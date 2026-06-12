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Tipy na nejlepší koupání u Prahy: Kam vás v létě MHD jen tak nedoveze?

Komerční sdělení
Letní horka lákají k vodě, ale co dělat, když v metropoli sice auto nepotřebujete, ale vaše vysněné přírodní koupaliště leží mimo dosah pražské integrované dopravy? Zjistili jsme, kde si zaplavete nejlépe a jak vám s dopravou bezstarostně pomůže carsharing v Praze.

Komerční sdělení

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Zapomeňte na přeplněné bazény

Když teploty v pražských ulicích začnou atakovat tropické hodnoty, betonové centrum se promění v jednu velkou rozžhavenou past. Touha sbalit plavky, ručník a zmizet někam k čisté přírodní vodě je v takových chvílích naprosto přirozená. Jenže přesně takový nápad má snad každý. Městská koupaliště bývají v sezóně zoufale přeplněná a najít si tam svůj kousek klidu je téměř nadlidský úkol.

Mnoho mladých lidí, studentů, párů či celých part kamarádů žijících v Praze ale naráží na zásadní logistický oříšek. Své auto z ekonomických i ekologických důvodů nevlastní, protože pro běžný život v metropoli jim bohatě stačí metro, tramvaje, kolo nebo chůze. Kam se tedy vydat, když toužíte po romantickém jezeře, kam ale vlaky ani autobusy pořádně nejezdí? Vybrali jsme tři ověřené lokality kousek za Prahou, které jsou pro cestování hromadnou dopravou doslova za trest.

1. Jezero Sadská: Písek a borovice bez víkendových spojů

Nádherné jezero s čistou vodou obklopené borovicovými lesy se nachází jen zhruba 20 minut jízdy autem od východního okraje Prahy. Cesta veřejnou dopravou se ale spolehlivě protáhne na hodinu. Vlak vás sice doveze na nádraží v Sadské, odtud vás ale čeká ještě pětadvacetiminutový pěší pochod k pláži. Pokud se chcete chůzi v parnu vyhnout a dojet lokálním autobusem až k vodě, musíte sledovat jízdní řády – tyhle spoje totiž o víkendech jezdí ve velmi dlouhých intervalech. S plnou plážovou výbavou vás takové cestování vyčerpá dřív, než do vody vůbec vkročíte.

2. Jezero Konětopy: Tyrkysová oáza s chybějícím víkendovým spojem

Tato zatopená pískovna kousek za Mělníkem nabízí čistou vodu, travnaté pláže a díky podloží připomíná spíše mořskou lagunu. Jenže dostat se sem v sobotu nebo v neděli bez vlastního vozu je obrovský logistický oříšek. Přímé autobusy z Prahy o víkendu v podstatě neexistují. Cesta s přestupy v Neratovicích nebo Brandýse nad Labem se může protáhnout na hodinu a půl, přičemž z nejbližší zastávky vás ještě čeká úmorný pochod po krajnici silnice, kde se v letním horku schováte před sluncem jen stěží.

3. Pískovna Mlékojedy: Vyhlášený ráj s komplikovaným přestupem

Tato lokalita u Neratovic je mezi mladými lidmi vyhlášená nejen skvělým koupáním, ale i plážovým barem a sportovním vyžitím. Autem z Prahy jste v tomto plážovém ráji za pouhých 25 minut. Příměstský autobus z Prahy sice o víkendu jezdí, ale jeho intervaly jsou v letních dnech dlouhé a spoje bývají beznadějně přeplněné výletníky. Cesta zpět do rozpáleného města v autobuse plném unavených lidí s plážovými taškami a chladicími boxy spolehlivě zkazí celý dojem z jinak skvělého dne u vody.

Řešením na jeden den je moderní carsharing v Praze

Přesně pro tyto situace, kdy se vám auto hodí jen občasně, je tu elegantní a rychlé řešení. Nemusíte platit drahý pronájem v klasických autopůjčovnách na dlouhé dny. Stačí využít flexibilní služby carsharing, které vám umožní půjčit si vůz přesně na tak dlouho, jak zrovna potřebujete.

Jedničkou na českém trhu je v této oblasti společnost CAR4WAY, která spadá pod silnou skupinu Louda Holding a nabízí sdílená auta s kompletním servisem.

„Naším cílem je poskytovat Pražanům maximální svobodu pohybu bez nutnosti vlastnit automobil, který většinu času jen zbytečně parkuje před domem. Celý proces zápůjčky je maximálně jednoduchý – uživatel v naší mobilní aplikaci vidí nejbližší volný vůz, stav jeho paliva a během chvíle může vyrazit směr pláž. Navíc pohonné hmoty jsou již kompletně započítané v ceně a řidiči nemusí řešit ani placení parkovacích zón po návratu zpět do Prahy,“ vysvětluje Michal Pecina, provozní ředitel CAR4WAY.

Stačí aplikace, občanka a BankID

Využívat carsharing v Praze je snadné i pro ty, kteří se službou teprve začínají. Registrace je otevřená pro každého řidiče staršího 18 let s platným řidičským průkazem skupiny B. V bezplatné mobilní aplikaci stačí projít krátkým registračním procesem, k čemuž vám poslouží občanský průkaz, řidičák a platební karta. Ověření totožnosti probíhá bleskově prostřednictvím zabezpečené Bankovní identity (BankID).

Na výběr máte z několika ceníků přesně podle toho, zda plánujete jezdit jen výjimečně, nebo pravidelně. Pak už jen v mapě kliknete na vybrané auto, odemknete ho telefonem a jedete. Sbalit celou partu přátel, nafukovací lehátka a vyrazit k té nejčistší vodě za město nebylo nikdy pohodlnější. Život v Praze bez vlastního auta má své obrovské výhody – a v létě, díky sdílené mobilitě, to platí dvojnásob.

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