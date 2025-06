Už máte zákaznický účet na vodu?

Ve svém zákaznickém účtu uvidíte historii spotřeb, vystavené doklady i komunikaci se zákaznickou podporou.

„Portál slouží i pro úpravu údajů a posílání požadavků třeba na změnu záloh,“ říká Jiří Paul, ředitel VAK Beroun. Největším bonusem ale podle ředitele je možnost sledovat a hlídat svoji spotřebu takřka on-line. Umožňují to nově instalované vodoměry, které posílají údaje o spotřebě několikrát denně do centrální databáze k vyhodnocení a správě. „K dnešnímu dni máme instalováno více než pět tisíc těchto vodoměrů, do pěti let budou na většině přípojek,“ upřesňuje Paul s tím, že se jedná o přípojná místa na vodovody, které vlastní společnost VAK Beroun a kde platí jednotná regionální cena. Tam, kde vodohospodáři provozují majetek města nebo obce, musí o takové instalaci rozhodnout vlastník vodovodu.

Zda máte instalovaný právě typ vodoměru, který umožňuje sledovat spotřebu, se dozvíte po přihlášení do portálu nebo při výměně vodoměru. K samotnému založení zákaznického účtu vám stačí jakákoliv faktura za vodné a stočné, kde vše potřebné máte uvedeno. A to bude naposledy, kdy budete potřebovat hledat fakturu. Pak už ji najdete snadno právě ve svém zákaznickém účtu.

Více o portálu a chytrém měření se dozvíte na stránkách www.vakberoun.cz