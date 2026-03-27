Pošlete děti na tábor s těmi nejlepšími!

„Pro letošní rok jsme pro děti připravili více než 50 dětských táborů s nepřeberným množstvím témat celotáborových her od Harryho Pottera, Minecraft, Mimoňů až po Jak vycvičit draka. Naši vedoucí jsou táboroví nadšenci s nadšením „bez hranic“ a pilně připravují letošní nadupaný táborový program.“ říká předseda spolku Mgr. Josef Valter. „Jsme jedním z největších pořadatelů táborů, vždy se snažíme o perfektní program v mezích maximální odpovědnosti při péči o děti. Našich táborů se účastní každý rok přes 3 tisíce účastníků, tábory bývají zcela obsazené, je o ně velký zájem a přihlašování probíhá právě teď.“ uvádí Valter.
První tábory pro nejmenší, Týdenní tábory na pět nocí, Harry Potter tábory, Minecraft tábory, Sportovní tábory, Výtvarné tábory, i tábor se záchranářskou tematikou nabízejí celotáborovou hru, táborák, diskotéky, soutěže a hry, zkrátka spousta letní zábavy s kamarády. A když poslat dítě na tábor, tak přeci se zkušeným pořadatelem s nejlepší pověstí, který dbá nejen na zábavu, ale i na bezpečnost našich dětí. A takovým pořadatelem jsou DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek s nadšením bez hranic.
Pobyty pro rodiče s dětmi – novinka posledních let
DĚTI BEZ HRANIC však pořádají i unikátní a nesmírně oblíbené tábory pro rodiče s dětmi. Pro malé děti a jejich rodiče nebo prarodiče pořádáme desítky pobytů pro rodiče s dětmi, kde pro děti chystáme báječný program na téma Gábi, Stitch a Bluey jedou na táborový filmový festival a pro rodiče příjemné lokace od táborů, přes relax hotely až po zámecké areály a hlavně odpočinek a radost z pozorování jejich zabavených veselých dětí.
Příměstské tábory v Zoologické zahradě v Praze
DĚTI BEZ HRANIC také pořádají příměstské tábory v Zoologické zahradě Praha, Ostrava a Liberec, jejichž program je celý v ZOO, zaměřený na zvířata, přírodu a pohybové aktivity. Příměstské tábory v pražské ZOO probíhají celé letní prázdniny, každý pracovní den od rána do večera (sraz vždy u hlavní brány ZOO), vždy v týdenních turnusech. Děti mají zajištěn v ZOO program i oběd. Během tábora je vždy i extra program od samotné ZOO jako krmení velbloudů, výroba papíru ze sloního trusu, apod.
Léto a dětské tábory zkrátka patří k sobě a je skvělé, že i v dnešní hektické době stále existují nadšení lidé, kteří je pořádají a o naše děti se ve svém volném čase starají. Více informací o Dětech bez hranic najdete na www.detibezhranic.cz.