Slatinné lázně Třeboň rozšiřují péči. Slatinu si užijí i příchozí

Přírodním pokladem Slatinných lázní Třeboň je jedinečná slatina. Tento dar z české přírody doslova přetéká cennými huminovými kyselinami a dalšími organickými látkami, které mají na lidský organismus přímo zázračný vliv. Slatina se vyznačuje schopností udržet teplo mnohonásobně déle než běžná voda. Během procedury tak příjemné teplo prostoupí hluboko do tkání, šetrně prohřeje unavené svaly i ztuhlé klouby, uvolní napětí a zajistí dokonalou úlevu. Vstřebané minerály a huminové kyseliny se pak postarají o celkovou regeneraci a detoxikaci těla.
Jednou z nejoblíbenějších procedur je tradiční slatinná koupel, jejíž blahodárné účinky ještě násobí navazující částečná masáž. Péče hřejivé slatiny a načerpání nové energie má přitom v Třeboni dlouhou tradici. Místní koupele ve směsi slatiny a vody ulevují lidem už od roku 1883, kdy byly lázně poprvé otevřeny.
Ozdravný rituál nově přístupný pro všechny
Až dosud si tyto hřejivé procedury mohli dopřát především klienti, kteří v lázních pobývali na delším léčení. Díky nedávnému vybudování šesti nových slatinných pracovišť se však situace mění k lepšímu. Dveře k odpočinku se otevírají všem – slatinnou koupel s následnou masáží si dnes mohou dopřát i obyvatelé Třeboně, lidé z blízkého okolí nebo jednodenní výletníci.
A pokud chcete potěšit někoho ze svých blízkých, můžete mu tento relaxační zážitek věnovat jako milý dárkový poukaz. V Lázeňském domě Aurora na vás navíc čeká moderní slatinný provoz, který citlivě propojoval tradici s nejnovějšími technologiemi, takže si péči užijete v maximálním pohodlí a útulné atmosféře.
Špičková péče i přátelské zázemí
Lázně v Třeboni dlouhodobě patří k české špičce a specializují se na účinnou léčbu a prevenci potíží s pohybovým aparátem. Vedle profesionálních balneo provozů s usměvavým a odborným personálem nabízí lázeňský komplex také příjemné ubytování v kategoriích hotel *** až **** i vynikající gastronomii, která k pravé lázeňské pohodě neodmyslitelně patří. Vlastníkem lázní je město Třeboň.
Více informací o tom, jak si tuto příjemnou proceduru jednoduše rezervovat pro sebe nebo ji darovat, najdete na webových stránkách www.laznetrebon.cz.