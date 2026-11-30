Loupežník Rumcajs, Manka, Cipísek i další pohádkoví hrdinové letos zamíří do centra Prahy. Mariánské náměstí od 27. listopadu 2026 do 6. ledna 2027 ožije akcí Vánoce s Večerníčkem na Mariánském, která nabídne venkovní výstavu, pohádkovou instalaci i doprovodný adventní program.
Z Jičína až do srdce Prahy
Hlavní roli budou mít postavy spisovatele Václava Čtvrtka a výtvarníka Radka Pilaře. Z Jičína na Mariánské náměstí zamíří také pohádková instalace inspirovaná Rumcajsovou ševcovnou. Návštěvníkům připomene dobu, kdy byl slavný loupežník ještě poctivým jičínským ševcem, i svět jeho rodiny. Součástí expozice bude také retro televizor, na jehož obrazovce ožijí oblíbené české večerníčky.
Venkovní výstava připomene více než šedesátiletou tradici Večerníčka prostřednictvím oblíbených pohádkových postav. Vedle Rumcajse, Manky a Cipíska představí také Křemílka a Vochomůrku, Makovou panenku, Rákosníčka nebo Kubu Kubikulu, jejichž nezaměnitelnou podobu vytvořili výtvarníci Radek Pilař, Zdeněk Smetana a Gabriela Dubská.
Mikuláš, čerti i ohnivá show
V sobotu 5. prosince 2026 od 14 do 20 hodin ožije Mariánské náměstí tradiční mikulášskou nadílkou. Dorazí Mikuláš s andělem a čertem, děti se mohou těšit na opékání buřtů i hudební program. Chybět nebude ani krampus čert a závěrečná ohnivá show.
Advent na Mariánském náměstí pomůže i potřebným
Advent ale nebude patřit jen pohádkám a zábavě. Ve čtvrtek 10. prosince se před Novou radnicí uskuteční Primátorská adventní sbírka, kterou hlavní město pořádá ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj. Od 9 do 17 hodin mohou lidé přinášet trvanlivé potraviny, dětskou výživu či základní hygienické potřeby. Darované zboží pomůže seniorům, rodičům samoživitelům i lidem bez domova.
Domů i s Betlémským světlem
Krátce před Vánocemi dorazí do Prahy také Betlémské světlo, symbol míru, naděje a vzájemného porozumění, které tradičně přivážejí čeští skauti. Zájemci si budou moci jeho plamínek odnést domů nebo jej předat svým blízkým. K vyzvednutí bude u vstupu do Nové radnice, stačí si přinést vlastní lucernu či svíčku.
Vánoční stánky budou otevřeny denně od 11 do 20 hodin. Víkendový program se uskuteční v sobotu a neděli od 14 do 20 hodin. Veškeré informace k celé akci i k programu jsou dostupné na webových stránkách praha.eu/vanoce-2026