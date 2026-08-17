Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

PRE a Konto Bariéry dávají slovo lidem s handicapem

Komerční sdělení

PRE a Konto Bariéry dávají slovo lidem s handicapem | foto: Pražská energetika a.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Pražská energetika (PRE) společně s Kontem Bariéry spustila novou komunikační kampaň, která ukazuje Prahu z perspektivy lidí s handicapem. PRE podporuje handicapované prostřednictvím Nadačního fondu PRE v rámci Konta Bariéry stabilně už od roku 2012.

Od té doby věnovala na zlepšení života handicapovaných více než 45 milionů korun.

Zbyněk Švehla ukazuje město z jiné perspektivy

Peníze z Nadačního fondu PRE pomohly i jednapadesátiletému Zbyňku Švehlovi, který v roce 1994 utrpěl vážný úraz páteře. Umožnily mu vrátit se na silnici a pořídit si handbike, speciálně upravené kolo ovládané pouze rukama. Zbyněk se stal hlavní tváří nové letní kampaně Pražské energetiky.

Autenticky o životě s handicapem

Kampaň vychází z autentických rozhovorů přímo se Zbyňkem Švehlou a inspiruje se z jeho zkušeností, každodenní praxe a pohledu na život člověka s handicapem. Na billboardech a reklamních plochách tak nalézáme opravdové Zbyňkovy myšlenky ve formě citátů. Ty poodhalují, co se člověku s postižením honí hlavou například při čekání na tramvaj, přesunu po hlavním městě nebo při debatě s rozpačitými kolemjdoucími, kteří nevědí, jak s ním mluvit. „Někdy mi někdo třeba řekne, ať ‚jdu‘ s ním nebo ať počkám a v klidu ‚se posadím‘, a potom se rozpačitě omlouvá,“ usmívá se Zbyněk. „To ale nic není,“ ujišťuje s nadhledem.

PRE a Konto Bariéry dávají slovo lidem s handicapem

Nekonečný horizont. Svět bez bariér

Hlavním vizuálním motivem se však stala otevřená krajina a nekonečný horizont – symbol svobody, prostoru a světa bez bariér. Právě pohled do dálky, bez překážek je pro Zbyňka dodnes tím nejcennějším, co si po více než třiceti letech na invalidním vozíku může přát. „Rád se dívám do dálek, o to víc, když mi nic nestojí v cestě,“ obrací pozornost k maličkosti, která ne všechny napadne. Zvlášť ty, kteří netráví život na vozíčku a řadu věcí, jako schod před samoobsluhou, šikmý chodník či vzdálené WC, jako překážku vůbec nevnímají.

PRE a Konto Bariéry dávají slovo lidem s handicapem

„Celý vizuál kampaně pracuje s motivem pohledu na město z perspektivy člověka na vozíku. Horizont krajiny a městských ulic se přirozeně propojuje a splývá, takže hranice mezi městem a volnou krajinou postupně mizí a mění se v obraz otevřeného světa bez bariér,“ přibližuje za kreativní agenturu WMC GREY Zora Čapková.

Kampaň bude během zbytku prázdnin k vidění na billboardech a zastávkách městské hromadné dopravy v Praze a také na sociálních sítích PRE.

Partnerství PRE a Konta Bariéry pomáhá lidem s handicapem už od roku 2012

CSR komunikace navazuje na dlouhodobou spolupráci PRE a Konta Bariéry, která trvá už od roku 2012. „Jako společnost, která je s Prahou neodmyslitelně spojená, chceme přispívat k tomu, aby byla dobrým místem pro život všech jejích obyvatel. Proto jsme dali prostor lidem s handicapem, aby sami ukázali svůj pohled na město. Věříme, že odstraňování bariér začíná vzájemným porozuměním,“ říká Marcela Klimíčková, která má v PRE na starosti společenskou odpovědnost.

Partnerství si cení také Konto Bariéry. „Dlouhodobá podpora PRE pomáhá lidem s handicapem z Prahy a blízkého okolí žít o něco snáze. Stejně důležité ale je, že společně dokážeme veřejnosti přiblížit jejich každodenní zkušenosti,“ uzavírá ředitelka Nadace Charty 77 Jolana Voldánová.

PRE podporuje charitu, zdravotnictví i sport

Pomoc lidem s handicapem je jen jednou z oblastí, kterým se Pražská energetika dlouhodobě věnuje. Každoročně prostřednictvím finančních darů nebo partnerských spoluprací podporuje desítky organizací z oblasti charitativní a sociální péče, zdravotnictví, školství, kultury, ochrany životního prostředí i sportu. Na tyto aktivity rozděluje každoročně vyšší desítky milionů korun.

Skupina PRE je stabilní a prosperující uskupení v oblasti energetiky s dlouholetou tradicí na českém trhu. Dodává elektřinu do více než 890 tis. odběrných míst a z hlediska objemu dodávek koncovým zákazníkům je druhým největším dodavatelem elektřiny v České republice. Prostřednictvím své největší dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., je také provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. Další informace naleznete na www.pre.cz.

Nejčtenější

Strakonice v srpnu ožijí dudáckou hudbou z celého světa

Komerční sdělení
Strakonice v srpnu ožijí dudáckou hudbou z celého světa

Od 20. do 23. srpna se Strakonice znovu stanou místem setkání dudáků z Česka i zahraničí. 26. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu nabídne čtyři dny koncertů a dalších vystoupení, festivalový...

Týden kultury na Valašsku: festival plný hvězd, zábava pro celou rodinu

Komerční sdělení

Už desátý ročník oblíbeného charitativního festivalu Týden kultury na Valašsku se uskuteční od 19. do 25. srpna 2026 ve Velkých Karlovicích. Návštěvníky čeká osm divadelních představení, zábava pod...

Křižany investují do bydlení, památek i kulturního života

Komerční sdělení

Obec Křižany pokračuje v přípravě i realizaci několika významných projektů, které se týkají bydlení, obnovy historických památek i rozvoje kulturního života. Vedle výstavby domu se sociálními byty se...

Praha 2 pomáhá seniorům žít důstojně: Péče, podpora i lidská blízkost

Komerční sdělení

Městská část Praha 2 podává svým seniorům pomocnou ruku – citlivě, prakticky a s respektem. Nejde přitom jen o slova, ale o konkrétní pomoc v každodenním životě. Od dostupného stravování přes péči až...

Nahlédněte pod pokličku ostravské MHD. Navštivte Den ostravských dopraváků

Komerční sdělení

Ostravskou MHD většina lidí zná především z pohledu cestujícího. Jednou za rok se ale její zákulisí otevře veřejnosti. Dopravní podnik Ostrava v sobotu 5. září 2026 znovu otevře brány Ústředních...

Vyrobeno již 100 vstřikovacích strojů na plasty

Personální inzerce

ENGEL je silná mezinárodní společnost, přední výrobce vstřikovacích strojů na plasty a jeden znejvýznamnějších zaměstnavatelů v jižních Čechách.

17. srpna 2026

PRE a Konto Bariéry dávají slovo lidem s handicapem

Komerční sdělení
PRE a Konto Bariéry dávají slovo lidem s handicapem

Pražská energetika (PRE) společně s Kontem Bariéry spustila novou komunikační kampaň, která ukazuje Prahu z perspektivy lidí s handicapem. PRE podporuje handicapované prostřednictvím Nadačního fondu...

17. srpna 2026

Kajetán zazářil v USA. Do Plzně veze z festivalu tři zlaté diplomy

Komerční sdělení

Dětský sbor Kajetán z Plzně zaznamenal další mezinárodní úspěch. Na prestižním Golden Gate International Choral Festival v Kalifornii získal ve všech třech soutěžních kategoriích zlaté diplomy a...

17. srpna 2026

Křižany investují do bydlení, památek i kulturního života

Komerční sdělení

Obec Křižany pokračuje v přípravě i realizaci několika významných projektů, které se týkají bydlení, obnovy historických památek i rozvoje kulturního života. Vedle výstavby domu se sociálními byty se...

17. srpna 2026

Nahlédněte pod pokličku ostravské MHD. Navštivte Den ostravských dopraváků

Komerční sdělení

Ostravskou MHD většina lidí zná především z pohledu cestujícího. Jednou za rok se ale její zákulisí otevře veřejnosti. Dopravní podnik Ostrava v sobotu 5. září 2026 znovu otevře brány Ústředních...

17. srpna 2026

Kolektivní systém ASEKOL zajišťuje sběr a recyklaci elektroodpadu

Komerční sdělení
Kolektivní systém ASEKOL zajišťuje sběr a recyklaci elektroodpadu

Elektroodpad patří k nejrychleji rostoucím druhům odpadu a každoročně ho ve světě vzniká 50 až 60 miliard kilogramů. Obsahuje cenné suroviny, jako jsou kovy, plasty a sklo, ale také řadu toxických...

17. srpna 2026

Krajská zdravotní připravuje v oblasti psychiatrické péče novinky

Komerční sdělení
MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., a PhDr. Jana Solnařová.

Kam kráčí psychiatrická péče? Péče o duševní zdraví se v posledních letech dostává do popředí zájmu výrazně většího množství populace než dříve.

17. srpna 2026

Dvacet let ve vedení: Odvaha měnit a umění naslouchat

Komerční sdělení
Jana Tomšů

Stárnutí populace přináší nové výzvy nejen rodinám, ale i zdravotnictví. S tím, jak přibývá lidí odkázaných na pomoc druhých, roste význam následné péče.

17. srpna 2026

Stín, voda a den plný zážitků. Resort Hrubá Voda zve rodiny na léto

Komerční sdělení

Dětské hřiště, šest obřích kuličkových drah, lanovka, interaktivní stezka lesoparkem i nově upravený bikepark. Resort Hrubá Voda letos posouvá rodinné výlety na novou úroveň a zve návštěvníky na den,...

17. srpna 2026

Stín, voda a den plný zážitků. Resort Hrubá Voda zve rodiny na léto

Komerční sdělení

Dětské hřiště, šest obřích kuličkových drah, lanovka, interaktivní stezka lesoparkem i nově upravený bikepark. Resort Hrubá Voda letos posouvá rodinné výlety na novou úroveň a zve návštěvníky na den,...

17. srpna 2026

Hypotéky zdražují, D8 zrychluje trh. Jak dnes prodat nemovitost bez zbytečných ztrát?

RR20260813

Co před prodejem opravit a do čeho už raději neinvestovat? Co dělat, když po skončení fixace výrazně vzroste splátka hypotéky? Jak se mění realitní trh podél dálnice D8 a proč může několik měsíců...

15. srpna 2026  6:07

Týden kultury na Valašsku: festival plný hvězd, zábava pro celou rodinu

Komerční sdělení

Už desátý ročník oblíbeného charitativního festivalu Týden kultury na Valašsku se uskuteční od 19. do 25. srpna 2026 ve Velkých Karlovicích. Návštěvníky čeká osm divadelních představení, zábava pod...

15. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.