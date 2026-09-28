Práce, rodina a škola? Na CEVRO Univerzitě zvládnete všechno dohromady

CEVRO Univerzita nabízí řadu studijních programů v kombinované formě právě pro pracující.
Po několika letech v zaměstnání člověk často začne přemýšlet jinak než těsně po maturitě. Už má zkušenosti, ví, co ho baví a v čem je dobrý. Zároveň ale může narazit na hranici, přes kterou se bez vyšší kvalifikace nebo vysokoškolského titulu obtížně dostává.
Právě v této chvíli může být studium překvapivě praktickým krokem. Nejde už jen o diplom „do životopisu“. To, co se naučíte ve škole, můžete využít prakticky okamžitě ve své práci. A naopak – konkrétní zkušenosti z pracovního života přinášíte do výuky.
Do práce v týdnu, do školy o víkendu
Pro člověka, který už pracuje, je největší otázkou často čas. Jak skloubit zaměstnání, studium, rodinu a další povinnosti?
CEVRO Univerzita proto nabízí u řady programů kombinovanou formu studia, která je určena právě pro ty, kteří nechtějí přerušit svou pracovní kariéru.
Výuka probíhá zpravidla šestkrát až osmkrát za semestr, vždy v pátek a sobotu. Studium tak lze lépe sladit s pracovním týdnem a dalšími povinnostmi.
Velkou výhodou je také propojení školy s praxí. Ve výuce se řeší reálné problémy a situace, se kterými se mohou studenti setkávat ve své práci. A zkušenosti z vlastního zaměstnání mohou naopak využít při studiu.
Nejste tak jen studentem, který se snaží skloubit školu s prací. Jste pracující člověk, který si díky studiu rozšiřuje možnosti.
Právě teď je ten správný čas
Pokud o vysoké škole přemýšlíte už delší dobu, není nutné čekat na „ideální okamžik“. Ten totiž často nepřijde. Práce, rodina a další povinnosti budou součástí života i za několik let.
Na CEVRO Univerzitě lze ale studium nastavit tak, aby se dalo kombinovat s prací a běžným životem.
Přihlášky ke studiu pro letošní akademický rok škola přijímá až do 30. září.
Od veřejné správy přes právo až po ekonomii a management
Nabídka kombinovaného studia na CEVRO Univerzitě pokrývá několik oblastí.
Například tříletý bakalářský program Praxe veřejné správy je určen nejen lidem, kteří už pracují na úřadech nebo ve státní správě, ale také těm, kteří se chtějí v této oblasti profesně uplatnit. Studenti se věnují právu, fungování veřejné správy, veřejným financím nebo správním procesům. Nechybí ani aktuální témata, jako jsou digitalizace a e-government.
Na bakalářské studium mohou navázat také dvouletým magisterským programem Veřejná správa a získat titul Mgr.
Možností je ale mnohem více. Kombinovaně lze na CEVRO Univerzitě studovat také právo, bezpečnost, politologii, ekonomii, personalistiku nebo management sociálních služeb.
To umožňuje vybrat si studium podle toho, kde se člověk právě ve své kariéře nachází – a kam se chce posunout.
Menší skupiny, osobnější přístup
Pro pracující studenty může být důležitá ještě jedna věc: způsob, jakým výuka probíhá.
CEVRO Univerzita staví na menších studijních skupinách a osobnějším kontaktu s vyučujícími. Vedle akademiků se na výuce podílejí také odborníci z praxe, kteří mají zkušenosti z politiky, státní správy, diplomacie, bezpečnosti, byznysu nebo dalších profesních oblastí.
Studenti se tak mohou setkat například s Cyrilem Svobodou, Michaelem Žantovským, Jiřím Šedivým, Tomášem Pojarem, Františkem Mičánkem, Tomášem Sokolem, Petrem Hůrkou, Bořkem Lizcem, Ladislavem Mrklasem, Martinou Heranovou nebo Ivanou Štenglovou.
Právě kontakt s lidmi z praxe je pro pracující studenty cenný. Mohou si porovnat vlastní zkušenost s pohledem lidí, kteří se stejnými nebo podobnými tématy zabývají dlouhodobě.
Nezačínáte od nuly. Stavíte na tom, co už umíte
Návrat ke studiu po několika letech práce může na první pohled působit jako velký krok. Ve skutečnosti ale pracující studenti přicházejí do školy s něčím, co čerstvým maturantům často chybí – s vlastními zkušenostmi.
Znají pracovní prostředí. Umějí řešit problémy. Vědí, jak funguje tým, firma nebo úřad. A především často přesně vědí, proč se chtějí něco nového naučit.
Vysokoškolské studium tak nemusí znamenat návrat do studentského života. Může být naopak pokračováním profesního života jinými prostředky.
A výsledkem nemusí být pouze titul. Nová kvalifikace může otevřít cestu k vyšší pozici, umožnit změnu profesního zaměření nebo pomoci člověku stát se ještě lepším odborníkem v oboru, ve kterém už dnes pracuje.
Veškeré informace o studiu najdete na www.cevro.cz