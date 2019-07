Škola skončila, výletujte čistou přírodou! Kochejte se a třiďte odpad.

Projekt Čistou přírodou vznikl proto, aby lidem připomenul, že i v České republice je krásná příroda, kterou bychom měli chránit – třeba tím, že budeme i při výletech třídit odpad.

Česká republika nabízí opravdu spoustu krásných míst – klid a trochu stínu nám v parných dnech nabídnou hluboké lesy, osvěžení najdeme u tuzemských jezer a horských vodopádů, pro milovníky hor, fauny a flóry jsou zase přímo stvořené horské louky a romantické duše potěší nejvíc trasy slibující nádherná panoramata.

Na webu Čistou přírodou si můžete vybrat jednu z dvacítky námi vytipovaných a prošlápnutých tras krásami Česka. Aby nám ale všechny tyto „poklady“ vydržely co nejdéle a mohly si je stejně jako teď my užívat i naše děti, vnoučata nebo pravnoučata, měli bychom se k přírodě chovat ohleduplně – nic neničit a neodhazovat v ní své odpadky. Jedině tak se budeme za těmito krásami rádi vracet. Ano, už slyšíme ten argument, že v přírodě nejsou žádné koše, popelnice, tak nemáte odpad, kam vyhodit. Naši traséři na to samozřejmě mysleli a na jednotlivých trasách vytipovali i nejbližší stanoviště na třídění odpadu. Při plánování výletu tak máte všechno pěkně pohromadě – trasy, fotografie zajímavých míst, itinerář i podrobnou mapu, na které jsou vyznačeny třídicí zastávky, a také náročnost a délka jednotlivých tras.

Pojďte se tedy podívat na ty nejnovější trasy, které na našem seznamu přibyly. Určitě stojí za to. Popsat ve zkratce všechny nejde, tak jen namátkou. Začneme třeba v Plzeňském kraji na trase Českým lesem i loukami kolem Čerchova. Trasa měří přes 12 kilometrů, je středně náročná a na její zdolání si vyčleňte zhruba 4 hodiny. Cesta začíná ve vísce Pec pod Čerchovem a po modré značce vede na vrch Čerchov. Na první odpočívadlo narazíte už po 2 a půl kilometrech. Trasa vede lesem, kolem potoka, připravte se i na prudší stoupání na vrchol Čerchov a na Kurzovu rozhlednu. Ta vás odmění krásnými výhledy na Šumavu, Slavkovský les a za dobrého počasí odtud uvidíte dokonce i Alpy. Užijete si i zurčící potok, mech a kapradí a u konce trasy vás čeká krásná vyhlídka na krajinu. A obaly od snědené svačinky můžete hned vytřídit do barevných kontejnerů na parkovišti v počáteční a zároveň i cílové vesničce.

Příště můžete vyrazit třeba do Orlických hor, do betonových pevností v tamních lesích nedaleko Lichkova a Mladkova. Na naučnou stezku pojmenovanou Betonová hranice vás z vlakového nádraží v Lichkově přivede modrá značka. Čeká vás dlouhý, ale nenáročný okruh – 17 kilometrů zabere zhruba 5 hodin. Po necelých 6 kilometrech doporučujeme zastávku na rozcestí Pod Boudou, kde můžete obdivovat výhledy přes údolí Tiché Orlice na protější hřebeny Orlických hor. O pár kilometrů později narazíte na dělostřeleckou tvrz Bouda, na převrácený bunkr nebo betonovou pevnost „vsazenou“ do skály. Pramen Knížete Rostislava na konci 13. kilometru slibuje příjemné osvěžení hlavně v tropických letních dnech. V Mladkově, předposlední zastávce této trasy, můžete vytřídit obaly od pití a svačinek, které jste si dopřáli cestou. Zbývají necelé dva kilometry a jste v cíli – v Lichkově. V nohách necelé 2 desítky kilometrů a plni dojmů i zvláštních pocitů z míst spojených s hořkou minulostí.

Mnoho dalších tras a tipů na výlety naleznete na www.prirodou.samosebou.cz.

Na webu Čistou přírodou máte na výběr z několika námi prověřených tras napříč celou republikou.

Po zdolání Čerchova a výšlapu na Kurzovu rozhlednu se dočkáte odměny v podobě krásného výhledu. Šumavu, Slavkovský les a za jasného počasí i Alpy budete mít jako na dlani.

V lesích Orlických hor kolem Lichkova a Mladkova prověříte svoji fyzičku i statečnost. Ze zdejších betonových „monster“ čiší chladná minulost.