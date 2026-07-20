Práci v servisu zkusila i kvůli jiným ženám. Dnes je ve Škoda 17 let

U prodejce Škoda, Auto Hlaváček kralujete servisním případům na pozici Servisního poradce. Co se za tímto souslovím skrývá a jaká je vlastně vaše pracovní náplň? Chápu správně, že správný servisní poradce je především o přístupu k zákazníkovi?
Ano, je to přesně o přístupu ke klientům. Musíme s lidmi hovořit empaticky, snažit se pochopit jejich případ a jsme vlastně spojka mezi zákazníkem a dílnou. Snažíme se proto daný problém sepsat tak, aby mechanik na dílně dobře pochopil, co má opravovat a na co přesně se zaměřit, aby následně nedošlo k nějakému šumu a aby byly všechny strany spokojené. Protože spokojený zákazník se k nám posléze vrátí, a tak jsme spokojení i my.
Vy ale na téhle pozici nejste od začátku. Slyšeli jsme, že jste se sem docela zajímavě vypracovala. Kde je tedy váš začátek?
V září to bude 17 let, co jsem u Auto Hlaváček, a nastoupila jsem původně jako referentka servisu a pracovník péče o zákazníka. Moje náplň práce byla objednávat zákazníky na příjem, občas sepsat nějakou tu zakázku, když bylo potřeba pomoci technikovi, chystat servisní protokoly a vyplňovat papíry pro mechaniky.
Tohle jsem dělala nějakou dobu, můj vedoucí směny potom odešel do důchodu a můj bývalý kolega, co teď dělá oblastního technika u Škody, mi řekl, ať zkusím dát žádost vedení na pozici servisního poradce. Řekla jsem si „Proč by ne?“ a zkusila to. Nejdřív jsem si myslela, že na to nemám, že tuhle práci přece vykonávají hlavně muži, a žádnou servisní techničku jsem ani neznala. Ale právě to mě tak nakoplo, že jsem to zkusila a tu šanci dostala. Vedle toho jsem si zkusila i pozici garančního specialisty.
Už jste nakousla fakt, že v těchto oblastech pracují hlavně muži. Dnes už by žena na takové pozici neměla být nic mimořádného, ale jak vás vnímá okolí a kolegové?
Berou to dobře a jsem ráda, že někteří kolegové technici i mechanici za mnou chodí pro radu, jestli jsem se nesetkala s nějakým problémem. Všichni si navzájem takto pomáháme a myslím, že kolegové v tom rozhodně nevidí problém. I když to je spíš otázka na ně (smích).
Vzpomenete si ještě, když jste u tohoto prodejce začínala, co obnášely první dny?
Hned jak mi vyšlo výběrové řízení a přijali mě, potkala jsem kolegyni, co mě všechno naučila, a okamžitě jsme se skamarádily. I když už spolu nepracujeme, scházíme se doteď. A to vlastně platí se spoustou kolegů – nejsme jenom kolegové, ale jsme i kamarádi. Myslím, že když sem člověk přijde, cítí se dobře. Vlastně jsem hned zapadla.
Byla na vaší kariérní cestě nějaká větší výzva?
Když se pro něco nadchnu, chvíli mi trvá, než udělám první krok. Bála jsem se všech školení a certifikací, kterými budu muset projít a přemýšlela jsem, jestli na to vůbec mám. Ale poháněla mě touha to zkusit, i kvůli ostatním ženám, které třeba přemýšlí o tom, že by chtěly jít na podobnou pozici.
Chtěla bych jim vzkázat, že se nemusí ničeho bát. Je to samozřejmě o technice, takže technické znalosti je potřeba mít, ale všechno se dá naučit. Když pak máte podporu kolegů mechaniků a všechna pomoc se vzájemně proplete, je to mnohem jednodušší. I proto jsem moc ráda, že tady svoje kolegy mám, a že jsme si takhle nápomocní.
Co pro vás bylo vedle kolegů ještě zásadní, a jak se vám vlastně pracuje v síti Škoda?
V síti Škoda se pracuje dobře, měla jsem možnost poznat spousty techniků na konferencích, na které jsem jezdila, a ti jsou nám velice nápomocní, když potřebujeme s něčím poradit a vyčerpáme všechny možnosti. Jsme s nimi v kontaktu, jsem ráda, že jsem je poznala i osobně, a klobouk dolů před tím, jak daleko se dostali a před jejich znalostmi.
Vím, že je to trochu otřepaná otázka, ale kde se vidíte za pět let a kam byste se chtěla posunout v budoucnu?
Určitě bych chtěla nadále pracovat pro Škodu, protože mě ta práce baví. Pokud bude nějaká příležitost k posunu, bránit se nebudu, ale konkrétní vizi nebo vysněnou pozici nemám. Myslím, že jsem se dostala už dost daleko, a navíc potřebuju vždycky někoho, kdo mě cvrkne a řekne „Běž“.
Co děláte, když nepracujete? Co vás baví ve volnu?
Ve volnu si dávám od aut trochu oraz a odpočívám. Teď přes léto je hodně práce kolem domku a věnuju se psovi, s nímž jsem jezdila na zkoušky a výstavy. Ráda taky čtu nebo chodím do fitka, když mám prostor.
Na závěr nezbytnost: Jakým autem jezdíte, a jaký model Škody se vám aktuálně zamlouvá nejvíc?
Jezdím samozřejmě Škodovkou, konkrétně Octavií třetí generace s benzínovým motorem. Jaký model je nejlepší, to je těžká otázka, ale hodně se mi líbí nový Superb, ale špatný není ani Enyaq.