The Most CLASSIC 2025: Automobilový festival, kde se závodí

Diváci se mohou těšit na celodenní show. Vedle sledování závodního i doprovodné programu se návštěvníci dostanou přímo do paddocku a servisní zóny, kde mohou potkat jezdce i jejich stroje. Majitelé klasických vozů se mohou se svými automobily pak do programu přímo zapojit a to nejen vystavením vozu, ale i jízdami na dráze polygonu.
Unikátní vozy, které jinde neuvidíte
Jedním z hlavních lákadel bude vzácné Ferrari 275 GTB ze sbírky Jiřího Sudíka – automobil, jehož cena se běžně pohybuje nad 50 milionů korun. Ze slavné sbírky společnosti Samohýl Motor Veterán dorazí závodní Bugatti 37 GP z roku 1926, které psalo dějiny motorsportu. Nebude chybět ani osobní vůz Tatra 97 Josefa Zajíčka, majitele Autodromu Most.
Video The Most CLASSIC 2024:
Festival ale není jen o raritách – uvidíte i vozy se zajímavými příběhy. Třeba legendární Citroën 2CV, se kterým Bára Holická a Lucka Engeová absolvovaly prestižní Dakar Classic, nebo elegantní Jaguar XJR v neobvyklé barvě Signal Red, jenž v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v Praze. A to je jen zlomek z toho, co vás čeká.
Zábava pro každého
The Most CLASSIC nabídne i off-road program pod taktovkou Dajbych 4x4, testovací jízdy nových vozů značek Peugeot, Citroën, Opel, Nissan, Mitsubishi, MG, Toyota, Subaru a Cupra, doprovodný a dětský program. Den tak potěší nejen sběratele a automobilové nadšence, ale i rodiny s dětmi.
Přijďte jako diváci, nebo přijeďte se svým vozem
Chcete jen nasát atmosféru a užít si den plný stylu a vůně benzínu? Stačí si pořídit vstupenku a vyrazit. Máte vlastní klasický vůz vyrobený do roku 1995? Přihlaste se do programu a staňte se součástí výstavy i jízd po polygonu. Registrace probíhá online na webu www.autodrom-most.cz a uzavírá se 30. září o půlnoci.