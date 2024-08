Světový golf v kulisách světové architektury

Součástí bohatého doprovodného programu bude Den otevřených dveří, díky kterému budete moci navštívit všechny volné byty, které pro Oaks Prague navrhla esa světové architektury. Přístupný samozřejmě bude i kompletně vybavený vzorový byt.

Prestižní turnaj D+D REAL Czech Masters 2024, který je součástí série DP World Tour, se letos od 15.–18. srpna odehraje ve zcela novém dějišti – na hřišti PGA National Czech Republic Oaks Prague v Nebřenicích u Prahy. Hřiště navrhl světoznámý architekt Kyle Phillips a v posledních čtyřech letech bylo v soutěži World Golf Awards vyhlášeno nejlepším golfovým hřištěm České republiky.

O jubilejní desátý titul z tohoto turnaje se utkají světoví golfisté včetně Lukea Donalda, Jasona Dufnera či Francesca Molinariho.

Byty ve všech rezidencích rozhodně stojí za vidění. V rámci turnaje proto otevře zákaznické centrum, které představí filozofii celého projektu Oaks i výjimečnost jednotlivých bytů a nabídne možnost osobně si je prohlédnout. Přístupné bude samozřejmě i zájemcům o bydlení a architekturu, kteří se rozhodnout vynechat samotný golfový turnaj. Zákaznické centrum bude otevřeno ve dnech turnaje od 9 do 18 hodin.

Souhra středočeské krajiny a světové architektury

Jen málo projektů v Praze a jejím okolí nabízí to, co rezidenční a golfová oblast Oaks Prague. Necelých 20 minut autem od stanice metra Chodov tu tu totiž nevyrostlo jen nejlepší golfové hřiště v zemi, ale především rezidenční bydlení, které do malebné středočeské krajiny zasadily špičky světové architektury.

Centrální náměstí Oaks Prague a golfové hřiště propojuje Rezidence v zahradách navržená renomovaným londýnským studiem JTP Architects. Prostorné a velkoryse řešené byty a penthousy s vysokými stropy nabízejí nádherné výhledy do okolní krajiny a na samotné golfové hřiště. Zážitek z propojení interiéru s přírodou podtrhují velkoformátová okna.

Podobu náměstí dotváří Rezidence u parku z pera pražského ateliéru Chapman Taylor Architects. Všechny byty nabízejí balkony nebo terasy s výhledy na náměstí nebo do parku. Samozřejmostí tu je velmi vysoký standard provedení i použitých materiálů.

Architektonickou dominantou celého Oaks je dílo newyorského architektonického studia Meier Partners. Rezidence u golfu stojí přímo u hřiště a svým obyvatelům nabízí nadstandardní a velkorysé byty s udržitelnými technologiemi a rozsáhlými terasami či předzahrádkami s výhledem na hřiště a široké okolí.

Pár kroků do přírody, pár minut k doktorovi a do školy

Oaks Prague nabízí unikátní kombinaci středočeské přírody a pražského pohodlí. Ať z bytu vyrazíte jakýmkoli směrem, během pár kroků dorazíte do přírody. Zároveň se ale rozhodně nevzdáváte kompletního pohodlí, které nabízí život v Praze. Přímo v srdci samotného Oaks je restaurace La Bottega Oaks Deli Bistro a obchody s potravinami a italskými delikatesami. Pro všechny rezidenty je nově otevřeno také fitness a wellness centrum. Do mateřské i základní školy je to pět kilometrů a k lékaři či do lékárny jen čtyři kilometry.

Za 15 minut autem pak dorazíte na stanici metra C Chodov, kde stojí i největší české nákupní centrum Westfield. To nenabízí jen obchody, ale i kino, fitness centrum nebo třeba saunový svět.