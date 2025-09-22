„S obezitou se nesmiřujte, ale bojujte,“ říká žena lehčí o 30 kg

Kombinace obezity a řady let strávených na nohou při práci v rodinných restauracích byly nejspíš faktory, kvůli nimž se dnes sedmapadesátiletá Bohumila „propracovala“ až k totální endoprotéze obou kyčlí.

Bohumila po zákroku | foto: OB klinika a.s.

Operaci podstoupila na pražské OB klinice, díky níž také o několik let dříve zhubla 30 kilogramů. „Jsem ráda, že klinika provádí i ortopedické operace. Když jsem někde spokojená, nerada chodím jinam,“ pochvaluje si s úsměvem.

Sál bariatrie

Obezita trápila podle jejích slov všechny v jejich tříčlenné rodině. „Manžel byl Ital a několik let jsme v Itálii žili. Měli jsme několik restaurací a já jsem vždycky ráda vařila, takže jsem k té naší obezitě asi také dost přispěla,“ vzpomíná. Když se její váha vyšplhala až na 110 kilogramů, řekla si dost.

„Už to bylo fakt hodně. Bolely mě klouby, byla jsem pořád unavená, zkrátka, cítila jsem se špatně. Proto jsem se rozhodla s tím něco dělat,“ popisuje. Na internetu si vyhledala pražskou OB kliniku a v roce 2011 tu podstoupila bariatrický zákrok – bandáž žaludku. Díky ní shodila 30 kilogramů a svou váhu si drží dodnes.

Bohumila před zákrokem

Zhubla celá rodina

„Manžel prodělal podobnou operaci v Itálii. Před ní vážil 180 kilogramů a po ní shodil asi 60 kilo,“ pokračuje s tím, že operaci nakonec podstoupil i jejich syn, když mu bylo 18 let. „I on zhubnul 30 kilogramů,“ pochvaluje si s tím, že rodina jí byla při hubnutí velkou oporou.

„Samozřejmě to s sebou neslo změny, především v životosprávě. Musela jsem se naučit dodržovat malé porce a jíst raději častěji, ale málo, protože když člověk sní víc, než kolik může zmenšený žaludek pojmout, je to nepříjemně znát,“ popisuje. Samotná operace proběhla podle jejích slov bez komplikací a rychlost, s jakou po ní začala hubnout, byla podle jejích slov závratná. „Během prvních čtrnácti dní jsem shodila asi 15 kilogramů a bez jojo efektu. Cítila jsem se prostě báječně,“ pokračuje. „Najednou jsem měla spoustu energie, chuti do života a všechny bolesti ustoupily.“

Roky strávené s obezitou si však vybraly svou daň o několik let později. „Můj manžel v 55 letech zemřel na mrtvici a náš svět se obrátil vzhůru nohama,“ říká Bohumila. „Po jeho smrti mě začaly hrozně bolet kyčle, až mi ortoped řekl, že musím podstoupit výměnu obou kyčelních kloubů. Naštěstí i na to jsou v OB klinice odborníci,“ říká s úsměvem.

Trpí kolena i kyčle

OB klinika totiž poskytuje komplexní služby lidem s obezitou, kteří trpí řadou přidružených onemocnění, a právě bolesti velkých kloubů – kyčel a koleno – patří k těm nejčastějším. „V oblasti ortopedie zajišťujeme péči o kloubní onemocnění, zejména náhrady kolenních a kyčelních kloubů, pro které používáme kvalitní a ověřené kloubní implantáty,“ upozorňuje primářka OB kliniky MUDr. Petra Šrámková. Výhodou těchto operací je mj. i fakt, že klinika má krátké čekací lhůty a smlouvy se všemi velkými zdravotními pojišťovnami, takže péče je hrazena pojišťovnou.

„Mým velkým snem bylo řídit autobus, což jsem si po smrti manžela splnila a v rámci rekvalifikačního kurzu jsem začala jezdit na autobusové lince. Nohy mě v té době už bolely tak, že jsem se po garážích sotva vlekla. Po operacích, které jsem podstoupila v letech 2018 a 2019, jsem začala běhat jako laňka, takže se mě i kolegové chodili ptát, jak jsem toho dosáhla,“ usmívá se Bohumila. „Nejen za to jsem všem lékařům a sestrám z OB kliniky vděčná. Jejich péče byla neuvěřitelná a všechny zákroky, které jsem u nich podstoupila, proběhly bez komplikací a velmi mi pomohly,“ dodává.

Pro svůj lepší pocit ze sebe samotné nakonec na OB Care klinice podstoupila ještě dvě plastické operace – modelaci prsů a liposukci břicha a boků. „Myslím, že lidé by se neměli se svojí nadváhou nebo obezitou spokojit, ale měli by s ní aktivně něco dělat. Ničí to zdraví a zkracuje životy. A pokud nejsou se svým vzhledem spokojeni, měli by si dopřát třeba i plastiku, když jim to pomůže,“ říká.

Ona sama se svých snů nevzdává. „Těším se, až se příští rok nastěhujeme s přítelem do domu, který si stavíme za Prahou. Za pár let mě čeká důchod, ale ráda bych ještě přesluhovala, protože autobus je moje velká láska. A pak bych si ještě ráda otevřela pojízdné bistro nebo malý krámek s uměleckými předměty někde blízko centra,“ uzavírá s úsměvem.

