Strážníci na Floře nabídnou show, techniku i zábavu pro rodiny

Obchodní centrum Flora zve na druhý ročník oblíbené akce „Strážníci na Floře“, která se uskuteční v sobotu 16. května. Po loňském úspěšném debutu se návštěvníci mohou těšit na ještě bohatší program, který přiblíží práci Městské policie hlavního města Prahy zábavnou a srozumitelnou formou. Celodenní akce nabídne kombinaci dynamických ukázek, prezentace moderní techniky i aktivit pro děti i dospělé.
Program bude probíhat v interiéru obchodního centra i v jeho okolí a nabídne pestrou podívanou pro všechny generace. Návštěvníci uvidí například ukázky výcviku služebních psů a koní, sebeobrany strážníků nebo speciální vystoupení pejska plemene papillon jménem Kili. Ten pod vedením zkušené strážnice předvede své mimořádné schopnosti a poslušnost.
Chybět nebudou ani adrenalinové prvky, mezi které patří bike trial show nebo energické vystoupení bubenické skupiny Tam Tam Batucada. Hudební atmosféru po celý den doplní oblíbený Dixi Band Městské policie, který vystoupí hned několikrát v průběhu programu.
Velkým lákadlem budou také statické ukázky techniky. Návštěvníci si budou moci zblízka prohlédnout široké spektrum vozidel a vybavení, které strážníci využívají při své každodenní práci – od čtyřkolky a služebních motocyklů až po speciální vozidlo poříčního útvaru s raftem. Prezentovány budou také vozy v novém i původním grafickém provedení.
Akce myslí i na rodiny s dětmi. Připraveny budou interaktivní atrakce, jako je simulátor nárazu BESIP a jiné atrakce. Návštěvníci si tak mohou nejen užít zábavu, ale také se dozvědět více o bezpečnosti a prevenci.
„Navazujeme na velmi úspěšný první ročník a letos jsme program ještě více rozšířili. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou kombinaci dynamických ukázek, techniky i aktivit, které přiblíží práci městské policie zábavnou a srozumitelnou formou. Věříme, že si na své přijdou rodiny s dětmi i všichni, které tato profese zajímá,“ říká Zuzana Roubíčková, Marketing Manager OC Flora.
Program bude probíhat v pravidelných blocích od 10:00 do odpoledních hodin. Návštěvníci se mohou těšit na opakovaná vystoupení Dixi Bandu, ukázky výcviku koní a psů, sebeobranu, bike trial show i další doprovodný program. Díky tomu si každý může naplánovat návštěvu tak, aby o nic nepřišel.
Akce „Strážníci na Floře“ nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí práce městské policie a zároveň si užít den plný zábavy, adrenalinu i poučení. Vstup na akci je zdarma a organizátoři očekávají vysoký zájem veřejnosti.