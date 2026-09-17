Poděbrady zvou na Den srdce s Ilonou Csákovou a programem zdarma

V sobotu 19. září 2026 se lázeňská kolonáda v Poděbradech promění v místo, kde se propojí zdraví, prevence, pohyb, hudba i společné setkávání. Lázně Poděbrady pořádají již 8. ročník Poděbradského dne srdce, který je věnován prevenci kardiovaskulárních onemocnění a zdravému životnímu stylu. Návštěvníci všech generací se mohou těšit na pestrý program, preventivní aktivity i kulturní vystoupení. Vstup na celou akci je zdarma.
Poděbradský den srdce se každoročně koná v souvislosti se Světovým dnem srdce a upozorňuje na význam prevence kardiovaskulárních onemocnění a zdravého životního stylu.
Prevence, která může pomoci
Víte, jak správně poskytnout první pomoc, když jde o život? Záchranka návštěvníkům přímo na místě představí správný postup první pomoci. Společnost Kaufland zase ukáže, jak funguje automatizovaný externí defibrilátor (AED) a jak jej v případě potřeby správně použít.
Zastavit se můžete také u stánku VZP ČR, kde se dozvíte více o možnostech preventivní péče a příspěvcích, které můžete v rámci svého zdravotního pojištění využít.
Během odpoledne si budete moci nechat změřit také hladinu glukózy v krvi u ČAKO – České aliance pro kardiovaskulární onemocnění a navštívit další stanoviště partnerů zaměřená na prevenci a zdravý životní styl.
Ilona Csáková i další kulturní program
Na pódiu se letos představí Ilona Csáková s kapelou Tornero Band. Návštěvníci se mohou těšit také na Jazzpot trio, vystoupení mažoretek a další program, který bude po celé odpoledne doprovázet dění na lázeňské kolonádě.
Součástí programu bude také slavnostní předání Ceny Poděbradského dne srdce za celoživotní zásluhy v oblasti kardiologie a kardiochirurgie. Unikátní skleněnou cenu pro letošní ročník vyrobí poděbradská sklárna Crystal BOHEMIA, která navazuje na dlouhou tradici výroby českého křišťálu v Poděbradech.
Pochod v červených tričkách pomůže dětským pacientům
K Poděbradskému dni srdce neodmyslitelně patří společný pochod lázeňskou kolonádou v červených tričkách. V 16 hodin se účastníci vydají na trasu lázeňským parkem.
Zakoupením červeného trička se návštěvníci zároveň zapojí do podpory Dětské léčebny Dr. Filipa. Výtěžek z prodeje bude věnován na vybavení pro její dětské pacienty. Den srdce tak vedle prevence a osvěty každoročně připomíná také význam vzájemné pomoci.
Zábava i pro nejmenší
Na své si přijdou také děti. Čeká je malování na obličej, o které se postará výtvarná dílnička JÁ z tebe vykvetu, hry, soutěže a další zábavné aktivity, díky kterým si mohou Den srdce užít celé rodiny.
Prevence srdce v lázeňském městě
Právě Poděbrady mají k tématu zdravého srdce mimořádně blízko. Lázeňská tradice je zde již po generace spojena mimo jiné s léčbou kardiovaskulárních onemocnění a známé heslo „Na srdce jsou Poděbrady“ tak během Dne srdce získává další rozměr.
Akce však není určena pouze lidem, kteří se s onemocněním srdce již setkali. Den srdce nabízí možnost spojit příjemné sobotní odpoledne v lázeňském prostředí s pohybem, hudbou a informacemi o prevenci, které mohou být užitečné v každém věku.
Poděbradský den srdce se uskuteční v sobotu 19. září 2026 od 13.30 do 17.30 hodin na lázeňské kolonádě v Poděbradech. Vstup na akci i doprovodný program je zdarma.
Více informací a kompletní program najdete na Odkaz.
Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové, předsedy Výboru pro zdravotnictví MUDr. Jiřího Maška a starosty města Poděbrady Mgr. Romana Schulze.
Mediálním partnerem letošního Poděbradského dne srdce je Český rozhlas Střední Čechy.