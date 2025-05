Proč je Dlouhodobý investiční produkt od Patria Finance tak vyhledávaný?

A to díky bezkonkurenčně nejrozsáhlejší produktové nabídce, pohodlnému sjednání online i na pobočkách ČSOB a velmi nízkým poplatkům, které v dlouhodobém horizontu pro klienty znamenají výrazně vyšší potenciál zhodnocení investic.

„Náš DIP zatím vítězí v nezávislých srovnáních a věříme, že budeme lákat ještě rostoucí počet klientů. Potvrzují nám to naše statistiky za úvodní měsíce roku 2025 i statistiky na trhu = AKAT, ze kterých je vidět, že DIP v prvním letošním kvartále významně zrychlil a na trhu bylo již přes 150 tisíc smluv,“ uvedl Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance.

Kdo jsou klienti DIP od Patria?

Klienti dlouhodobého investičního produk[/PRVNI_TEXT]tu v Patria Finance mají výrazně více peněz, než je tomu v průměrném DIP na českém trhu, a jsou to typicky dynamičtější investoři do akcií, kteří aktivně budují své finanční zabezpečení na stáří. Nejvíce na založení DIP myslí lidé mezi 30 a 50 lety věku, pětinu tvoří ženy investorky.

„Přibližně polovina z dosavadních klientů v DIP v Patrii k nám přišla právě kvůli DIP, druhá polovina jsou klienti stávající, kteří si ke svému stávajícímu standardnímu investičnímu portfoliu otevřeli ještě daňově zvýhodněné DIP portfolio. A do něj si buď založili pravidelnou investici do ETF, nebo něco nakoupili jednorázově, anebo, velmi často, převedli cenné papíry ze svého tzv. běžného portfolia do portfolia DIP. To totiž Patria také umožňuje,“ prozradil Richard Podpiera.

Díky šíři nabídky produktů jsou vPatrii také klienti, kteří si do DIP kupují dividendové akcie z pražské burzy či evropských trhů, stejně tak jako růstové akcie americké. A mnoho klientů si do DIP kupuje i ETF na kryptoměny, zejména bitcoin. Brzy se nabídka pravidelných investic skrze ETF v DIP rozroste o dalších přibližně 20 étéefek.

Široká nabídka a snadný přechod

Patria Finance nabízí skutečně širokou škálu investičních nástrojů. Klienti si mohou[/PRVNI_TEXT] vybírat ze spektra akcií, ETF fondů i vybraných státních dluhopisů. „Nabízíme nejširší produktovou nabídku na trhu, v podstatě jediné omezení, co si do DIP může klient pořídit, je dáno legislativou,“ prozradil Richard Podpiera.

Další významnou výhodou je snadný arychlý online přechod od jiných poskytovatelů. Díky novele zákona se navíc plně započítává existence původního dlouhodobého investičního produktu, takže klienti nemusí začínat desetiletý investiční cyklus znovu.

Převod je administrativně jednoduchý, záleží pouze na tom, jaká aktiva klient upůvodního poskytovatele držel. Burzovně obchodovatelné cenné papíry lze převést bez problémů, v případě specifických neobchodovaných fondů je nutné je nejprve prodat.

Bezpečí pro vaše investice

Za společností Patria Finance stojí více než [/PRVNI_TEXT]třicetiletá tradice na českém kapitálovém trhu a silné zázemí největší bankovní skupiny v České republice – ČSOB. To pro klienty představuje jistotu a důvěryhodnost silného partnera pro jejich dlouhodobé investice.

Ještě výhodnější obchodování

Patria Finance své služby neustále vyvíjí. Na jaře přišla na trh se zásadním zlevněním obchodování online a představila novou moderní obchodní platformu WebTrader, která klientům usnadní správu investic, což dále spolu s moderní obchodní aplikací zvyšuje atraktivitu investování v rámci DIP od Patria.

Vsaďte si na jistotu a výhodnost Patria DIP

Odborníci se shodují, že dalšímu rozvoji DIP by prospělo několik legislativních úprav. Vedle již zavedeného započítávání doby trvání DIP při převodu by se mohlo zvážit zavedení možnosti čerpání „předdůchodu“ z DIP podobně jako udoplňkového penzijního spoření.

Zajímavým návrhem do budoucna může být také sjednání DIP pro nezletilé s určitou formou daňové úlevy pro rodiče.

První rok fungování dlouhodobého investičního produktu odhalil jeho potenciál pro budování finančního zabezpečení na penzi. Patria DIP se díky své široké nabídce, nízkým poplatků a snadnému sjednání etabloval jako jedna z nejlepších voleb na trhu. Představuje tak chytrou a perspektivní volbu investic.

Do Patria DIP také někteří moderní zaměstnavatelé přispívají na lepší budoucnost svým zaměstnancům.