různé příležitosti.

Obtíže spojené s chodidly řeší až 40 % dospělé populace. Většině problémů se však dá velmi snadno a účinně předcházet. Tak jako pro správný spánek vybíráme vhodnou matraci, pro správné stravování hledáme kvalitní potraviny, tak bychom pro správné fungování chodidel měli vybírat vhodnou obuv.

Nosit barefoot boty se vyplácí, protože jsou pohodlné a zdravé zároveň. Dětem pomáhají v přirozeném vývoji chodidla, dospělým přináší úlevu od zátěže. V porovnání s konvenční obuví v nich chodidlo může mnohem lépe fungovat. Je to podobné, jako byste svoji dlaň měli několik hodin denně zafixovanu v sádře nebo alespoň ortéze. Dlaň by měla omezenou možnost pohybovat se, fungovat, a tak by postupně oslabovala. Podobně je to s běžnými botami, které omezují fungování chodidla. Barefoot boty se snaží svou konstrukcí minimalizovat omezení chodidla obuví, ale přitom dostatečně ochránit nohu před poraněním. Zachování přirozených pohybových vzorců pak pozitivně ovlivňuje nejen zdravé fungování nohou, ale i zbytku těla.

Za barefoot boty je považována obuv odlišné konstrukce oproti běžným botám, která se vyznačuje charakteristickými vlastnostmi:

špička odpovídá anatomickému tvaru chodidla, boty tedy nejsou „do špičky“ rovná podrážka bez podpatku či jinak zvýšené paty i špičky ohebnost všemi směry, tedy tenká a měkká plně flexibilní podrážka stélka bez tvarování, tedy uměle nepodporující klenby chodidla nízká hmotnost

díky prostoru ve špičce se může váha rozprostřít do prstů a prsty nohy aktivně zapojovat do pohybu, nedochází k deformacím prstů

rovná podrážka udržuje těžiště v optimální pozici, kde nepřetěžuje zbytek těla náklonem dopředu či vychýlením vzad

ohebné materiály umožňují postupné odvíjení kroku a přizpůsobení chodidla nerovnému terénu

tenká podrážka napomáhá lepšímu vnímání povrchu a stimulaci plosky nohy

netvarovaná stélka nechává nohu aktivně pracovat, čímž posilují nožní klenby

díky nízké hmotnosti botu na noze téměř necítíte, takže noha zažívá pocit volnosti

U všeho nového platí, že nic se nesmí přehánět. Když si barefoot boty vezmete poprvé na čtyřhodinovou procházku po nákupním centru, tak vás mohou začít bolet paty. Ale dojít v barefootech na tramvaj, ze zastávky do kanceláře, odpoledne na kafe – to je určitě dobrý start. Městský povrch je velmi členitý a poskytuje chodidlům podobnou míru stimulace jako procházka v přírodě. Jen je obvykle tvrdší, a tak je potřeba občas myslet na správnou chůzi a vyvarovat se zlozvykům, jako je například přílišné dopadání na paty. Pak se do barefoot zamilujete. A i po výše uvedeném čtyřhodinovém nákupním maratonu se po vyzutí budete cítit příjemně a pohodlně.