Trh s ojetinami se stabilizuje. Prodejci bojují o žádané vozy

Zatímco prodejci soutěží o modely, které rychle opustí sklad, zákazníci vedle ceny sledují původ, technický stav i budoucí provozní náklady. Proměňuje se také financování a nabídka elektrifikovaných vozů.
Pro obchodníka s ojetými automobily není zásadní jen počet vozů v nabídce, ale především rychlost jejich obratu. Automobil, který zůstane několik měsíců ve skladu, váže kapitál a postupně ztrácí hodnotu. Rozhoduje proto schopnost odhadnout, po kterých modelech, motorizacích a specifikacích bude poptávka.
„Nabídka ojetých vozů na českém trhu je dlouhodobě poměrně stabilní. Konkurence mezi výkupci přitom není omezená na určitou cenovou hladinu. V každé kategorii najdeme žádané vozy, které se prodají během několika dnů, i automobily, jež zůstávají v nabídce celé měsíce. Intenzita konkurenčního boje závisí především na aktuální skladbě zásob, zákaznické struktuře jednotlivých prodejců a jejich momentálních potřebách,“ říká Michal Hart, ředitel divize ojetých vozů Louda Auto. Také trh s ojetinami má svůj mainstream. Dlouhodobě mu dominují koncernové vozy v čele se značkou Škoda. Nejúspěšnějším modelem zůstává Octavia, následují Fabia, Superb, Scala nebo Karoq. Silnou pozici mají také Volkswagen Golf a Passat, z nekoncernových značek pak Hyundai s modelem i30.
Průměrné auto zlevnilo o 20 tisíc
Průměrná cena automobilu prodaného v síti Louda Auto+ letos dosahuje 390 tisíc korun, meziročně o 20 tisíc méně. Vůz je v průměru šest let starý a má najeto přibližně 98 tisíc kilometrů. Roste podíl SUV, lépe vybavených aut a automatických převodovek, které už představují 55 procent prodejů. Pokles průměrné ceny neznamená návrat k co nejlevnějším vozům.
„Po letech omezené nabídky i výrazných cenových výkyvů dnes vidíme racionálnější chování zákazníků. Automobily pečlivěji porovnávají a vedle pořizovací ceny sledují také jejich historii, technický stav, provozní náklady a možnosti dalšího prodeje. Nehledají nutně nejlevnější vůz, ale takový, u kterého mají jistotu, že jeho cena odpovídá stavu a kvalitě,“ říká Michal Hart.
Do rozhodování stále více vstupuje měsíční rozpočet domácnosti. Úvěrové financování využívá v Louda Auto+ téměř 30 procent zákazníků. Průměrná výše úvěru činí 370 tisíc korun a průměrná sjednávaná doba splatnosti dosahuje 71 měsíců. Kupující tak neporovnávají pouze cenovky automobilů, ale také výši akontace, měsíční splátku a částku, která jim zůstane jako finanční rezerva.
Internet zúžil výběr, prohlídku ale nenahradil
Online inzerce změnila první fázi nákupu. Zákazník dnes obvykle přijíždí s konkrétní představou o značce, modelu, výbavě i ceně. Často má předem vytipováno několik automobilů, mezi nimiž se chce rozhodnout. „Internet sice přesunul velkou část výběru do online prostředí, konečné rozhodnutí ale u ojetých vozů zpravidla zůstává spojené s osobní prohlídkou a testovací jízdou. Zákazníci dnes přijíždějí s užším výběrem a chtějí několik konkrétních vozů efektivně porovnat,“ vysvětluje Michal Hart.
Na tento způsob nakupování reagovalo Louda Auto otevřením autobazaru nové generace Louda Auto+ u Poděbrad. Od června 2024 nabízí pod jednou střechou až tři tisíce vozů různých značek a cenových kategorií. Z okraje Prahy je areál po dálnici D11 dostupný přibližně za půl hodiny. Centrum převzalo některé prvky známé z prodeje nových automobilů. Vozy stojí na kryté a klimatizované ploše, kde denní světlo doplňuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení celé prodejní plochy. Zákazník si tak může automobil důkladně prohlédnout i večer nebo v zimních měsících, kdy se brzy stmívá, a během jediné návštěvy porovnat několik podobných modelů.
Na stejném místě lze sjednat financování, pojištění nebo prodlouženou záruku. Součástí prostor je také příjemné bistro se zázemím pro obchodní schůzky, firemní setkávání a pracovní konference. Za první dva roky centrum navštívilo více než 110 tisíc lidí. Téměř 20 tisíc z nich tvořili zájemci o koupi a přes osm tisíc vozů zde našlo nového majitele.