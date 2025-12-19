Světelná výstava Evropa rozzářila Prahu

Světelná výstava Evropa rozzářila pražské Žluté lázně už 31. října a právě nyní v adventním období zažívá svůj vrchol. Během několika týdnů přilákala přes padesát tisíc návštěvníků a stala se jedním z nejvýraznějších zimních lákadel metropole. Expozice nabízí nevšední cestu napříč Evropou, která spojuje historii, kulturu i fantazii prostřednictvím stovek světelných instalací.
Návštěvníci zde mohou obdivovat ikonické evropské památky v netradiční podobě. Mezi nejoblíbenější patří světelná Eiffelova věž, obří Koloseum, antická Akropole nebo romantický Moulin Rouge. Z britských symbolů zde stojí majestátní Big Ben, Tower Bridge a také červená telefonní budka či světelný double-decker v životní velikosti. Itálii připomínají římští gladiátoři, Španělsko reprezentují tanečnice a lodě, Nizozemsko ikonické dřeváky a Bratislavu reprezentuje její hrad. Velký zájem vzbuzují také národní zvířata, mezi nimiž dominuje šestimetrový los, který se stal jedním z nejoblíbenějších míst k fotografování.
Expozice nabízí i cestu do antiky, kde mohou návštěvníci nahlédnout mezi starověké bohy, mýty a symboly, které výrazně ovlivnily evropskou kulturu. Celkově park zahrnuje několik desítek tematických zastavení, u nichž se návštěvníci dozvědí zajímavé informace o evropských dějinách, architektuře i kulturních ikonách. Součástí expozice je také zábavná kvízová hra propojená s vybranými instalacemi.
Během adventu získává výstava ještě silnější atmosféru. Když se setmí, tisíce světel vytvářejí pocit, jako by člověk vstoupil do pohádkového světa. Unikátní zážitek pro rodiny s dětmi, ale také páry či skupiny přátel. Příjemná hudba, třpytivé instalace a vůně vánočních specialit vytvářejí harmonii, která k zimnímu období neodmyslitelně patří.
Významným lákadlem je také víkendová plavba světelnou lodí po Vltavě. Z paluby se návštěvníkům naskytne jedinečný výhled na expozici i zimní Prahu, jejíž panorama s Vyšehradem působí v kombinaci se světly ještě působivěji. Světelná loď s vytápěným podpalubím a vyhlídkovou terasou vyplouvá přímo z expozice.
V areálu si mohou návštěvníci dopřát i skvělé jídlo a teplé nápoje. Oblíbenou součástí programu je možnost opékání buřtů nebo marshmallow. Žluté lázně se tak mění v místo, kde lze strávit celé odpoledne i podvečer, zahřát se, pobavit a užít si netradiční zimní atmosféru.
Výstava je v provozu sedm dní v týdnu. Organizátoři doporučují nákup vstupenek online, kde jsou k dispozici nejvýhodnější ceny. Nejlevnější vstupenky lze zakoupit na webu storyoflights.cz. Světelný park najdete na adrese Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Praha 4. Tramvajová zastávka Dvorce.