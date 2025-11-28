Užijte si bruslení pod hvězdami na Václavském náměstí

Nenechte si ujít slavnostní otevření, které oficiálně zahájí zimní sezonu a pomůže nastartovat předvánoční atmosféru v metropoli. Akce se koná 1. prosince 2025 v 17:00 v dolní části Václavského náměstí.
Slavnostní program ozdobí elegantní vystoupení dětí ze SKK Sparta, které předvedou krásu a ladnost pohybu na ledě. Kromě sportovního zážitku se můžete zapojit do soutěže o skvělé ceny včetně vstupenek na Mistrovství světa v krasobruslení v Praze, což je ideální šance prožít vrcholnou sportovní událost. Navíc pro prvních sto návštěvníků, kteří si přijdou zabruslit, je připraveno svařené víno nebo čaj zdarma, abyste mohli začátek adventu oslavit s příjemným teplem v dlaních.
Bruslete od prosince do února s výhledem na město
Kluziště na Václavském náměstí bude letos pro veřejnost otevřeno po celou zimní sezonu, konkrétně od 1. prosince 2025 až do 15. února 2026.
Díky rozměrům 30 x 12 metrů se řadí mezi větší kluziště, takže nabídne dostatek prostoru pro začátečníky i zkušené bruslaře. Speciální kouzlo led získává večer, kdy se rozzáří barevným osvětlením. Užít si tak můžete jedinečné romantické bruslení s výhledem na vánočně vyzdobené centrum Prahy. Kluziště je určeno výhradně pro veřejné bruslení, takže je zaručeno, že bude vždy plné života a skvělé nálady.
Otevírací doba:
- Pondělí až neděle 9:00–22:00
- Silvestr (31. 12.): 9:00–18:00
Přestávky na úpravu plochy (rolba):
- 12:00–12:30
- 15:00–15:45
- 18:00–18:30
Kompletní servis na místě, od bruslí po teplý čaj
Nemáte vlastní brusle nebo potřebujete servis? Žádný problém. Přímo u ledové plochy najdete veškeré potřebné zázemí.
K dispozici je půjčovna bruslí a dalšího vybavení (helmy, hrazdy pro nejmenší), stejně jako praktická služba broušení bruslí. Nechybí ani občerstvení a vyhřívaný stan, kde se můžete kdykoli ohřát a nabrat síly. Vše, co potřebujete pro hodiny zábavy na ledě, je na jednom místě.
Ceník (vstupné a půjčovné na 2 hodiny):
|Služba
|Cena
|Vstupné (základní)
|200 Kč
|Vstupné (děti do 15 let)
|100 Kč
|Půjčení bruslí
|150 Kč
|Půjčení helmy
|50 Kč
|Půjčení hrazdy
|50 Kč
|Broušení bruslí
|150 Kč
|Šatní box
|50 Kč
Skvělé slevy a vstupné zdarma
Organizátoři mysleli i na pražské rezidenty a návštěvníky, kteří využívají turistické karty:
- Držitelé karty Prague Visitor Pass mají bruslení zcela zdarma a navíc získají 50% slevu na půjčení bruslí.
- Rezidenti Prahy 1 a také děti z mateřské a základní školy z Prahy 1 mají vstup na kluziště zdarma.
Školy i veřejnost mají možnost zamluvit si konkrétní termín a čas návštěvy prostřednictvím online rezervačního formuláře, což je ideální pro plánování skupinových akcí a zajištění plynulého zážitku.
Přijďte, obujte brusle a nechte se unést kouzelnou atmosférou zimní Prahy!