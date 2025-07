Self storage v Česku: řešení, když doma chybí místo

Věcí přibývá, prostor chybí – realita dnešních dnů. Samoobslužné skladování je v zahraničí běžnou službou, ale v České republice je stále novinkou. Nicméně si sebevědomě razí cestu do českých měst. A není se čemu divit. Nabízejí čisté, bezpečné a flexibilní prostory pro všechny, kteří potřebují více místa, ale nechtějí se vzdát svých věcí.

Službu využívají jednotlivci i firmy. Lze si zde uskladnit sezonní výbavu, sportovní potřeby, památky po blízkých nebo nábytek během rekonstrukce. Pro podnikatele je to efektivní a dostupné řešení bez nutnosti pronájmu velkých hal.

Jedním z vedoucích poskytovatelů v Česku je Less Mess Storage, který působí v Praze 4 (Pankrác), Praze 6 (Dejvice) a Praze 7 (Holešovice). Nabízí jednotky různých velikostí – od boxů až po prostorné místnosti – s přístupem 24/7 pomocí osobních PIN kódů.

Kdo sklady využívá a proč?

Podle zkušeností Less Mess Storage patří mezi nejčastější zákazníky:

lidé, kteří rekonstruují a potřebují dočasné uložení věcí,

mladé páry žijící v menších bytech,

podnikatelé, kteří potřebují sklad pro zboží nebo nářadí,

studenti odjíždějící na zahraniční pobyty,

freelanceři a OSVČ, kteří si potřebují uvolnit prostor na práci.

„Většina našich zákazníků prostě potřebuje více prostoru, ale nechce nebo nemůže se hned stěhovat. Naše sklady jim pomáhají zvládnout životní změny s menším stresem,“ říká zástupce Less Mess Storage.

Bezpečí a flexibilita na prvním místě

Moderní sklady se od klasických sklepů liší především standardem. Less Mess Storage nabízí ostrahu (CCTV, elektronický přístup), klimatizované prostory a možnost flexibilní délky pronájmu – na týdny i měsíce.

Velikost boxu lze upravit podle potřeby a veškerou administrativu vyřídit online. Je to jednoduché a praktické řešení jak pro jednotlivce, tak pro firmy – obzvláště pak pro e-shopy, které nechtějí investovat do vlastního skladu.

Proč právě Less Mess Storage?

I když je self storage v Česku stále novým konceptem, Less Mess Storage zde působí už více než 10 let a přináší osvědčené postupy a standardy inspirované západními trhy, kde je tato služba běžnou součástí života. Firma se zaměřuje na vysokou kvalitu služeb, profesionální přístup a pohodlnou zákaznickou zkušenost.

Zákazníci oceňují například možnost parkovat přímo u budovy, zapůjčení vozíků a výtahů zdarma i pomoc ochotného personálu na místě. Cílem je, aby bylo skladování co nejpohodlnější a bez stresu.

Self storage není jen módní trend – je to praktická odpověď na rostoucí nároky městského života. Ať už potřebujete dočasný prostor při stěhování, nebo dlouhodobé zázemí pro podnikání, služby jako Less Mess Storage pomáhají získat více prostoru a znovu volně dýchat.