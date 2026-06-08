Sjednoťte domov s Doornite: Dveře, podlahy i panely v jednom stylu

Velkou výhodou je návaznost procesů na stavbě, která šetří čas a garantuje perfektní vizuální výsledek.
Vizuální harmonie moderního bydlení stojí na správné volbě materiálů a jejich vzájemném souladu. Společnost Doornite, největší český výrobce dveří, staví na konceptu komplexního interiéru, kde klíčové prvky tvoří jeden estetický i funkční celek. V rámci svého bohatého portfolia nabízí společnost nejen dveře, ale i podlahy pod názvem Floornite, designové akustické panely Wallnite a ocelové dveře a příčky Steel Design.
Hladký průběh díky návaznosti prací
Jednou z největších výzev při zařizování interiéru je koordinace různých řemesel. Pokud řešíte podlahy u jedné firmy a dveře u druhé, často narážíte na problémy s termíny nebo nesouladem v detailech. Volba jednoho dodavatele tyto problémy řeší za vás.
Zásadní výhodou je logická návaznost prací. V interiéru na sebe pokládka podlahy a montáž dveří úzce navazují – podlaha musí být hotová dříve, aby bylo možné přesně osadit obložkové zárubně a dveřní křídla. Pokud oba tyto prvky pocházejí od Doornite, technické parametry do sebe přesně zapadnou. Odpadá tak riziko, že se termíny montážníků budou křížit nebo že zvolené materiály nebudou technicky kompatibilní.
Ticho a styl s akustickými panely Wallnite
Akustický komfort je pro spokojené bydlení zásadní. Designové akustické panely Wallnite fungují jako účinný pohlcovač hluku, který eliminuje nežádoucí ozvěnu a zároveň dodává místnosti nový rozměr. Jsou tvořeny precizně opracovanými lamelami na podkladu z recyklovaného filcu. Díky hřejivému vzhledu dřeva představují ideální cestu, jak do interiéru vnést teplo domova. Jejich instalace je rychlá. Díky tomu můžete proměnit svůj domov doslova za pár minut.
Podlahy Floornite: Odolnost a soulad
Kolekce podlah Floornite zahrnuje vinylové a laminátové krytiny s vysokou mechanickou odolností. Jejich zásadní výhodou je možnost přímého vizuálního propojení s dekory dveří Doornite. Tato kontinuita mezi podlahou a dveřmi vytváří reprezentativní prostor, který odpovídá nárokům současné architektury. Obě varianty jsou plně kompatibilní s podlahovým vytápěním a vynikají vysokou tvarovou stálostí.
Steel Design: Industriální elegance
Pro milovníky vzdušných prostor nabízí společnost řadu Steel Design. Prosklené ocelové dveře a příčky umožňují rozdělit interiér na funkční zóny, aniž by jej připravily o přirozené světlo. Subtilní kovové profily v kombinaci s bezpečnostním sklem vnášejí do interiéru industriální eleganci a jsou ideální pro oddělení kuchyní či pracoven.
Jeden partner, ucelený výsledek
Výběr klíčových prvků od jednoho českého výrobce šetří čas při plánování i logistice na stavbě. Doornite garantuje estetickou jednotu všech dekorů i hladkou návaznost řemesel. Je to moderní cesta k domovu, který působí jako jeden promyšlený a vizuálně sladěný celek.