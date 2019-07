UP Festival 2019 představí Praze undergroundovou elektronickou scénu

Festival po celé Praze

Po úspěchu premiérového ročníku pražského elektronického hudebního festivalu v berlínském stylu UP Festival, který si mohli jeho návštěvníci vychutnat loni v květnu, se akce po více než roce vrací do Prahy. Fanoušci elektronické hudby si tak od 10. do 14. července budou moci užít koncerty nejen v holešovickém Vnitroblocku či Wildt Baru, ale třeba také u letenského Metronomu.

„Chtěli jsme, aby letos byl festival komplexnější. Aby to nebylo jen o zábavě ale i o vzdělání a aby se tam našlo pro každého něco. Proto jsme letos v rámci doprovodného programu připravili například i semináře nebo různé pop-up akce v různých pražských barech a klubech. Největší peckou doprovodného programu je asi Boiler Room, který bude volně přístupný všem a odehraje se ve čtvrtek na Stalinu,“ říká organizátorka akce Alva Hlavatá.

Program bude nabitý

Organizátoři akce do Prahy v létě přivezou hvězdy současné undergroundové elektronické scény z celého světa, jakými jsou například Marcel Dettmann, Ricardo Villalobos nebo Maayan Nidam. Celkově se během čtyřdenního festivalu představí téměř čtyřicítka domácích i zahraničních umělců. Příprava na samotný festival přitom začne už ve středu 10. 7., kdy se v letenském baru Cobra uskuteční několik tematických workshopů.

Nabitý čtyřdenní program pak ve čtvrtek odstartuje tzv. Boiler Room u letenského Metronomu. Britský koncept, který přináší vystoupení slavných DJs v živém online streamu, debutoval v Česku na konci loňského roku. V souvislosti s UP Festivalem se teď odehraje jeho první repríza. Akce je pro všechny volně přístupná. Hlavní program pak bude probíhat v prostorách PVA Expo Praha v Letňanech od 13. - 14. července.

UP Festival se představí i ve Varech

Kdo by se pak začátku festivalu nemohl dočkat, může se zúčastnit také speciální Warm Up party, která se uskuteční 2. července v karlovarském klubu KINO při příležitosti konání 54. Filmového festivalu Karlovy Vary.

Vstupenky na celý program UP festivalu lze zakoupit v předprodeji za cenu 1300 Kč, dražší varianta vstupenky v hodnotě 1550 Kč opravňuje také ke vstupu na nedělní afterparty s omezenou kapacitou nebo speciální akci UP Festival x Wildt. Předprodej lístků, program i lineup na Upfestival.cz.