Učíme se grafiku i s pomocí AI, prozradil student grafické školy

V našem rozhovoru s jedním ze studentů se dozvíte, proč si vybral právě tuto školu a jak se zde připravuje na kariéru v dynamickém světě grafiky a médií.
Ahoj, proč sis vybral právě Střední školu mediální grafiky a tisku?
Bavila mě vždycky grafika a chtěl jsem školu, kde se opravdu tvoří. Líbilo se mi, že tady odpadá stres z talentových zkoušek – stačí mít chuť učit se. A hlavně tu máme hodně praxe, ne jen teorii.
Co všechno se v praxi učíte?
Tvoříme loga, plakáty, animace i 3D grafiku. Často pracujeme na reálných zakázkách – třeba pro firmy nebo neziskové organizace. Navíc máme výkonné počítače, takže zvládáme i složité multimediální projekty.
V roce 2026 se otevírá specializace Grafický design a multimediální grafika. Jak vnímáš to, že studenti budou mít možnost tvořit grafiku od statické až po dynamickou a navíc získají i základy 3D grafiky?“
Je to logický směr. Díky tomu máme větší uplatnění v praxi – od reklamy, přes filmový až po herní průmysl.
Zmínil jsi moderní technologie. Používáte i umělou inteligenci?
Ano, a docela hodně. Při odborném výcviku AI využíváme k tvorbě grafiky – třeba při hledání inspirace nebo prototypování návrhů. Učitelé nám ukazují, jak AI smysluplně propojit s vlastní kreativitou. A co je fajn, AI používáme i v dalších předmětech – třeba v češtině, angličtině nebo i ve fyzice a chemii, kde nám pomáhá s vizualizacemi.
Takže škola vás připravuje i na reálnou praxi?
Přesně. Během třetího a čtvrtého ročníku chodíme na dlouhodobé praxe do firem, zejména grafických studií a reklamek. Hodně absolventů dostane práci už během školy. Někteří se pustí do freelancingu, jiní zakládají vlastní studia. Díky širokému záběru – od polygrafie po marketing a multimédia – máme velké možnosti uplatnění.
Co bys vzkázal těm, kteří teprve vybírají střední školu?
Pokud vás baví tvořit a chcete se naučit pracovat nejen klasicky, ale i s moderními technologiemi a AI, určitě přijďte. U nás zjistíte, že grafika je obor budoucnosti.
Přijďte na některý ze dnů otevřených dveří a přesvědčte se, jestli je Střední škola mediální grafiky a tisku tou pravou volbou i pro vás. Více informací najdete na www.medialnigrafika.cz
Škola připravila pro budoucí uchazeče přípravné kurzy, které jim mají usnadnit přechod na středoškolské studium. Program je zaměřen na opakování a upevnění znalostí ze základní školy – hlavně z matematiky, českého jazyka a literatury. Nejde ale jen o klasické předměty. Součástí kurzů je také seznámení s grafikou, kde si žáci vyzkouší práci s písmem a obrazem a nahlédnou do světa vizuální tvorby.