Podpořte demokracii a vyhrajte zájezd na hokej do Itálie

Iniciativa Jsme mistři vznikla proto, aby připomněla, že Česká republika má být na co hrdá. Zároveň zdůrazňuje, že hodnoty jako svoboda, demokracie a sounáležitost nejsou samozřejmé a vyžadují naši péči i aktivní zájem.
Za projektem stojí občanský spolek Kdo neskáče, není Čech, jehož zakladatelé chtějí prostřednictvím veřejného manifestu povzbudit společenskou debatu a posílit národní sebevědomí.
Každý, kdo na stránkách iniciativy zadá svou e‑mailovou adresu, tím manifest automaticky podepisuje a současně se zapojuje do soutěže o zájezd pro dvě osoby na zápasy české hokejové reprezentace v Itálii.
Svoboda není samozřejmost
„Češi a Češky mají být na co hrdí. Dosahujeme výsledků ve vědě, kultuře, sportu i technologiích, ale jako společnost na to často zapomínáme,“ říká právník Pavel Franc, jeden z iniciátorů výzvy. „Demokracie nás dovedla tam, kde jsme dnes. Pokud se o ni přestaneme zajímat, rozhodnou za nás jiní. Tenhle podpis není jen gesto, je to vyjádření postoje.“
Zápasy, na které se nezapomíná
Manifest Abychom nadále zůstali mistři je k podepsání na stránkách iniciativy. Po zadání e‑mailové adresy pod manifest je každý automaticky zařazen do slosování o zájezd na dva zápasy české hokejové reprezentace v Itálii.
Český národní tým se v únoru 2026 utká s Kanadou a Francií. A výherce obdrží vstupenky a ubytování pro dvě osoby. Losování podpisu proběhne na začátku října 2025.
Češi mají být na co hrdí
Na svých sociálních sítích iniciativa Jsme mistři sdílí rozhovory s lidmi z veřejných akcí po celé republice. Ptá se jich, v čem jsou Češi podle nich mistři, jaké hodnoty považují za důležité a která prvenství naší země jim dělají radost. Odpovědi ukazují, že chuť věřit si a být na sebe hrdí v Česku stále je. Jen je potřeba ji znovu probudit.
Na webu inciativy navíc najdete desítky prvenství, kterými se Česko může pochlubit. Věděli jste třeba, že Chodské pivo z Plzeňska a legendární Pilsner patří do top 10 nejlahodnějších piv na světě? Nebo, že Česká republika je teprve třetí zemí na světě, kde lékaři úspěšně voperovali pacientovi biokompatibilní umělé srdce? Na webu iniciativy se můžete dočíst i to, že podle v žebříčku IMD World Competitiveness Ranking patří Česko mezi nejkonkurenceschopnější ze všech postkomunistických států.
Podpořte manifest a fanděte českému národnímu týmu. Dejte najevo, že jste hrdí Češi a věříte ve svou zemi.