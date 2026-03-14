Světlo jako hlavní prvek moderního bydlení

Éra uzavřených tmavých chodeb končí. Moderní architektura hledá cesty, jak prostor rozdělit, a přitom ho nechat dýchat. Jihlavská společnost Doornite, největší výrobce interiérových dveří v ČR, nyní v rámci řady Steel Design nabízí řešení, které spojuje industriální styl s nadčasovou elegancí.

Industriální akcent, který dodá interiéru jedinečnost | foto: DOORNITE s.r.o.

Ocelové konstrukce mění podobu interiérů

Současné bydlení prochází zajímavou proměnou. Zatímco dříve jsme místnosti striktně oddělovali stěnami, dnes hledáme způsoby, jak interiér opticky sjednotit a dopřát mu co nejvíce přirozeného denního světla. Právě tento požadavek vynesl na výsluní subtilní ocelové konstrukce. Prvek, který kdysi definoval tvář luxusních loftů, se dnes díky své praktičnosti a originalitě stává vyhledávaným nápadem pro proměnu běžných rodinných domů, bytů i moderních kanceláří.

Designové řešení pro interiéry

Steel Design jako architektonický prvek

Jihlavská společnost Doornite přináší na český trh kolekci Steel Design. Ta představuje ideální odpověď pro ty, kteří vyžadují vysoký estetický standard a chtějí svůj domov proměnit v moderní, funkční prostor. Ocelové dveře a stěny zde totiž nefungují pouze jako předěl mezi místnostmi, ale stávají se výrazným architektonickým prvkem, který definuje charakter celého interiéru.

STEEL DESIGN je skvělou volbou i pro kanceláře

Minimalismus a práce se světlem

Kouzlo této estetiky tkví v minimalismu. Zejména řada 40 LINE pracuje s mimořádně tenkými profily od 40 mm, které v prostoru působí lehce a subtilně. Výsledný vizuální kontrast mezi černým rámem a velkorysou prosklenou plochou dodává místnostem hloubku a řád. Možnosti práce se světlem jsou přitom velmi široké – od maximální transparentnosti čirého skla až po hru stínů, kterou nabízí mléčné, satinované či bronzové zasklení.

Jednoduché, čisté linie. To je STEEL DESIGN

Materiály, které spolu ladí

Ačkoliv ocel a sklo mohou na první pohled působit chladně, v kombinaci s dřevěnými podlahami či měkkými textiliemi vytvářejí harmonický celek, který nepodléhá módním vlnám. Velkou výhodou je navíc individuální přístup. Každá realizace z kolekce Steel Design je připravována na míru konkrétnímu zadání a dispozici interiéru, ať už jde o klasické otočné dveře, velkorysá dvoukřídlá provedení nebo úsporné posuvné varianty.

Elegantní prvek, který definuje celý interiér

Důraz na detail a variabilitu řešení

Pozornost k detailu podtrhuje i výběr kování. Škála doplňků zahrnuje vše od štíhlých madel až po moderní kliky v matném černém provedení, které jsou navrženy tak, aby splňovaly funkční design a proměnily i obyčejnou chodbu v galerii moderního bydlení. Steel Design od Doornite je tak důkazem, že tam, kde se potkává světlo s elegancí, vznikají ty nejpříjemnější prostory pro život.

