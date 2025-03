Příprava čaje krok za krokem. Jak na jednotlivé druhy čajů?

Uvařte si ten nejlepší čaj. Jak na to?

Příprava čaje obecně obvykle není ničím složitým. U jednotlivých druhů se ale může proces přípravy nebo servírování čaje drobně odlišovat. Ať už jste si zamilovali černý, zelený nebo bylinný čaj, poradíme vám, jak se přípravy zhostit tak, aby byl výsledek co možná nejlepší. Zapomeňme pro tentokrát na čajové sáčky a sáhněme po kvalitních sypaných čajích, které nám pomohou užít si čajovou chvíli pohody na maximum.

Černý čaj

Příprava černého čaje je vůbec nejjednodušší. Pro jeho lahodnou chuť vám budou na 200 ml stačit 1–2 lžičky, na konvičku pak rovnou 3. Nemusíte si lámat hlavu s teplotou vody, protože ta může klidně zůstat vroucí. Dle druhů černých čajů pak záleží, jak dlouho je budete louhovat. Některým stačí dvě minuty, dalším minuty čtyři. Pro to, aby vám čaj pomohl se zažíváním, je lepší ho nechat louhovat spíše déle. Ideální je ho pak nesladit. V jiných případech je ale vynikající s medem a citrónem.

Zelený čaj

Pokud jste si zamilovali chuť i sílu zeleného čaje, mějte na paměti, že za kvalitním požitkem z jeho popíjení stojí pár pravidel, která je nutné při jeho přípravě dodržovat. Zelený čaj nikdy nezalévejte vroucí vodou. Volte vodu o teplotě 80 °C. Nestane se pak, že čaj zhořkne. Dávkování volte stejné jako u černého čaje výše. Konvičce tedy dopřejete klidně 3 lžičky. Doba prvního louhování může být krátká – pokud nechcete čaj příliš silný, postačí 30 vteřin. Louhování v dalším nálevu prodlužujte. K přípravě zeleného čaje není vhodné používat kovové náčiní. Zvolte raději litinovou konvičku, která navíc skvěle vypadá. Konvičky můžete vybírat na webu https://www.ebyliny.cz/konvicky/. Tradiční litinové konvice je navíc možné použít k samotnému vaření vody – zatímco u zeleného čaje je nutné hlídat teplotu vody, k přípravě černého čaje poslouží dokonale.

Kvetoucí čaj

Kvetoucí čaje nádherně vypadají a ještě lépe chutnají. Ideální je pozorovat jejich postupný rozkvět ve skleněných konvicích. Zalijte čaj vodou o 90 °C a zhruba po 3–5 minutách pozorujte, co barevný květ odhalí. Z jednoho rozkvetlého květu můžete připravit celkem tři nálevy. Do konvice či sklenice, kde čaj louhujete, nikdy nevkládejte další předměty – například lžičky. Mohly by narušit plynulý rozkvět čaje.

Čaj Oolong

Oblíbený Oolong, označovaný jako polozelený čaj, je svou přípravou specifický. Na první nálev si totiž žádá vodu vroucí, zatímco na další nálevy je pak vhodnější nižší teplota vody. Doba louhování se dle vašich požadavků a kvality daného čaje může pohybovat mezi 2 a 5 minutami.

Čajové rituály, které stojí za poznání

Čajová setkání mohou mít mnoho podob. Jedním z obřadů je ten inspirovaný zen-buddhismem. Hlavní roli v něm hraje matcha čaj. Tomuto obřadu se říká Chanoyu a jeho studium trvá celý život. Tento rituál zahrnuje kromě přípravy čaje i znalosti dalších vlastností čaje nebo proces jeho výroby. Praktikující musí zvládnout připravit i květinovou výzdobu a zajistit vhodnou keramiku nebo kadidla. Příprava čaje při obřadu může trvat jednu až pět hodin. Jedná se o japonský čajový obřad.

Čínské čajové obřady jsou benevolentnější a nevyžadují striktní dodržování všech zásad. Rituál zvaný Gong Fu Cha je právě čínskou záležitostí. Cílem tohoto rituálu je navození příjemné atmosféry a prožití skvělých chvil s ještě lepším požitkem z kvalitního čaje. I zde je třeba mít k obřadu připravené potřebné náčiní. Jedním z nich je třeba čichátko sloužící k lepšímu vnímání vůně čaje.