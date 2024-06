Stále více firem v Česku má zájem digitalizovat

Specializujete se na implementaci řešení pro digitalizaci procesů. Mohl byste tuto vaši činnost přiblížit?

Naše činnost se zaměřuje na identifikaci a analýzu klíčových firemních procesů, které mohou být zefektivněny pomocí inteligentní automatizace a využívání umělé inteligence (AI). Začínáme důkladným porozuměním reálných potřeb našich klientů – co je třeba zlepšit, jaké úkoly jsou nejvíce časově náročné a kde se vyskytují chyby. Poté navrhujeme a implementujeme řešení, která jsou jednak technologicky vyspělá, ale i prakticky použitelná a snadno integrovatelná do stávajících systémů. Naše řešení zahrnují automatizaci rutinních administrativních úkolů, digitalizaci dokumentů, inteligentní řízení workflow a využívání AI pro prediktivní analýzy a rozhodování.

Jaká je nejčastější motivace českých podnikatelů k přechodu na digitalizaci?

Nejčastější motivací českých podnikatelů k digitalizaci je potřeba zvýšit efektivitu a hodnotu práce svých lidí. Digitalizace umožňuje optimalizaci pracovních procesů, úsporu času i nákladů. Digitalizované procesy jsou méně náchylné k chybám a umožňují rychlejší reakci na požadavky zákazníků.

Pro jaké organizace je digitalizace vhodná? Je přínosem pro každou?

Pokročilá digitalizace je vhodná pro široké spektrum organizací od středních podniků až po velké korporace a veřejné instituce. Logicky budete hledat efektivitu a snížení nákladů v odděleních, kde větší množství lidí dělá manuální a opakující se činnosti, nebo v procesech, kde vaši zákazníci musí složitě doručovat informace, dokumenty a celkové procesy jsou pomalé, manuální a nekontrolovatelné. I přesto, že může být implementace složitější v organizacích s komplexními a objemnými procesy, výhody jako rychlejší přístup k informacím, využití AI k okamžitému pochopení obsahu, snížení nákladů na papír a celkový provoz, a vyšší produktivita zaměstnanců jsou nepopiratelné.

Můžete uvést konkrétní příklady úspěšné implementace digitalizace?

Samozřejmě. Jeden z našich klientů, středně velká výrobní firma, se potýkal s problémy při správě dodavatelského řetězce. Implementovali jsme řešení pro automatizaci objednávek a sledování zásob, které integrovalo různé systémy a umožnilo real-time monitoring. Výsledkem bylo snížení chybovosti při objednávkách o 60 procent a zkrácení dodacích lhůt o 30 procent. Dalším příkladem je finanční instituce, která díky našemu řešení pro kompletní digitalizaci procesu zpracování a schvalování účetních dokladů dokázala zredukovat čas z týdnů na dny, s výraznou úsporou personálních nákladů a navýšení spokojenosti dodavatelského řetězce. Kromě urychlení celkových operací i s transparentností procesu, přes část řešení Portál dodavatele.

V čem tedy spočívají hlavní benefity digitalizace?

Hlavními benefity jsou především zvýšení efektivity a snížení provozních nákladů. Automatizované procesy snižují potřebu ručního zadávání dat, zavádějí jednotné fronty úkolů na celkové procesy, a to má za následek minimalizaci chyb a urychlení pracovních postupů. Zároveň máte věci pod kontrolou. Pro sebe i pro audit.

Jaká je návratnost investic do digitalizace?

Návratnost investic do digitalizace (ROI) se může lišit v závislosti na typu implementovaného řešení a velikosti organizace. Obecně se však investice do digitalizace vrací velmi rychle díky úsporám času a nákladů, zvýšené produktivitě a snížení chybovosti. Například u jednoho z našich zákazníků z výrobní oblasti se náklady na digitalizaci vrátily během prvního roku díky snížení administrativních nákladů o 40 procent a zlepšení efektivity ostatního personálu.

Jaká je role dnes velmi skloňované generativní umělé inteligence v digitalizaci a automatizaci firemních procesů?

Generativní umělá inteligence hraje klíčovou roli v moderní digitalizaci a automatizaci. Umožňuje například automatické získávání souhrnných dat z různých typů dokumentů. To je nesmírně užitečné při zpracování velkého objemu dat. Dále umožňuje automatizaci komunikace s klienty prostřednictvím chatovacích robotů, které dokážou odpovídat na dotazy zákazníků, poskytovat informace, a dokonce řešit základní problémy.

Dnes dokáže umělá inteligence velmi účinně připravovat pro chatboty data rychlou analýzou dokumentů, jako jsou všeobecné obchodní podmínky, smlouvy, směrnice a další. Dalším příkladem jsou technologie převádějící mluvené slovo do textu umožňují rychlou a přesnou analýzu zákaznických požadavků, což je klíčové pro zlepšení kvality služeb a spokojenosti zákazníků. Pojítkem mezi tradiční digitalizací a automatizací procesu a vším tím humbukem kolem AI je právě umění orchestrovat celý proces a tam, kde už AI nestačí, směrovat úkol na dořešení k člověku, a naopak rutinní činnosti nechat dělat jako pomoc člověku AI. Pak lze hovořit o efektivitě využití AI, vytvoření hybridní pracovní síly a zcela tak rozptýlit obavy, že nás AI ve všech činnostech nahradí. Některé profese mají velkou šanci, že zaniknou a budou nahrazeny, ale mnoho nových s možností využití AI zase vznikne. Ale takové případy bychom nalezli u všech zásadních technologických převratů lidstva a generativní umělá inteligence se zcela jistě vedle páry, elektřiny, internetu a dalších usadit může.

Můžete uvést konkrétní příklady použití generativní umělé inteligence?

Představte si například využití generativní AI pro automatické zpracování a analýzu právních dokumentů. Mám smlouvy v souladu s ustanovením EU XY…? Dříve by to trvalo týdny práce všechny smlouvy projít, prostudovat. Dnes se dokážu „doptávat“ AI a nechat si její nálezy rovnou pro validaci člověkem ukazovat konkrétně v dotčených dokumentech. Díky tomu dokážou společnosti rychleji a přesněji identifikovat klíčové informace, což vede ke zkrácení doby potřebné ke zpracování takových případů. AI se také velmi efektivně používá v již zmíněných call centrech, kde analyzuje hovory a poskytuje operátorům návrhy na zlepšení komunikace a řešení problémů. Zároveň managementu poskytuje nedocenitelná data o požadavcích zákazníků nebo naopak úrovni a stylu komunikace jejich lidí na zákaznické podpoře.

Na druhou stranu zažíváme nejnižší růst produktivity za 120 let, lidé se přesouvají na home office, kde mají k dispozici mobil a internet. Nemůže být digitalizace jednou z příčin poklesu produktivity?

Digitalizace sama o sobě není příčinou poklesu produktivity. Naopak, správně implementovaná digitalizace může výrazně zvýšit produktivitu tím, že zefektivňuje procesy a snižuje potřebu manuální práce. Výzvou může být přechod na nový systém a adaptace zaměstnanců na nové pracovní postupy, což může dočasně zpomalit výkon. Nicméně, jakmile se zaměstnanci adaptují a technologie se plně integrují, digitalizace má potenciál přinést značné zlepšení produktivity. Home office a vzdálená práce kladou důraz na autonomii a odpovědnost zaměstnanců, a právě zde mohou digitální nástroje pomoci udržet vysokou úroveň výkonnosti a spolupráce. A postavme se všichni před zrcadlo. Máme opravdu nastavené dobře procesy pro vzdálenou spolupráci? Je správné, abychom pracovali čistě z prostředí domova? Já si to nemyslím.

Digitalizace je o změně myšlení. V čem tato změna spočívá? A lze vůbec u zavedené firmy vybudovat startup myšlení?

Je otázka, co v dnešní rychlosti inovací opravdu znamená startup myšlení. Změna myšlení spočívá především v přijetí inovací a ochotě neustále se učit a adaptovat na nové technologie. Digitalizace vyžaduje, aby zaměstnanci přemýšleli o efektivitě, automatizaci a optimalizaci procesů místo tradičních manuálních metod. Zavedení startup myšlení ve stávající firmě je možné, ale vyžaduje to otevřenost k riziku, podporu kreativity a inovací a flexibilitu v organizační struktuře. Důležité je také vytváření prostředí, kde jsou chyby vnímány jako příležitosti k učení a růstu.

Tento přístup může být podporován zavedením menších týmů, které mohou rychle testovat a implementovat nové nápady. Potřebujeme se dostat do módu zkoušení, testování následné systematizace pro vlastní firemní procesy s cílem následné transformace.

Jak motivovat lidi uvnitř firem k automatizaci firemních procesů?

Motivace zaměstnanců k automatizaci procesů může být dosažena několika způsoby. Prvním krokem je komunikace výhod automatizace – jak může zjednodušit jejich práci, snížit monotónní úkoly a umožnit jim soustředit se na více hodnotné aktivity. Je také důležité zahrnout zaměstnance do procesu implementace, aby měli pocit, že mají kontrolu nad změnami a mohou přispět svými nápady. A doporučuji, jděte opravdu ke konkrétním lidem v konkrétních odděleních. Dalším krokem je nabídka školení a podpory, aby se zaměstnanci cítili jistí v používání nových nástrojů. Nakonec, uznání a odměňování úspěchů v oblasti automatizace může výrazně podpořit pozitivní přístup k těmto změnám.

A otázka na závěr: Jakou radu byste dal firmám, které se snaží vytvořit digitálně orientovanou firemní kulturu?

Firmám, které se snaží vytvořit digitálně orientovanou firemní kulturu, bych poradil, aby se zaměřily na zapojení zaměstnanců. Klíčem k úspěchu je vytvoření prostředí, které reálně řeší jejich každodenní potřeby a až následně hledání vhodných technologií, které tyto potřeby adresují. Důležité je také aktivní zapojení vedení, které by mělo jít příkladem a podporovat digitální iniciativy. Firmy by měly investovat do nástrojů a systémů, které jsou intuitivní a snadno použitelné, aby minimalizovaly odpor k změnám. Zároveň nejsou jednoúčelové a je možné s nimi vytvořit ekosystém celkové digitalizace firmy. A nakonec, je důležité neustále sledovat a hodnotit dopady digitalizace, aby bylo možné včas upravovat strategie a zajistit, že digitalizace přináší očekávané výsledky.