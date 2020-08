Silový trénink: Ideální je 50 minut cvičení s činkou

Jak na to, abyste podpořili růst svých svalů, a přitom se také prima cítili?

V následujícím textu se podíváme na to, jakým způsobem byste měli cvičit a stravovat se, aby vám odměnou byla ztráta tuku ve prospěch svalové hmoty.

Cvičení nejen pro kulturisty

Jak sám název už napovídá, zaměření silového tréninku je na zvýšení síly. Většinou je určený pro pokročilejší sportovce, kteří už mají něco za sebou. Jeho základem je malý počet opakování s velkou hmotností, přičemž je třeba dodržovat delší přestávky – asi 2 až 3 minuty, aby svaly měly čas nabrat novou energii a vyplavila se z nich kyselina mléčná. Jen tak je možné optimálně zvýšit svalovou sílu.

Někdo může mít dojem, že silový trénink je vhodný pouze pro kulturisty, kteří potřebují nabrat co nejvíce svalové hmoty. Pravda je to napůl, protože kulturisti se mu pochopitelně věnují, ale zároveň i ti, kdo si chtějí udržet dobrou fyzickou kondici. Dokonce ho mohou provádět i ženy. Správným cvičením se především zvýší síla. Podpoří se spalování tuků a zároveň se zvýší pevnost kostí. Tělo bude zpevněné, výrazně se omezí bolesti v zádech a produkce stresového hormonu.

Zvýšení síly a výbušnosti

Při tomto typu tréninku by tělo mělo předvést vysoký výkon během velmi krátkého času. Jedná se tedy o anaerobní cvičení, kdy se v organismu vyčerpává kyslík a spalují se cukry. Tím dochází ke zvýšení síly a výbušnosti. Mezi základní cviky patří:

benchpress – zaměřený na procvičování prsou

dřep – cvičí nohy

mrtvý tah – posiluje záda.

Pokud se do cvičení pustí začátečník, velmi často dělá chyby v tom, že zvedá moc velkou váhu a cviky provádí technicky špatně nebo přecení své schopnosti. Toto všechno může vést k většímu riziku zranění. Před každým tréninkem s činkou je nutné si prohřát tělo. Neškodí si proto dát lehký strečink s výdrží maximálně 20 sekund v jedné pozici, kliky, dřepy s výskokem, krátké sprinty.

Jak si vytvořit tréninkový plán

Začátečníci se mohou poradit ve fitness centru s trenérem a společně s ním tréninkový plán nastavit. Ti zkušenější si už volí plán sami. V klasickém cvičení kulturistů se cvičí 3 až 6 sérií na jeden cvik. U silového tréninku je to ale už více – až do 6 a10 sérií tak, aby se pohodlně vešly do 50 minut cvičení. Je třeba také nezapomínat na to, že v každém dalším tréninku se zvyšuje hmotnost činky. Nemá smysl provádět více opakování, než je dáno. Vhodnější je počkat na další trénink s těžší činkou.

Upravte si také svůj jídelníček

Nabrat svalovou hmotu a zvýšit sílu je možné silovým cvičením, s nímž ale ruku v ruce jde jídelníček. Jeho základem by měly být bílkoviny – maso, vejce, luštěniny, mandle nebo ořechy. Dodržet je nutné denní příjem kalorií, který lze vypočítat podle:

bazálního metabolismu – jedná se o energii potřebnou pro běžné fungování těla v klidovém stavu

energie spálené pohybem – v závislosti na věku, výšce člověka a intenzitě pohybu

termického efektu jídla – znamená energii získanou trávením jídla.

Podle zjištěného příjmu kalorií si pak upravíte svůj jídelníček a zařadíte do něho potraviny, jež podporují růst svalů.

Se silovým tréninkem ruku v ruce jde správné stravování

Aby svalová hmota přibývala, musí tělo dostat svoji porci bílkovin. Pokud mu budou chybět, může dojít k úbytku aktivní svalové hmoty, ke zpomalení bazálního metabolismu. A sportovec zjistí, že se jeho tuková zásoba nijak nezmenšuje a svaly nerostou. Pak ovšem silové cvičení s činkou postrádá smysl.

Bílkoviny hrají důležitou roli v celkovém zdraví, jsou podstatou každého živého organismu a plní různé funkce:

stavební a pohybovou

skladovací a transportní

ochrannou a obrannou.

Znamená to, že bílkoviny jsou základním materiálem pro stavbu těla (růst a oprava tělesných tkání), tvoří základní strukturu kostí, kůže, svalových vláken, enzymů a hormonů. Při trávení bílkovin dochází k jejich rozkladu na aminokyseliny. A protože se bílkoviny neukládají do zásoby, je třeba je pravidelně dodávat potravou. Přitom platí, že nadměrný příjem bílkovin může zatěžovat metabolismus, zpomalovat regeneraci po fyzické zátěži.

Při aerobním pohybu je doporučeno konzumovat okolo 1,3 g bílkovin/kg hmotnosti denně.

U posilovacího tréninku je třeba zvýšit příjem bílkovin až na 1,7 g/kg hmotnosti.

Které potraviny obsahují nejvíce bílkovin?

Bílkoviny jsou živočišného a rostlinného původu, přičemž ty živočišné považujeme za plnohodnotné, protože obsahují všechny potřebné aminokyseliny. Rostlinné jsou zdravější z hlediska tuku a obsahu vlákniny, ale uvádějí se jako neplnohodnotné. Proto by v jídelníčku nejen sportovců měly být zastoupeny oba typy bílkoviny.

Živočišné bílkoviny jsou především v mléce a mléčných výrobcích, jako je tvaroh, syrovátka, ve vejcích a mase.

Rostlinné bílkoviny obsahují luštěniny, ořechy, rýže, celozrnné pečivo, mák.

K rychlému doplnění zásoby bílkovin v organismu patří zejména proteinové nápoje nebo bílkoviny syrovátkového typu. Naopak před spaním je lepší konzumovat kaseinové proteiny, které se vstřebávají postupně až po dobu osmi hodin. Ve specializovaných prodejnách a e-shopech zaměřených na zdravou sportovní výživu je možné si zakoupit celou řadu proteinových výrobků - nápoje, gely, tyčinky. K dispozici jsou také slevové kupóny na Myprotein, díky nimž je možné si nákup výživových doplňků zlevnit, a to formou dárku navíc nebo akčních balíčků.

Na první pohled může silový trénink působit jako věda. Když však najdete optimální způsob cvičení, který vám vyhovuje, vše vám půjde pak hladce.