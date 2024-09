Střední škola mediální grafiky a tisku: Vaše budoucnost v kreativitě

Už 78 let připravujeme nadané středoškoláky pro budoucí kariéru v polygrafickém průmyslu. Díky specializacím jako Grafický design a Multimediální grafika se naši studenti učí nejen teoretickým základům, ale především praktickým dovednostem, které je okamžitě připraví na reálné pracovní prostředí.

Kreativní vzdělávání s reálnými zakázkami

U nás nejde jen o sezení v lavicích a biflování teorií. Naši studenti pracují na skutečných zakázkách a učí se přímo od odborníků z praxe. K dispozici mají kompletní sadu programů Adobe a Cinema 4D, což jim umožňuje vytvářet profesionální 3D grafiku a animace. Výuka probíhá v malých skupinkách, což zaručuje individuální přístup a maximální zapojení každého studenta. Až 30 % výuky se odehrává u počítačů v moderně vybavených učebnách, kde se studenti mohou plně ponořit do světa grafického designu a tisku. Uvidíte zde ergonomická křesílka a výškově stavitelné stoly. K dispozici jsou počítače s grafickým megavýkonem, které zvládnou lehce 3D modelování a rendrování.

Bez talentových zkoušek? Žádný problém!

Na našich oborech se nemusíte bát přísných talentových zkoušek. Stačí mít chuť se učit, být kreativní a nadšený pro věc. Naučíte se základy 3D tvorby, animace, ale i tvorbu propagační grafiky, marketingu a digitální fotografie. Vaše práce se tak může stát součástí herního průmyslu, filmu či televize!

Příběhy úspěchu z naší školy

Naši absolventi jsou důkazem toho, že škola je tou nejlepší volbou pro všechny, kteří to s grafikou myslí vážně. Logo pro mezinárodní organizaci neslyšících od Tomáše Kuldána, obaly pro Českého pekaře od Libora Sýkory nebo TV znělka pro dětský program ČTD od Ivany Kahounové – to vše jsou příklady projektů, které vznikly během studia na naší škole. A co víc? Mnoho našich studentů už během studia získává pracovní nabídky a někteří z nich úspěšně podnikají nebo pokračují na vysokých školách.

Budoucnost grafického průmyslu je tady – buďte její součástí!

Chcete vědět víc? Přijďte se k nám podívat osobně! Náš areál v pražských Letňanech je otevřen pro všechny zájemce každý den mezi 8:00 a 15:00. Přijďte a zažijte atmosféru moderní školy, kde se kreativita stává skutečností. Přijďte na jeden ze šesti dnů otevřených dveří – podrobnosti na našich stránkách.

Navštivte naše webové stránky www.medialnigrafika.cz a zjistěte více o tom, jak může i vaše budoucnost vypadat barevněji a kreativněji!

Jozef Dudáš, ředitel Střední školy mediální grafiky a tisku