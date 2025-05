Světový šampionát superbiků se vrací do Mostu | foto: AUTOMOTOKLUB MOST v AČR

Od 15. do 18. května 2025 se Autodrom Most promění v dějiště WorldSBK Czech Round – jedné z největších sportovních událostí roku. Připravte se na adrenalin v čisté formě, dechberoucí souboje, fantastickou atmosféru a možnost dostat se blíž ke špičkovým jezdcům a do centra dění než kdekoliv jinde. WorldSBK není jen závod – je to show, kterou musíte zažít na vlastní kůži.

Most letos již popáté přivítá šampionát WorldSBK, který se stal jedním z tradičních vrcholů domácí motoristické sezóny. Loňský ročník zaznamenal rekordní návštěvnost – závody během víkendu sledovalo 58 474 diváků, což z mosteckého závodu učinilo druhou nejnavštěvovanější akci celého šampionátu, hned za italskou Cremonou. Celosvětově pak závody WorldSBK v průměru pravidelně sleduje 115 milionů televizních diváků (zdroj: Nielsen Company), což potvrzuje, že jde o jednu z nejsledovanějších sportovních událostí v České republice.

Světové hvězdy i jedinečná atmosféra závodů WorldSBK

Fanoušci motocyklového sportu mají unikátní příležitost vidět na vlastní oči světové jezdce tříd WorldSBK, WorldSSP a WorldSSP300. Největším lákadlem jsou hned tři závody prestižní třídy WorldSBK – sobotní Závod 1, nedělní dopolední Superpole sprint na 10 kol a odpolední Závod 2, kde se o vítězství utkají nejlepší jezdci světa. Kompletní harmonogram naleznete na stránce programu závodu.

Čeští jezdci v akci: Silné domácí zastoupení

Čeští fanoušci se mají na co těšit. Letošní ročník nabídne české zastoupení v kategorii WorldSSP, kde startuje Ondřej Vostatek (WRP). V kategorii WorldSSP300 budou závodit Petr Svoboda a Filip Novotný. Na divokou kartu se představí Daniel Tureček ve WorldSSP300 a Filip Feigl a Jonáš Kocourek ve třídě WorldSSP.

Doprovodný program Czech Round odstartuje běh po dráze

WorldSBK ale nejsou pouze závody. Už ve čtvrtek 15. května mají návštěvníci zdarma možnost proběhnout se nebo projít po závodní dráze během akce „Na dráhu bez motoru“. Fanoušci mohou také potkat své motocyklové hrdiny přímo na trati nebo v paddocku.

V pátek začnou oficiální tréninky a také unikátní program Ride Like a Pro, ve kterém si zájemci mohou vyzkoušet závodní trať na vlastním stroji pod vedením zkušeného motokouče Kamila Holána. Čeká je i setkání s jezdci a exkluzivní nahlédnutí do zákulisí celého šampionátu.

O víkendu je připraveno mnoho zážitků přímo v srdci dění – vstup do paddocku je totiž letos součástí každé vstupenky. Fanoušci se mohou těšit na setkání s jezdci na cílové rovince, Bike Parade pro motorkáře nebo třeba dechberoucí stunt show Martina Krátkého a mnoho dalších originálních zážitků.

Co jinde nezažijete

WorldSBK je známé svou otevřeností vůči fanouškům. Diváci mohou například sledovat závody z Action Boxu odkud vidí přímo do boxové uličky, plácnout si s jezdci při Victory Lane, sledovat autentické emoce v Parc Fermé, nebo zažít slavnostní ceremoniály přímo z bezprostřední blízkosti. Celý víkend budou provázet živé komentáře, rozhovory s jezdci a autogramiády během oblíbené paddock show a mnoho dalšího.

Tipy na výlet a turistiku v okolí

Pokud se rozhodnete spojit návštěvu závodů s poznáváním okolí, určitě nevynechejte hrad Hněvín, malebné jezero Most, oblíbený sportovní areál Klíny, historický zámek Jezeří nebo rodinný Zoopark Chomutov. Další tipy na výlety v okolí najdete na www.kudyznudy.cz.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zažít největší motocyklovou událost tohoto jara na Autodromu Most a buďte součástí světového šampionátu superbiků! Kompletní informace a vstupenky naleznete na oficiálních stránkách závodu www.superbike-most.cz.