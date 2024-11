Součástí kladenských trhů bude již tradičně i kluziště, živý betlém se zvířátky, vánoční vláček a pódium, na kterém vystoupí pestrá škála českých interpretů. Od středy 13. listopadu zdobí náměstí Starosty Pavla letošní vánoční strom. Krásný stříbrný smrk, který měří 16 metrů a váží 3,2 tuny, to na náměstí daleko neměl. Městu ho totiž věnoval pan Richard Vágner z Kročehlav. Pan Vágner se s nynější dominantou vánočních trhů rozloučil po neuvěřitelných 54 letech.

Poslední listopadový den zahájí Kladno oblíbené Kladenské Vánoce speciálním programem

„Již tradičně se před samotným rozsvícením bude konat charitativní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kdy na Kladno zavítá Pepa Vágner v doprovodu dětského pěveckého sboru Modrohlásek. Pro letošní slavnostní rozsvícení jsme si připravili i pár novinek, které si na místě nepochybně užije každý návštěvník. Více ale neprozradím,“ uvedl primátor města Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).

Letošní trhy nabídnou opět širokou nabídku občerstvení jako například vánoční cukrářské výrobky, palačinky, belgické hranolky, langoše, halušky, trdelníky, svařené víno, pečené čaje a mnoho dalšího. Na své si přijdou i milovníci šperků a jmelí. Součástí adventních trhů bude i vánoční truhla, jejíž výtěžek, společně s výtěžkem z charitativního koncertu a vánočního vláčku poputuje dětem z dětských domovů z Kladna a okolí. Součástí Pohádkového stromu splněných přání budou také obálky, které v sobě ukrývají jejich přání. Psaníčka s přáníčky dětí z dětských domovů regionu zdobí vánoční strom na náměstí před kladenskou radnicí už 24 let. Tradici založil současný primátor Milan Volf v roce 2000.

Psaníčka s přáníčky dětí z dětských domovů regionu zdobí vánoční strom na náměstí před kladenskou radnicí už 24 let

Návštěvníci Kladenských Vánoc se mohou každý pátek až neděli těšit na kulturní program, který město zakončí Novoročním ohňostrojem v pondělí 1. ledna 2024 od 18.00 na náměstí Sítná. Mezi interprety, na které se kladenské publikum může přijít podívat, patří například Maxim Turbulenc, David Koller, Poetika, Mňága a Žďorp, Raego, Šárka Vaňková či Černý Brejle. Součástí Kladenských Vánoc bude i průvod Mikuláše na koni, který na náměstí zavítá 5. prosince.

Kladenské Vánoce by nebyly kompletní bez možnosti bruslení. Kluziště na náměstí Starosty Pavla bude v den rozsvícení vánočního stromu v provozu od 18.00, dále každý den pro veřejnost od 13.00 do 20.00. Pokud by si rád někdo přišel zabruslit, ale nemá vlastní brusle, může si je vypůjčit za 50 korun přímo u kluziště.

Stánky na náměstí Starosty Pavla budou v provozu každý den od 11.00 do 20.00. Vánoční autovláček bude jezdit kromě Štědrého dne pro veřejnost od 16.00 do 20.00. Cena jízdného činí 20 korun a děti do pěti let mají jízdu zdarma. Nástupní stanici najdete za kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Letošní trhy nabídnou opět širokou nabídku občerstvení a vánočních výrobků

Z důvodu probíhající celkové rekonstrukce Zahrady Kladenského zámku se město pro letošní rok rozhodlo světelně nazdobit Dvořákovy sady u budovy Městského divadla Kladno.