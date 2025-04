S carsharingem máte všechno ve svých rukách

Až 1 000 aut v jedné aplikaci

Carsharingová služba CAR4WAY nabízí v ulicích Prahy až 1 000 aut. Potřebujete kompaktní vůz na rychlé přesuny po městě – takovou potřebu snadno uspokojí Škoda Fabia nebo Scala. Chystáte se na delší výlet a potřebujete co nejprostornější vůz s dostatečným pohodlím? Stačí otevřít aplikaci a vybrat si z dostupných vozů Škoda Kodiaq s pohonem všech čtyř kol. K dispozici je i Karoq nebo Superb Combi v luxusní výbavě Laurin & Klement.

Všechny vozy mají automatickou převodovku, parkovací kamery a další moderní asistenty, díky kterým je řízení ještě pohodlnější a parkování zvládnete bez stresu. Auta v nabídce jsou maximálně rok stará, pravidelně servisovaná i čištěná, takže máte vždy jistotu, že sedáte do bezpečného vozu.

Aplikace CAR4WAY vám ukáže dostupná auta ve vašem okolí, umožní rezervaci a poskytne přehled o všech potřebných informacích.

Parkování na zónách zdarma, na letišti za drobný poplatek

Jednou z největších výhod carsharingu je bezplatné ukončení rezervace na městských zónách. Nemusíte řešit lístky ani pokuty, jednoduše zaparkujete a jdete. CAR4WAY má navíc vlastní parkovací místa přímo na Letišti Václava Havla, v těsné blízkosti Terminálu 1. Před odletem vůz pohodlně odstavíte a po návratu si půjčíte nový. I s drobným poplatkem – již od 49 Kč – je tato varianta dopravy do bezprostřední blízkosti letištního terminálu ta nejvýhodnější z dostupných možností.

Jet můžete kamkoliv a vždy výhodně

Sdílené auto můžete mít k dispozici na pár minut, celý den nebo i celý týden. CAR4WAY nabízí širokou škálu výhodných balíčků, do kterých přidává i příjemný bonus v podobě kilometrů navíc zdarma. V ceně je i dálniční známka a pokud vás láká vyrazit za hranice, ani to není žádný problém. CAR4WAY, na rozdíl od jiných služeb na trhu, umožňuje cesty do všech členských zemí EU.

Pár tipů, kam se díky carsharingu vydat:

Nákupy bez omezení – Nakoupit pohodlně a bez tahání těžkých tašek? Sdílené auto je ideální volba pro větší nákupy nebo návštěvu oblíbeného obchodního centra.

Schůzky bez stresu – Potřebujete se rychle dostat na pracovní jednání? Žádné čekání na taxi. Prostě nasednete a jedete.

Víkendový výlet podle sebe – Chcete si užít den s kamarádkami, wellness nebo výlet do přírody? S carsharingem jedete podle svého plánu, nikdo vás neomezuje.

Rodinné návštěvy v klidu – Plánujete výlet za rodinou a nechcete se spoléhat na vlaky nebo autobusy? Sdílené auto vám dá volnost cestovat bez kompromisů.

Bez starostí a s přehlednými náklady

S CAR4WAY se nemusíte starat o údržbu, pojištění ani palivo. Vyberte si vůz, nastartujte a jeďte tam, kam chcete – kdykoliv chcete. V klidu, bezpečí a pohodlí.