ScioLes dává dětem svobodu být dětmi

Odpolední klub, kde děti tráví čas v přírodě a učí se praktickým dovednostem jako vylézt na strom či přebrodit potok. Takové aktivity bude od září nabízet nový projekt ScioLes od společnosti Scio, která provozuje i expediční školy, které pojí děti s přírodou.

Co je ScioLes a kde se zrodil nápad?

Janek (zakladatel projektu): Nápad na ScioLes se zrodil v našich ScioŠkolách. Viděli jsme, že děti mají hodně zaplněný čas a málo příležitostí hýbat se venku, v přírodě. Zároveň je ve městě už málo míst, kam můžete děti jen tak volně vypustit, aby si mohly samy užívat dobrodružství s kamarády. Zuzana (vedoucí projektu): Myšlenka rozvíjet ScioLes mě hned zaujala. Poskytnout dětem prostor, pohyb a aktivity, aby mohly svobodně růst a objevovat svět, mi přijde skvělé. ScioLes totiž není jen místo, kam děti přijdou – je to způsob bytí venku, zkušenost, která v nich zůstává. Ve ScioLese mohou děti být samy sebou, zašpinit se, zpotit se a večer doma usínat s pocitem, že něco prožily. Jsou to zážitky, které si odnesou do dospělosti.

Pro jaké děti je vhodný?

Zuzana: ScioLes je vhodný pro děti, které baví zkoumat svět kolem sebe. Nemusí to být žádní velcí dobrodruzi, stačí chuť vydat se ven, hýbat se a objevovat nové věci. Budeme zkoušet různé aktivity, hry, outdoorové sporty nebo se učit dovednosti pro pobyt v přírodě. Víme, že některé děti třeba nejsou úplně „typ do přírody“ nebo se mohou bát hmyzu či neznámých situací. Právě proto je naším cílem vytvořit bezpečné a podporující prostředí. Průvodci ve ScioLese poskytnou dětem podporu, aby měly chuť zkoušet nové věci, překonávat vlastní obavy a sdílet zážitky s ostatními kamarády. Janek: Z našich zkušeností víme, že děti jsou přírodě otevřené, pokud dostanou šanci. Jde o to, jaké jim nastavíme podmínky. Vozíme je všude autem, nebo půjdeme raději tři zastávky pěšky? Necháme je vylézt na strom? Ukazujeme jim, jak se dá zažít něco hezkého venku? Dejme dětem šanci vytvořit si otevřenost k přírodě a radost z pohybu venku. Za každého počasí. A dejme jim šanci si toto nastavení udržet. Radost z pobytu venku se může zase rychle vytratit, pokud ji nebudeme průběžně podporovat a udržovat.

Jak bude kroužek probíhat? Co v dešti?

Janek: Děti budou běhat po lese, šplhat přes překážky nebo balancovat na slacklině. Vyzkouší si hry na rychlost, postřeh i soustředění. I v dešti, sněhu nebo horku jsou venku. V zimě se projdou na sněžnicích, v létě se vydají na pěší túru s přespáním pod širákem. Z outdoorových aktivit pak plánujeme s dětmi zkoušet, jak najít vodu a jídlo v přírodě, jak rozdělat oheň nebo poskytnout první pomoc. Naším cílem je také dětem nabízet dobrodružné zážitky, kdy přespíme pod širákem v přírodě a vyrazíme na výlet, který si zkusí naplánovat samy děti. Venku chceme být za každého počasí. Zuzana: Kroužek bude probíhat jednou týdně od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách. Máme k dispozici v každém místě i klubovnu jako zázemí, ale především chceme být venku – protože věříme, že není špatné počasí, jen špatné vybavení.

Jaký benefit dětem kroužek přinese?

Zuzana: Kroužek dětem přinese nejen radost z pohybu na čerstvém vzduchu, ale i celou řadu pozitivních efektů na jejich tělo i mysl. Pohyb v přírodě zlepšuje náladu a pomáhá snižovat stres, děti se tak učí aktivně relaxovat a nabíjet svou energii zdravým způsobem. Navíc kontakt s přírodou podporuje jejich vnímání světa kolem sebe a zároveň jim pomáhá lépe poznávat sebe samé. Díky tomu se u nich rozvíjí odolnost, sebevědomí i sebedůvěra.

Na webu scioles.cz zmiňujete adrenalin – přípravu na život plný překážek a nástrah, co si pod tím představit?

Janek: Spíš než o adrenalinu mluvíme o možnosti vyzkoušet si zážitek, na který by si děti samy netroufly. Dát jim pocit, že si mohou vyzkoušet překročit své vlastní limity. V bezpečném a podpůrném prostředí. A buď si děti zažijí úspěch, nebo si s podporou průvodců a kamarádů poradí s neúspěchem. Zároveň si děti mají zažít pocit jistoty a bezpečí v tom, že je do nekomfortu nenutíme. Není naší cestou děti „hecovat“ a nutit k aktivitám, které jsou za jejich aktuální hranicí rozvoje. Ve chvíli, kdy se jim v hlavě spustí pomyslný červený alarm, je možné napáchat víc škody než užitku. A každý má tuto hranici jinde a s tím také musíme umět naložit.

Kdy to vypukne a kde?

Zuzana: V září uspořádáme den otevřených dveří, aby si děti i rodiče mohli ScioLes vyzkoušet a poznat nás. V průběhu září nabízíme možnost zúčastnit se kroužku na zkoušku zdarma, takže každý může zjistit, jestli mu sedne. Plánujeme otevřít tři lokality v Praze a jednu v Kolíně. Veškeré informace jsou na našem webu. Už se těšíme na děti, které se k nám přidají.

V PŘÍRODĚ DĚTI S EXPEDIČNÍ SCIOŠKOLOU OBJEVUJÍ PŘÍRODU I SAMY SEBE. FOTO: ARCHIV SCIOŠKOLY