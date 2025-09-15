VAK Beroun modernizovaly klíčový přivaděč vody u Zličína

Této rozsáhlé a na logistiku náročné stavby jsme využili ke zvětšení potrubí z původních 600 mm na 800 mm v průměru.
Celá akce byla rozdělena do dvou pečlivě naplánovaných etap. I když bylo nutné na několik dní zcela odstavit přívod vody do hlavního přivaděče, dodávky pitné vody pro obyvatele zůstaly zcela bez přerušení. Předem jsme naplnili všechny vodojemy na trase, v terénu bylo několik výjezdových skupin a celou akci nepřetržitě sledovalo dispečerské pracoviště. Díky tomu proběhl celý zásah hladce a zákazníci nezaznamenali žádné omezení.
V posledních deseti letech se do modernizace tohoto přes padesát let starého přivaděče investovalo již více než 60 milionů korun. Vyměňují se ty úseky, které rozsáhlý průzkum stavu určil jako nejrizikovější.
Nároky na dodávku vody v regionu s rozvojem měst, obcí i průmyslu stále stoupají. Pro zajištění dostatečného množství a plynulost služeb je bezproblémový provoz přivaděče naprosto zásadní. Na přivaděč jsou připojena města Beroun, Králův Dvůr, Zdice a Hořovice, voda je vedena odbočkami až do obce Lety nebo do Hostomic. Celkem zásobuje skupinový vodovod kolem 60 tisíc obyvatel.