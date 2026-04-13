Senzorický panel doplňuje kontrolu vody

Komerční sdělení
Již více než dva roky hodnotí každý týden desítka zákazníků VAK Beroun v Hořovicích chuť a vzhled vody. Doplňují tím běžnou laboratorní kontrolu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Senzorický panel doplňuje kontrolu vody | foto: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Senzorický panel spotřebitelů je skupina laiků, kterým záleží na kvalitě dodávané pitné vody a chtějí ke zvýšení či udržení její kvality přispět. Jedná se o oboustranně výhodnou a dobrovolnou formu spolupráce mezi provozovatelem vodovodu a zásobovanými obyvateli. V Hořovicích žije necelých sedm tisíc obyvatel a vodovodní systém je napájen ze dvou zdrojů. „V minulosti byly ve městě časté problémy se zákalem vody způsobeným korozí potrubí. Výměnami nejhorších úseků a také vhodným režimem odkalování se podařilo problémy významně omezit. Proto je pro nás velmi cenné dostávat každý týden informaci přímo od zákazníků, že je voda v pořádku,“ říká Jiří Paul, ředitel VAK Beroun.

Úvodní proškolení účastníků zajišťuje provozovatel vodovodu prostřednictvím odborníka na senzorickou analýzu vody. Školení trvá zhruba dvě hodiny. Jednou nebo dvakrát ročně se pak panel schází se zástupcem provozovatele, aby si poskytli vzájemnou zpětnou vazbu a zlepšili činnost panelu, popř. i reakci provozovatele.

„Cílem moderního vodárenství je dobrá a nezávadná pitná voda, kterou lze bez obav pít a u které spotřebitel oceňuje její estetickou kvalitu,“ vysvětluje ředitel berounských vodáren. O bezpečnost vody je postaráno systémem předcházení rizik a laboratorní kontrolou kvality. Estetickou kvalitu reprezentují ukazatele barva, pach a chuť vody, které si spotřebitel vyhodnocuje sám a na jejich základě se rozhoduje o přijatelnosti vody a její kvalitě.

„Těší nás zájem laiků o téma kvality vody. Fungování senzorického panelu spotřebitelů v Hořovicích hodnotíme po dvou letech jako velmi úspěšné,“ říká Jiří Paul. Výsledky panelu poskytují pravidelnou a velmi četnou informaci o kvalitě vody v smyslových ukazatelích. Realizace panelu, nábor nových členů a informování o výsledcích přispívají k pozitivní komunikaci se spotřebiteli, pomáhají uvědomění, že voda je pod stálou kontrolou a posilují spolupráci mezi provozovatelem a spotřebitelem.

Bližší informace o senzorickém panelu, najdete na www.vakberoun.cz

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.