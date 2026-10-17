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Praha 8 se mění. Novou výstavbu provázejí spory i nejistota

Komerční sdělení

Praha 8 se mění. Novou výstavbu provázejí spory i nejistota | foto: Clocan

Komerční sdělení

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Nové byty, modernější obchody, ale také spory o stavební povolení a obavy místních obyvatel. Dva developerské projekty v Bohnicích a Čimicích ukazují, že proměna zavedených pražských čtvrtí nemusí být tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá.

Ještě před několika lety se v bohnické Odře nakupovalo, dnes její část nahradil nový rezidenční projekt.

V sousedních Čimicích se mezitím uzavřel supermarket Albert, který má rovněž ustoupit bytové výstavbě. Dvě známá místa v Praze 8 tak procházejí zásadní proměnou. Přestože jsou oba projekty v odlišných fázích, spojuje je nové využití původních obchodních objektů i komplikace, které jejich realizaci provázejí.

Rezidence Odra: Nové byty, ale i komplikovaná cesta k dokončení

Proměna bývalého obchodního domu Odra v Lodžské ulici je nepřehlédnutelná. Na místě původního objektu vznikla moderní rezidence se 71 byty v dispozicích od 1+kk po 4+kk.

O nové bydlení byl značný zájem. Už na podzim loňského roku developer informoval o prodeji 80% bytů a dnes zbývá v nabídce jen několik volných jednotek. Přestavba tak do Bohnic přinesla desítky nových bytů bez záboru dosud nezastavěných pozemků.

Cesta k dnešní podobě Odry však nebyla jednoduchá. Stavební úřad už v roce 2023 upozorňoval, že odstranění celého původního objektu nebylo povoleno. Následovala řízení o dodatečném povolení některých úprav a do případu vstoupil také pražský magistrát, který jedno z rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Ještě letos v září tak úřady řešily dodatečné povolení stavby.

Komplikace se dotkly i okolí. Kvůli technickému stavu lávek u Odry musela Praha 8 v květnu preventivně omezit pohyb chodců i dopravu v části Lodžské ulice. Podle statického posudku sice nehrozilo bezprostřední zřícení konstrukcí, jejich provizorní zabezpečení však nebylo dlouhodobě udržitelné.

Přestože dnes rezidence stojí a většina bytů už našla své kupující, lidé se do nich zatím stále nemohou nastěhovat a na otevření prodejen dm drogerie a Action místní stále čekají. Příběh projektu tak zdaleka nemusí být u konce.

Praha 8 se mění. Novou výstavbu provázejí spory i nejistota

Místo supermarketu nové byty. Jak se promění centrum Čimic?

Výrazná změna čeká také Čimice. V ulici K Ládví byl uzavřen supermarket Albert, který místním dlouhá léta sloužil pro každodenní nákupy. Objekt má být odstraněn a nahrazen bytovým domem s obchodními prostory.

Záměr přitom není novinkou. Už v roce 2017 zaznívaly na veřejném fóru Prahy 8 výhrady obyvatel k plánované výstavbě na místě obchodního centra. Později se projektem zabývala také komise městské části, mimo jiné kvůli zachování občanské vybavenosti.

Právě budoucnost obchodu s potravinami zůstává jedním z nejdiskutovanějších témat. Podle informací radnice z června letošního roku má být součástí nové stavby přibližně 1 000 m² komerčních prostor určených pro plnohodnotný supermarket.

Nový objekt by tedy měl přinést nejen další bydlení, ale také návrat obchodní vybavenosti v modernější podobě. Zatím však není jasné, kdy nový obchod otevře ani kdo jej bude provozovat. A právě tato nejistota je pro místní podstatná. Příslib supermarketu je jedna věc, jeho skutečné otevření druhá.

Do té doby jsou obyvatelé odkázáni na jiné prodejny. Pro ty, kteří byli zvyklí chodit do Albertu pěšky, to znamená změnu každodenních návyků. Zda nová výstavba nakonec Čimicím přinese více výhod než komplikací, tak bude záležet i na tom, jak se podaří zajistit dostupnost služeb během stavby a po jejím dokončení.

Odra a plánovaná výstavba na místě Albertu přitom nejsou jedinými projekty, které mění tuto část Prahy 8. V Čimicích k nim patří také další projekty jako např. Rezidence Čámovka, Viladomy Čimický háj nebo Emotikon Čimice. Otázky dostupnosti služeb, dopravy a začlenění nových domů do okolí tak mají širší význam.

Praha 8 se mění. Novou výstavbu provázejí spory i nejistota

Co nová výstavba přinese a jak ovlivní okolí?

Oba projekty ukazují, jak může Praha rozšiřovat nabídku bydlení využitím již zastavěných pozemků. Místo dalšího zabírání zelených ploch se proměňují objekty, jejichž vlastníci plánují nové využití.

Výstavba může přinést nové byty, modernější obchodní prostory i úpravy zanedbaného okolí. Současně však znamená více obyvatel, větší nároky na dopravu a parkování a někdy také dočasnou ztrátu zavedených služeb.

Tyto změny se mohou promítnout i do realitního trhu. Nový projekt v sousedství může zvýšit atraktivitu lokality, ale také přinést okolnosti, které zájemce o bydlení odradí. Záleží na podobě stavby, dopravním řešení i zachování místních služeb. Budoucí vývoj okolí tak může hrát roli při rozhodování o prodeji nemovitosti i jejím pronájmu.

O tom, jak se obě proměny povedly, zatím nelze vynášet konečné soudy. Odra už stojí, ale její stavební historie ukázala komplikovanost přechodu od obchodního domu k novému bydlení. V Čimicích bude podstatné, zda plánovaný projekt skutečně vrátí místním supermarket a kdy se tak stane.

Pro Prahu 8 je to důležitá zkušenost i do budoucna. Zájem o nové byty zjevně existuje. Stejně zřejmé ale je, že obyvatelé od nové výstavby očekávají víc než jen další adresy k bydlení. A právě na tom, zda se tato očekávání podaří naplnit, bude záležet, jak místní přijmou další proměny svých čtvrtí.

Vývoj na realitním trhu v Praze 8 dlouhodobě sleduje realitní makléř Pavel Pekárek, který se specializuje na prodej a pronájem nemovitostí v Praze 8 a okolí.

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