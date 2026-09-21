Projděte si všechna patra krkonošského podzimu v Peci pod Sněžkou

Právě proměnlivost počasí je dobrým důvodem vyhradit si na podzimní Pec několik dní. Není potřeba rozhodnout o celém programu předem – stačí mít připravené různé možnosti a každé ráno porovnat počasí v údolí s podmínkami na hřebenech. Když Pec zakrývá mlha, ale nahoře je jasno, vystoupejte nad mraky a užijte si krkonošské moře. Za větru a nízké oblačnosti naopak přijdou vhod chráněná údolí a cesty barevnými lesy. A pokud se přidá déšť, můžete si zalézt do útulné krkonošské boudy na něco dobrého, nebo túru odložit na další den nebo si užít čas ve wellness.
Dole mlha, nahoře slunce
Nejrychlejší cestou do vyššího patra podzimu a za sluncem jsou lanovky. Lanová dráha na Sněžku je do konce září v provozu denně od 8 do 19 hodin, v říjnu končí o hodinu dříve. Sedačkové lanovky na Hnědý vrch a Portášky jezdí v závěru září o víkendech a 28. září od 9 do 16 hodin. Stejný režim platí i v říjnu, kdy jsou v provozu o víkendech a také kolem podzimních prázdnin.
Z Hnědého vrchu se můžete vrátit do Pece přes Lesní boudu a Vlčí jámy; trasa měří 7,5 kilometru a zabere přibližně dvě hodiny. Delší varianta přes Liščí horu, Chalupu Na Rozcestí a Výrovku měří 12 kilometrů a vede otevřenou horskou krajinou s úchvatnými výhledy. Rodinám se nabízí sedmikilometrová cesta od horní stanice Portášek přes Herní krajinu Pecka a Janovy boudy do Pece. Herní krajina zůstává během podzimu otevřená denně, ve dnech bez provozu lanovky je dostupná pěšky.
Pokud během pobytu plánujete více lanovek a atrakcí, prozkoumejte EnjoyCard. Platí čtyři po sobě jdoucí dny a zahrnuje lanovky SkiResortu i vybrané atrakce, třeba vstup na bobovou dráhu nebo na Stezku v korunách stromů. S Kartou Krkonoš, kterou poskytují zdarma vybraní ubytovatelé, pořídíte EnjoyCard s desetiprocentní slevou. A 30% slevu s Kartou Krkonoš dostanete i na lanovku na Sněžku.
Barevný podzim se drží v údolích
Když hřebeny schovají mraky, změňte nadmořskou výšku. Nejvýraznější podzimní barvy bývají právě níž, mezi listnatými stromy a starými horskými roubenkami. Z Pece se můžete vydat podél Zeleného potoka nebo projít spodní částí Obřího dolu. Nejbarevnější je na podzim Velká Úpa, která vybízí k volnému toulání mezi chaloupkami a horskými stráněmi; minout byste neměli ani místní kostel a starý sudetský hřbitov. Délku cesty snadno přizpůsobíte počasí, dětem i času do setmění – Pec nabízí nespočet výletů, ze kterých si určitě vyberete.
Kouzlo podzimních Krkonoš spočívá i v menším počtu lidí, které na výletech potkáte. S tím ovšem souvisí i omezenější otevírací doba jednotlivých horských bud a chalup, proto je dobré si vždy otevírací dobu předem ověřit a podívat se i na případná omezení v KRNAP
Když prší, výlet se jen přesune
Podzimní déšť je dobrou příležitostí dopřát nohám volnější den a bez výčitek si užít den, kdy nic nemusíte. Saunu má v horách každá druhá chalupa, a pokud ji zrovna nemá ta vaše, koukněte k sousedům. Pro pořádné wellness se vším všudy zamiřte do jednoho z velkých hotelů, kde kromě sauny, páry a vířivky naleznete třeba i bazén. Vstup je dobré rezervovat a ověřit si aktuální časy pro veřejnost; u některých hotelů lze využít slevu s Kartou Krkonoš.
Pokud se počasí umoudří, zamiřte i do Relaxparku. Bobová dráha má průhledné kryty a zvládne i mírný déšť; v září je spolu s dětským parkem Lemurie v provozu denně. Monkey park otevírá na podzim především o víkendech. Aktuální provoz venkovních atrakcí vždy raději zkontrolujte předem.
Co zařídit před příjezdem a přibalit s sebou
Při rezervaci ubytování se zeptejte na parkování a Kartu Krkonoš.
Vedle předpovědi se vyplatí sledovat také vítr a webkamery z míst, kam se chystáte. Do batohu patří pevné boty, nepromokavá bunda, teplejší vrstva, čepice a rukavice, nabitý telefon, mapa dostupná bez signálu, pití a čelovka. Podzimní dny jsou kratší a cesta v mlze nebo po mokrém terénu může trvat déle než v létě.
Podzim v Peci nemá jedinou správnou podobu. Jeden den můžete vystoupat nad mraky, druhý sejít do barevného údolí a třetí nechat turistické boty schnout a zamířit do wellness. Výhodou několikadenního pobytu není jistota dokonalého počasí, ale možnost každý den zvolit tu část hor, ve které je právě dobře.