Užijte si bruslení pod hvězdami na Václavském náměstí

Praha se chystá na Vánoce a s nimi se vrací oblíbené kluziště na Václavském náměstí. Ať už toužíte po romantickém bruslení pod barevným osvětlením, nebo hledáte skvělou aktivitu pro celou rodinu, probruslete se tou pravou zimní atmosférou.

Užijte si bruslení pod hvězdami na Václavském náměstí | foto: Prague City Tourism a.s.

Nenechte si ujít slavnostní otevření, které oficiálně zahájí zimní sezonu a pomůže nastartovat předvánoční atmosféru v metropoli. Akce se koná 1. prosince 2025 v 17:00 v dolní části Václavského náměstí.

Slavnostní program ozdobí elegantní vystoupení dětí ze SKK Sparta, které předvedou krásu a ladnost pohybu na ledě. Kromě sportovního zážitku se můžete zapojit do soutěže o skvělé ceny včetně vstupenek na Mistrovství světa v krasobruslení v Praze, což je ideální šance prožít vrcholnou sportovní událost. Navíc pro prvních sto návštěvníků, kteří si přijdou zabruslit, je připraveno svařené víno nebo čaj zdarma, abyste mohli začátek adventu oslavit s příjemným teplem v dlaních.

Užijte si bruslení pod hvězdami na Václavském náměstí

Bruslete od prosince do února s výhledem na město

Kluziště na Václavském náměstí bude letos pro veřejnost otevřeno po celou zimní sezonu, konkrétně od 1. prosince 2025 až do 15. února 2026.

Díky rozměrům 30 x 12 metrů se řadí mezi větší kluziště, takže nabídne dostatek prostoru pro začátečníky i zkušené bruslaře. Speciální kouzlo led získává večer, kdy se rozzáří barevným osvětlením. Užít si tak můžete jedinečné romantické bruslení s výhledem na vánočně vyzdobené centrum Prahy. Kluziště je určeno výhradně pro veřejné bruslení, takže je zaručeno, že bude vždy plné života a skvělé nálady.

Otevírací doba:

  • Pondělí až neděle 9:00–22:00
  • Silvestr (31. 12.): 9:00–18:00

Přestávky na úpravu plochy (rolba):

  • 12:00–12:30
  • 15:00–15:45
  • 18:00–18:30
Užijte si bruslení pod hvězdami na Václavském náměstí

Kompletní servis na místě, od bruslí po teplý čaj

Nemáte vlastní brusle nebo potřebujete servis? Žádný problém. Přímo u ledové plochy najdete veškeré potřebné zázemí.

K dispozici je půjčovna bruslí a dalšího vybavení (helmy, hrazdy pro nejmenší), stejně jako praktická služba broušení bruslí. Nechybí ani občerstvení a vyhřívaný stan, kde se můžete kdykoli ohřát a nabrat síly. Vše, co potřebujete pro hodiny zábavy na ledě, je na jednom místě.

Ceník (vstupné a půjčovné na 2 hodiny):

SlužbaCena
Vstupné (základní)200 Kč
Vstupné (děti do 15 let)100 Kč
Půjčení bruslí150 Kč
Půjčení helmy50 Kč
Půjčení hrazdy50 Kč
Broušení bruslí150 Kč
Šatní box50 Kč

Skvělé slevy a vstupné zdarma

Organizátoři mysleli i na pražské rezidenty a návštěvníky, kteří využívají turistické karty:

  • Držitelé karty Prague Visitor Pass mají bruslení zcela zdarma a navíc získají 50% slevu na půjčení bruslí.
  • Rezidenti Prahy 1 a také děti z mateřské a základní školy z Prahy 1 mají vstup na kluziště zdarma.

Školy i veřejnost mají možnost zamluvit si konkrétní termín a čas návštěvy prostřednictvím online rezervačního formuláře, což je ideální pro plánování skupinových akcí a zajištění plynulého zážitku.

Přijďte, obujte brusle a nechte se unést kouzelnou atmosférou zimní Prahy!

