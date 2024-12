Splňte vánoční přání dětem z 10 dětských domovů

Jak to funguje? Děti z 10 vybraných dětských domovů každý rok píší Ježíškovi svá přání. Ta jsou v rámci akce Dopisy Ježiškovi v předvánočním čase vystavena v přízemí Obchodního Centra EUROPARK. Pokud se vám nějaké přání zalíbí a rádi byste ho danému dítěti splnili, ověřte si u hostesky, že je dané přání stále volné. Pak už stačí dáreček zakoupit a odevzdat hostesce, která vám jako poděkování předá přáníčko vytvořené vámi obdarovaným dítětem. Dárek bude zabalen a dopraven konkrétnímu dítěti pod stromeček do dětského domova. Každý si tak může vybrat z různorodých přání dle svých finančních možností.

A co si děti přejí? Kosmetiku, hračky, plyšáky, brusle, elektroniku od žehličky až po sluchátka. Děti, které čeká odchod z dětského domova si přejí praktické věci do domácnosti jako skleničky, povlečení, příbory, ty jim ulehčí start do další životní etapy. Vždy se najde i velmi originální přání v podobě setkání se známým zpěvákem, mlhovač, fotbalový dres či led pásky.

Celá akce probíhá ve spolupráci s Nadačním fondem Hanky Kynychové, který se v různých charitativních projektech už několik let věnuje podpoře a rozvoji pohybových a uměleckých aktivit dětí z dětských domovů.

Bližší info o akci najdete: Dopisy Ježíškovi | Obchodní centrum Europark

Je jen na vás, zda se v předvánočním shonu rozhodnete zastavit a některé z dětí, které Ježíškovi napsaly, obdarovat a udělat mu radost pod stromečkem. Akce trvá do 12. prosince každý den od od 11 do 18 hodin v OC EUROPARK.