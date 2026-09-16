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Trh s ojetinami se stabilizuje. Prodejci bojují o žádané vozy

Komerční sdělení

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Po letech prudkého růstu cen se český trh s ojetými vozy vrací ke stabilnějšímu vývoji. Aut je dostatek, ne všechna jsou ale stejně dobře prodejná.

Zatímco prodejci soutěží o modely, které rychle opustí sklad, zákazníci vedle ceny sledují původ, technický stav i budoucí provozní náklady. Proměňuje se také financování a nabídka elektrifikovaných vozů.

Pro obchodníka s ojetými automobily není zásadní jen počet vozů v nabídce, ale především rychlost jejich obratu. Automobil, který zůstane několik měsíců ve skladu, váže kapitál a postupně ztrácí hodnotu. Rozhoduje proto schopnost odhadnout, po kterých modelech, motorizacích a specifikacích bude poptávka.

„Nabídka ojetých vozů na českém trhu je dlouhodobě poměrně stabilní. Konkurence mezi výkupci přitom není omezená na určitou cenovou hladinu. V každé kategorii najdeme žádané vozy, které se prodají během několika dnů, i automobily, jež zůstávají v nabídce celé měsíce. Intenzita konkurenčního boje závisí především na aktuální skladbě zásob, zákaznické struktuře jednotlivých prodejců a jejich momentálních potřebách,“ říká Michal Hart, ředitel divize ojetých vozů Louda Auto. Také trh s ojetinami má svůj mainstream. Dlouhodobě mu dominují koncernové vozy v čele se značkou Škoda. Nejúspěšnějším modelem zůstává Octavia, následují Fabia, Superb, Scala nebo Karoq. Silnou pozici mají také Volkswagen Golf a Passat, z nekoncernových značek pak Hyundai s modelem i30.

Průměrné auto zlevnilo o 20 tisíc

Průměrná cena automobilu prodaného v síti Louda Auto+ letos dosahuje 390 tisíc korun, meziročně o 20 tisíc méně. Vůz je v průměru šest let starý a má najeto přibližně 98 tisíc kilometrů. Roste podíl SUV, lépe vybavených aut a automatických převodovek, které už představují 55 procent prodejů. Pokles průměrné ceny neznamená návrat k co nejlevnějším vozům.

„Po letech omezené nabídky i výrazných cenových výkyvů dnes vidíme racionálnější chování zákazníků. Automobily pečlivěji porovnávají a vedle pořizovací ceny sledují také jejich historii, technický stav, provozní náklady a možnosti dalšího prodeje. Nehledají nutně nejlevnější vůz, ale takový, u kterého mají jistotu, že jeho cena odpovídá stavu a kvalitě,“ říká Michal Hart.

Do rozhodování stále více vstupuje měsíční rozpočet domácnosti. Úvěrové financování využívá v Louda Auto+ téměř 30 procent zákazníků. Průměrná výše úvěru činí 370 tisíc korun a průměrná sjednávaná doba splatnosti dosahuje 71 měsíců. Kupující tak neporovnávají pouze cenovky automobilů, ale také výši akontace, měsíční splátku a částku, která jim zůstane jako finanční rezerva.

Internet zúžil výběr, prohlídku ale nenahradil

Online inzerce změnila první fázi nákupu. Zákazník dnes obvykle přijíždí s konkrétní představou o značce, modelu, výbavě i ceně. Často má předem vytipováno několik automobilů, mezi nimiž se chce rozhodnout. „Internet sice přesunul velkou část výběru do online prostředí, konečné rozhodnutí ale u ojetých vozů zpravidla zůstává spojené s osobní prohlídkou a testovací jízdou. Zákazníci dnes přijíždějí s užším výběrem a chtějí několik konkrétních vozů efektivně porovnat,“ vysvětluje Michal Hart.

Na tento způsob nakupování reagovalo Louda Auto otevřením autobazaru nové generace Louda Auto+ u Poděbrad. Od června 2024 nabízí pod jednou střechou až tři tisíce vozů různých značek a cenových kategorií. Z okraje Prahy je areál po dálnici D11 dostupný přibližně za půl hodiny. Centrum převzalo některé prvky známé z prodeje nových automobilů. Vozy stojí na kryté a klimatizované ploše, kde denní světlo doplňuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení celé prodejní plochy. Zákazník si tak může automobil důkladně prohlédnout i večer nebo v zimních měsících, kdy se brzy stmívá, a během jediné návštěvy porovnat několik podobných modelů.

Na stejném místě lze sjednat financování, pojištění nebo prodlouženou záruku. Součástí prostor je také příjemné bistro se zázemím pro obchodní schůzky, firemní setkávání a pracovní konference. Za první dva roky centrum navštívilo více než 110 tisíc lidí. Téměř 20 tisíc z nich tvořili zájemci o koupi a přes osm tisíc vozů zde našlo nového majitele.

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