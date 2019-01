V koupelně začínáte a končíte svůj den. Proto je potřeba o ní pečovat

Bio Jana Vocetková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v oboru Automatizované systémy řízení.



Po revoluci se přestěhovala se svým přítelem a později manželem do italského Turína a začala pracovat jako programátorka.



Díky své výšce a fotogenické tváři si ve svých 23 letech začala přivydělávat jako modelka.



V roce 1994 se přestěhovala s manželem zpátky do Česka a začali podnikat ve světě koupelnového vybavení.



Již v roce 2004 portfolio jejich společnosti zahrnovalo to nejlepší, co se v Itálii v oblasti koupelen vyrábělo.



V roce 2017 se stala manažerkou společnosti DC 616.