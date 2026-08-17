PRE a Konto Bariéry dávají slovo lidem s handicapem

Od té doby věnovala na zlepšení života handicapovaných více než 45 milionů korun.
Zbyněk Švehla ukazuje město z jiné perspektivy
Peníze z Nadačního fondu PRE pomohly i jednapadesátiletému Zbyňku Švehlovi, který v roce 1994 utrpěl vážný úraz páteře. Umožnily mu vrátit se na silnici a pořídit si handbike, speciálně upravené kolo ovládané pouze rukama. Zbyněk se stal hlavní tváří nové letní kampaně Pražské energetiky.
Autenticky o životě s handicapem
Kampaň vychází z autentických rozhovorů přímo se Zbyňkem Švehlou a inspiruje se z jeho zkušeností, každodenní praxe a pohledu na život člověka s handicapem. Na billboardech a reklamních plochách tak nalézáme opravdové Zbyňkovy myšlenky ve formě citátů. Ty poodhalují, co se člověku s postižením honí hlavou například při čekání na tramvaj, přesunu po hlavním městě nebo při debatě s rozpačitými kolemjdoucími, kteří nevědí, jak s ním mluvit. „Někdy mi někdo třeba řekne, ať ‚jdu‘ s ním nebo ať počkám a v klidu ‚se posadím‘, a potom se rozpačitě omlouvá,“ usmívá se Zbyněk. „To ale nic není,“ ujišťuje s nadhledem.
Nekonečný horizont. Svět bez bariér
Hlavním vizuálním motivem se však stala otevřená krajina a nekonečný horizont – symbol svobody, prostoru a světa bez bariér. Právě pohled do dálky, bez překážek je pro Zbyňka dodnes tím nejcennějším, co si po více než třiceti letech na invalidním vozíku může přát. „Rád se dívám do dálek, o to víc, když mi nic nestojí v cestě,“ obrací pozornost k maličkosti, která ne všechny napadne. Zvlášť ty, kteří netráví život na vozíčku a řadu věcí, jako schod před samoobsluhou, šikmý chodník či vzdálené WC, jako překážku vůbec nevnímají.
„Celý vizuál kampaně pracuje s motivem pohledu na město z perspektivy člověka na vozíku. Horizont krajiny a městských ulic se přirozeně propojuje a splývá, takže hranice mezi městem a volnou krajinou postupně mizí a mění se v obraz otevřeného světa bez bariér,“ přibližuje za kreativní agenturu WMC GREY Zora Čapková.
Kampaň bude během zbytku prázdnin k vidění na billboardech a zastávkách městské hromadné dopravy v Praze a také na sociálních sítích PRE.
Partnerství PRE a Konta Bariéry pomáhá lidem s handicapem už od roku 2012
CSR komunikace navazuje na dlouhodobou spolupráci PRE a Konta Bariéry, která trvá už od roku 2012. „Jako společnost, která je s Prahou neodmyslitelně spojená, chceme přispívat k tomu, aby byla dobrým místem pro život všech jejích obyvatel. Proto jsme dali prostor lidem s handicapem, aby sami ukázali svůj pohled na město. Věříme, že odstraňování bariér začíná vzájemným porozuměním,“ říká Marcela Klimíčková, která má v PRE na starosti společenskou odpovědnost.
Partnerství si cení také Konto Bariéry. „Dlouhodobá podpora PRE pomáhá lidem s handicapem z Prahy a blízkého okolí žít o něco snáze. Stejně důležité ale je, že společně dokážeme veřejnosti přiblížit jejich každodenní zkušenosti,“ uzavírá ředitelka Nadace Charty 77 Jolana Voldánová.
PRE podporuje charitu, zdravotnictví i sport
Pomoc lidem s handicapem je jen jednou z oblastí, kterým se Pražská energetika dlouhodobě věnuje. Každoročně prostřednictvím finančních darů nebo partnerských spoluprací podporuje desítky organizací z oblasti charitativní a sociální péče, zdravotnictví, školství, kultury, ochrany životního prostředí i sportu. Na tyto aktivity rozděluje každoročně vyšší desítky milionů korun.
Skupina PRE je stabilní a prosperující uskupení v oblasti energetiky s dlouholetou tradicí na českém trhu. Dodává elektřinu do více než 890 tis. odběrných míst a z hlediska objemu dodávek koncovým zákazníkům je druhým největším dodavatelem elektřiny v České republice. Prostřednictvím své největší dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., je také provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. Další informace naleznete na www.pre.cz.