Tam, kde rostou značky

Martin Vrána vede GIVET s vizí přesahující klasický marketing. V jeho pojetí značka vzniká jako promyšlený celek – od první myšlenky přes vývoj až po dlouhodobou strategii. V rozhovoru popisuje, jak se mu podařilo proměnit nápady v silné a autentické značky, které nejenže oslovují zákazníky, ale také si je dokážou udržet.
Martine, jak se GIVET během poměrně krátkého času etabloval jako úspěšný house of brands?
Když jsme v roce 2022 začínali, byli jsme malý hráč s velkou ambicí. Spolupráce s Notinem nám pomohla vstoupit na trh rychle a efektivně. Postupně jsme vybudovali vlastní portfolio značek a některé odkoupili. Prošly rebrandingem a získaly jasnou vizi: stát se evropským house of brands v oblasti beauty a lifestyle. Dnes spravujeme stovky unikátních produktů napříč kategoriemi a dokázali jsme se etablovat jako partner pro klíčové retailové řetězce i e-commerce platformy.
Jak se díváte na partnerství s Notinem? Co vám přineslo a jakou roli hraje v růstu portfolia značek?
Notino bylo naším odrazovým můstkem. Otevřelo nám cestu k zákazníkům v desítkách zemí a umožnilo rychle testovat, co funguje. Dnes už stavíme na diverzifikaci – spolupracujeme s dalšími retailovými partnery a posilujeme vlastní značky. Notino pro nás ale vždy zůstane klíčovým partnerem, který nám pomohl vyrůst z nuly na stovky milionů korun obratu.
Co považujete za největší úspěchy této krátké, ale intenzivní cesty?
Za největší úspěch považuji to, že jsme dokázali postavit tým, který má chuť a odvahu růst. Když jsem nastupoval jako CEO v roce 2023, byla firma na křižovatce. Dnes máme jasnou strategii, zdravé portfolio značek a schopnost expandovat za hranice Česka. Úspěchem je i to, že jsme během krátké doby přivedli na trh nové značky, jako je korejská dermokosmetika SKINSOO, a že etablované značky jako NOVELLISTA se stávají lovebrandy.
Po vašem nástupu do role CEO jste mluvil o transformaci a nové strategii. V čem konkrétně spočívala a kam posunula společnost?
Transformace spočívala v přechodu od modelu distributora ke skutečnému house of brands. Posílili jsme klíčové role, nastavili jasná KPI a začali systematicky řídit portfolio. Dnes už nejsme jen dodavatel, ale partner, který umí značku vybudovat od nuly a škálovat ji mezinárodně.
Portfolio GIVET zahrnuje například značky NOVELLISTA nebo I/ME. Jak přistupujete k budování brandů a čím se chcete odlišit od konkurence?
V beauty segmentu je klíčové budovat emoci. Neprodáváme jen produkt, ale i příběh a identitu. Naše značky stojí na porozumění zákazníkovi a kombinaci dat, trendů a kreativity. Chceme, aby značky GIVET působily autenticky, evropsky a s globálním myšlením. To nás odlišuje od lokálních hráčů. V neposlední řadě máme na všechny kategorie unikátní výrobní proces. Tenhle proces je komplexní přístup od základní idey o produktu, benchmarkingu přes interní approval. Následně přes výběr dodavatele, development, artworking, brand strategii, komunikační strategii a samozřejmě vhodnou go-to market strategii dle vhodného odběratele/ trhu/zákazníka. Za mne je to unikátní know-how této společnosti, které jsme vytvořili od úplného počátku – a neustále inovovujeme. Každý den.
Kde vidíte budoucnost GIVET v rámci evropského trhu s kosmetikou? Na co se chcete zaměřit v příštích letech?
Cílem je do pěti let patřit mezi největší hráče v oblasti vlastních a partnerských značek v Evropě. Soustředíme se na expanzi do střední a východní Evropy, posilujeme retailové partnerství s hráči jako Vivantis nebo Rossmann a investujeme do e-commerce. Budoucnost vidím v kombinaci inovací a schopnosti vybudovat značky, které mají opravdový vztah se zákazníky. Pro mě osobně je inspirací vidět, jak se z nápadu na papíře stane značka, kterou si lidé skutečně oblíbí. To je moment, kdy vím, že dává smysl to, co děláme.