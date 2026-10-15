Takstav spouští revoluci. Stavební materiál doručí již do 2 hodin

Po čtyřech letech intenzivního budování spouští společnost Takstav to, proč původně vznikla. Přináší do stavebnictví komfort a rychlost doručení moderního online nakupování, jaký lidé znají třeba z expresního rozvozu jídla nebo z jiných rozvážkových platforem. Navíc s naprostou transparentností – termín i cenu dopravy vidíte jasně v každém jednotlivém kroku vašeho výběru. Nakupujte pohodlně a plánujte efektivně přímo ze svého smartphonu nebo počítače na Takstav.cz.
Představa, že si tunu cihel, sádrokarton nebo hydroizolaci objednáte v sobotu odpoledne z mobilu a za dvě hodiny máte materiál na stavbě, byla v českém stavebnictví doposud sci-fi. Trh byl zamrzlý v éře poptávkových formulářů, telefonátů a nejistoty po zaplaceném nákupu, kdy a za kolik materiál vůbec dorazí.
„Před čtyřmi lety jsme si řekli, že chceme do stavebnictví přinést trend a komfort moderního online nakupování. Narazili jsme ale na to, že dovézt tunu stavebního materiálu v den objednání je podstatně složitější než balíček z běžného e-shopu nebo jídlo z restaurace,“ vzpomíná Jindřich Anglický ze společnosti Takstav, který má na starosti kompletní logistiku více než 90 vlastních vozidel.
Tak začala cesta firmy. Přestože projekt od prvního dne vznikal čistě jako online prodej stavebního materiálu s expresním dovozem – proto se také od samého začátku jmenuje příznačně „Tak stav“ –, realita autory donutila plány přehodnotit.
„Když jsme původně objednávali první vozidla, vypukla válka na Ukrajině. Výrobci aut a nástaveb okamžitě hlásili zpřetrhané dodavatelské řetězce. Rozhazovali jsme tehdy rukama, že budeme na techniku čekat rok a čtvrt, budeme mít dávno hotový web i aplikaci, ale nebudeme mít čím jezdit,“ popisuje tehdejší krizi Jindřich Anglický.
Jenže osud tomu chtěl přesně obráceně. Technika nakonec dorazila, ale to nejtvrdší sousto se ukázalo na monitoru počítačů. Celé IT řešení – a teď není řeč o pouhém webu pro zákazníka, ale o komplexním propojení skladů, e-shopu, dispečinku a automatického řízení vozidel – je vyvíjené kompletně na míru. Systém byl během čtyř let už téměř třikrát na spadnutí a připravený ke spuštění, dokonce i s hotovou mobilní aplikací. Pokaždé se ale na poslední chvíli objevila drobná technologická nedokonalost. A protože v Takstavu nechtěli zákazníky zklamat polovičatým řešením, spuštění raději pokaždé odložili a systém pilovali k naprosté dokonalosti.
„Tak trochu neplánovaně a nedobrovolně jsme se nejdříve museli stát plnohodnotnou logistickou firmou, abychom dnes mohli s jistotou nabídnout to, proč jsme vlastně vznikli,“ usmívá se Jindřich Anglický. Zkušenosti v logistice, které Takstav za ty 4 roky nasbíral každodenním ježděním pro své zákazníky z celého stavebního odvětví, ukázaly naprosto jasný směr. Firma do detailu poznala, co zákazníci skutečně vyžadují – a to nejen z hlediska osobního přístupu, ale především v celkovém zefektivnění logistických procesů na stavbě.
Dnes Takstav disponuje nejpestřejším vozovým parkem na trhu čítajícím více než 90 vozidel a silnou základnou s více než 1 400 stálými zákazníky. Aby byla obří flotila maximálně efektivní a auta neustále v pohybu, zachovává si Takstav roli vlastního kurýra a zároveň funguje jako logistický operátor vozící kontejnery i pro jiné firmy. Tento neustálý tok aut křižujících region umožňuje obrovskou flexibilitu, ze které profituje celé spektrum zákazníků.
Standardy, o kterých jiní pouze mluví
Takstav jako jediné online stavebniny na trhu snese přímé srovnání s aktuálními trendy v e-commerce. Zatímco ostatní firmy o digitalizaci a moderním doručování často pouze mluví nebo ji používají jako marketingové heslo, Takstav posunul uživatelský zážitek a logistiku na stejnou úroveň, na jakou jsou lidé zvyklí při bleskovém objednávání potravin, špičkové elektroniky nebo hotového jídla z restaurací. Kupovat těžký stavební materiál je u Takstavu stejně snadné a spolehlivé jako nákup běžného spotřebního zboží.
Od pick-upu po tahač: Flotila, která zvládne všechno
Flotila vozidel je po čtyřech letech tvrdé praxe sestavena tak, aby byla stoprocentně efektivní při jakémkoliv logistickém zadání:
- Pick-upy a dodávky: Pro bleskové doručení menších doplňků a spojovacího materiálu.
- Nákladní auta s čelem a valníky s hydraulickou rukou: Pro snadné skládání těžkých palet.
- Tahače s návěsy a podvalníky: Pro obří závozy přímo na velké stavby.
Jediné online stavebniny, kde čas doručení řídíte vy
Nezvratným důkazem nového standardu je fakt, že Takstav dává zákazníkovi absolutní kontrolu nad jeho časem. Služba startuje v Praze a okolí do 50 km (další města budou následovat) a přináší podmínky, které mění pravidla hry:
- Rozvoz 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00 hod: Stavby o víkendech a svátcích nestojí. Takstav proto doručuje každý den, a to zcela bez víkendových příplatků.
- Expresní doručení do 2 hodin: Skladem na zákazníky čeká přesně 5 982 položek produktů, především stavebních materiálů a doprovodného sortimentu, které dokáže firma doručit do 120 minut od kliknutí.
- Přesné hodinové časové sloty: Čas si vybírá sám zákazník. Na výběr jsou 3 transparentní cenové tarify: bleskový Expres do 2 hodin, Přesný čas v navolených hodinových slotech, nebo ekonomická varianta Během dne (dopoledne/odpoledne).
Standard nejen pro firmy a řemeslníky, ale i pro kutily a svépomocníky
Pro stavební firmy a řemeslníky znamená tento krok obrovskou konkurenční výhodu. Nemusí po večerech obvolávat dodavatele nebo trávit rána čekáním u prodejního pultu. Materiál na další den objednají z mobilu přímo ze stavby.
Stejný komfort ale získávají i lidé, kteří staví nebo rekonstruují svépomocí, a domácí kutilové. Digitální prostředí e-shopu Takstav – stavebniny online je dokonale srozumitelné, odbourává skryté poplatky a dává zákazníkovi stoprocentní jistotu, že objednané zboží dorazí přesně tehdy a tak, jak bylo slíbeno. Neztrácejte čas ježděním po stavebninách nebo čekáním v nejistotě, až se někdo ozve a zaplacený materiál po x dnech přiveze. Díky Takstav si termín i čas vyberete vy a vše si efektivně naplánujete.
Trvale nízké ceny a konec marketingových triků
Svět stavebnin je v Česku pověstný fiktivními slevami, které jsou často vykoupené předraženou dopravou. Takstav přichází s transparentní politikou: trvale nízké ceny bez falešných slev a žádné zlevňování zboží na úkor marže skryté v drahé dopravě. Zákazník hned od začátku přesně ví, kolik platí za materiál a kolik za logistiku. Žádné skryté poplatky.
Skutečným benefitem pro pravidelné odběratele jsou však 4 úrovně věrnostního členství, které posouvají zákaznický servis na trhu na úplně novou úroveň. Členové programu mohou získat:
- Prémiovou dopravu za standardní cenu: Rychlý tarif Expres nebo doručení na Přesný čas získáte za cenu běžného celodenního závozu.
- Výrazné úspory na materiálu i logistice: Reálnou slevu až 15 % na materiál a k tomu dalších 5 % dolů z ceny dopravy.
- Služby na stavbě zcela zdarma: Možnost bezplatného skládání materiálu na paletách nebo rovnou hodinu práce s hydraulickou rukou přímo na stavbě zdarma.
Uzavření kruhu: Když auto doveze cihly a odveze odpad
Právě role zkušeného logistického operátora umožnila Takstavu vytvořit dokonalou synergii. Do konce letošního roku navíc firma rozšíří sortiment o likvidaci odpadu v kontejnerech a bigbagech. Logika je neprůstřelná: tam, kde se staví, se přirozeně generuje odpad. A tam, kde se bourá nebo kope do země, je naopak potřeba navážet nový materiál. Tato synergie se vyloženě nabízí.
V praktickém provozu to uzavře kruh a přinese obrovskou efektivitu. Auto vyjede ze skladu naložené stavebním materiálem, složí ho na jedné stavbě, na vedlejší hned zanechá prázdný kontejner na suť a při zpáteční cestě naloží kontejner plný odpadu k likvidaci. Součástí tohoto logistického koloběhu je samozřejmě i bleskový závoz sypkých materiálů – od písku, štěrku a recyklátů až po substráty či mulčovací kůru. Auta díky tomu nikdy nejezdí naprázdno, což šetří peněženku zákazníka i životní prostředí.
Propojení online světa s reálnou logistikou
Digitalizace v podání Takstavu neznamená, že by se z firmy stával neosobní internetový obchod. Naopak. Moderní e-shop slouží jako dokonalý mozek, který pohání fyzickou sílu skladů a vlastního vozového parku. Technologie zde nepředstavuje překážku mezi lidmi, ale nástroj, který zákazníkům i zaměstnancům uvolňuje ruce. Takstav tím jasně dokazuje, že i tak komplexní a tradiční obor, jakým je prodej stavebnin, lze přenést do 21. století.
„Nutnost digitalizace jsme nevnímali jako módní vlnu, ale jako nutnost, jak ušetřit našim zákazníkům drahocenný čas. Spojit složitou logistiku těžkého stavebního materiálu s jednoduchostí e-shopu byla obrovská výzva, ale výsledkem je systém, kde zákazník hned v košíku vidí reálnou cenu i způsob dopravy bez jakýchkoliv skrytých chytáků,“ prozradil Jindřich Anglický.
E-shopem to teprve začíná. Umělá inteligence hlídá sklady, ale telefony zvedají lidé
Spuštění nového webu je pro Takstav sice milníkem, ale rozhodně ne cílovou rovinkou. Celé online rozhraní firma v současnosti denně vylepšuje na základě reálné zpětné vazby od zákazníků. Jakmile web dosáhne své finální podoby, překlopí se celý systém do zmíněné samostatné mobilní aplikace, která už prošla ostrým interním testováním.
Vizionářský přístup firmy potvrzuje i implementace umělé inteligence (AI). Tu v Takstavu prozatím využívají vnitropodnikově – AI kompletně řídí sklady, optimalizuje objednávky a koordinuje dispečink. Na rozdíl od nadnárodních korporátů, které technologiemi často nahrazují lidský personál, ale v Takstavu slouží AI k přesnému opaku.
„Algoritmy u nás dělají těžkou práci na pozadí, abychom my měli čas na to nejdůležitější – na lidský a osobní přístup k zákazníkovi,“ vysvětluje Jindřich Anglický. „Uvědomujeme si, že na stavbě se občas potřebujete poradit s člověkem s reálnou zkušeností. Proto u každé položky i v nákupním košíku odkazujeme na možnost objednat zboží bleskově i po telefonu. Spojujeme zkrátka to nejlepší z digitálního a reálného světa.“
Nezáleží na tom, zda jste velká stavební firma, profesionální řemeslník, kutil, nebo svépomocník. Na www.takstav.cz získáváte nadstandardní zákaznický servis zcela bez kompromisů. Navštivte nový e-shop, „stavebniny v mobilu“, a naplánujte si svou stavbu efektivně, přesně a bez stresu.