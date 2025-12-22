Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

foto: Areál Mladé Buky

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování
Když se řekne Mladé Buky, většina lyžařů si vybaví především pohodovou dostupnost. Z Hradce Králové nebo Pardubic jste tu za necelou hodinu, od Trutnova jen za pár minut, a díky dálnici D11 už cesta do Krkonoš není žádná anabáze. Právě tato kombinace rychlého dojezdu a přehledného areálu přitahuje nové i pravidelné návštěvníky.

O sněhu, inovacích i jednoduché radosti z hor mluví ředitel Areálu Mladé Buky Jakub Furička.

Přijedete, zaparkujete, lyžujete.

Mladé Buky bývají označovány za nejdostupnější areál ve východních Čechách. V čem vidíte jejich největší výhodu?

V jednoduchosti. Návštěvníci přijedou, pár metrů od sjezdovky zdarma zaparkují a během několika minut jsou na lyžích. Všechno je doslova „na dosah ruky“ – od parkování přes pokladny až po nástupní místa lanovek. Rodiny s dětmi to oceňují nejvíce: minimum logistiky, maximum času na sněhu. Velkou roli hraje také naše čtyřsedačková lanovka, která dokáže udržet plynulý provoz i v nejvytíženějších dnech.

Skipas platí celou sezonu

Nabízíte možnost využít skipas kdykoliv v sezoně. Proč jste se rozhodli právě pro tento model?

Jsme rodinný areál. Nechceme, aby někdo ztratil peníze jen proto, že mu onemocní dítě nebo zrovna prší. Proto u nás skipas platí po celou sezonu – lyžař si tak skutečně vybere den, který mu vyhovuje, bez stresu a bez rizika.

Novinkou je online nákup skipasů. Jak funguje?

Jednoduše a bez registrace – stačí pár kliknutí. Zkracujeme tím dobu od zaparkování po první oblouček na minimum. Pro ty, kteří nemají při nákupu fyzickou kartu, máme v areálu tzv. pickup box – koupíte si skipas na mobilu třeba ještě na parkovišti a kartu si jen vyzvednete. Pro tradiční zákazníky zůstává otevřená klasická pokladna, ale nákup online vyjde zhruba o 20 % levněji, a to i v případě, že ho zákazník provede přímo na místě.

A jak je to letos s cenami?

Chceme být stále cenově dostupní. Děti do šesti let lyžují zdarma, nabízíme výhodné flexipasy na pět dní a celosezonní skipas za mimořádně výhodnou cenu. Velký zájem je o večerní lyžování – cenu zde držíme dostupnou hlavně pro místní, aby si mohli přijít zalyžovat, i když nepřijíždějí na týdenní pobyt.

Novinky na sjezdovkách: silnější zasněžování i jasnější světla

Jaké jsou hlavní technické novinky letošní zimy?

Posílili jsme zasněžovací systém, takže podmínky budou stabilnější po celou sezonu. Zlepšili jsme také osvětlení pro večerní lyžování, které otevíráme od středy do neděle. Pro řadu lidí je to jejich zimní rituál – možnost užít si kopec i ve všední dny a za zlomek běžné ceny.

Letos jste začali testovat snowfarming. Můžete čtenářům přiblížit, jak to funguje?

Je to novinka, kterou teprve uvádíme do praxe. Na konci zimy uložíme tisíce kubíků sněhu pod systém polystyrenových panelů, které hromadu izolují. Díky tomu by přes léto mělo roztát jen minimum sněhu. Reálné výsledky budeme hodnotit až příští rok, ale představa je docela úsměvná: v srpnu bychom měli mít v Bukách „pod plachtou“ asi dvanáct tisíc kubíků sněhu, připravených na start zimy.

Kořeny a pokračování rodinné práce

Jak vlastně vznikl areál Mladé Buky?

Lyžování v Mladých Bukách má své počátky v 50. letech, kdy místní učitel Ivan Hrabě založil lyžařský oddíl. Po revoluci svah odkoupila skupina podnikatelů včetně mého otce – strojaře, který svého času navrhoval a stavěl přepravní zařízení pro lyžařské areály. Díky jeho nadšení tu vznikla například nejdelší bobová dráha v Krkonoších a také Hříčky Buky (dříve Baldův svět), plné zábavy a herních prvků pro děti.

Jak jste se ocitl v jeho vedení? Šel jste ve šlépějích svého otce?

Kdepak, našel jsem si vlastní cestu – v softwarovém vývoji. Více než deset let jsem pracoval na IT projektech po celé Evropě. Bohužel otec nečekaně zemřel a my jsme se rozhodli, že si areál ponecháme a budeme ho dál rozvíjet.

Jak moc vám pomáhá v řízení areálu zkušenost z IT?

Zásadně. To je právě to, co nás odlišuje od generací před námi – oni se rozhodovali srdcem a intuicí, zatímco my se rozhodujeme na základě dat. Proto na kopci měříme úplně všechno: počasí, sníh, efektivitu zasněžování, pohyb lidí, vytíženost přepravy i prodeje. Vyvinuli jsme si k tomu vlastní systémy, díky kterým máme jasná a přehledná data. Podnikáme v jiném prostředí a prostor pro chybu se výrazně zmenšil. Místo pocitů tak máme jistotu a můžeme reagovat okamžitě.

Ať je jakákoliv zima – postaráme se, aby si ji lidé užili

Co byste vzkázal lidem, kteří letos plánují vyrazit na hory?

Chceme, aby si od nás lidé odváželi pocit klidu a přesvědčení, že lyžování nemusí být stres, ale radost. Máme skvělý tým a připravený sníh. Ať bude letošní zima jakákoliv, uděláme maximum pro to, aby se u nás lidé cítili dobře a užili si každý den.

www.mladebuky.cz

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.